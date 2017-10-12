Иван Найденов – человек занятой. День его по минутам расписан. С утра – съемки на ТВ-шоу, вечером магические сеансы: снятие порчи, заклятий, прочистка кармы… Дело в том, что Ванечка по профессии маг: в реестре волшебников он значится как «Белый маг Светозар». А магом быть – не Ваньку валять: тут крутиться надо… Вот парень и крутится. И пусть никакой магической силы его «деяния» не имеют, зато как шарлатан он без преувеличения гениален.…
Дисней отравляет сознание наших детей, гнабя имя великих Русских Богатырей.
Добрыню сделали убийцей Богатырей....
Это втаптывание в грязь наших святынь.
Холодная война в действии.
Если бы знал, что такое покажут в жизни непошел бы.
И как наши актёры снялись в этом... Понятно заплатили.
добрый, простой, не пошлый, семейный, легкий!
картинка очень хорошая для русского фильма!
актёры не делали ничего сверхъестественного и поэтому отлично отыграли!
рекомендую посмотреть!
Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
В каком городе вы хотите попасть на фильм?
Понравилось очень! Сказачно, легко, с юмором. Чего олько реприза спесней Стаса Михайловастоит.!
Актерский состав хорош. Мне в последнее время по душе Вилкова. Как она в сериале "Гостиница "Россия" здорово сыграла! И здесь хороша. Легко преодолела крисис бальзаковского возраста. А многедевушки сломались.
Яковлева в Бабе Яге тоже хороша. Правда и терять Елене уще особо нечего, Но сыграла по-сказачному. Милляр мог бы позавидовать. Хорош Хориняк. Сначала показалось,что подяг Яглыча косит. Но нет. Свой типаж нашел.
Сказка все же для взрослых.Детишкам не все хохмы и намеки понятны. Зато родители довольны. Полный зал в конце второй недели проката, это здорово! Учимся потихоньку! А "Матильду" ещё увидим.
Понравилось очень! Сказачно, легко, с юмором. Чего только реприза с песней Стаса Михайлова стоит.!
Актерский состав хорош. Мне в последнее время по душе Вилкова. Как она в сериале "Гостиница "Россия" здорово сыграла! И здесь хороша. Легко преодолела крисис бальзаковского возраста. А мноиге девушки сломались.
Яковлева в Бабе Яге тоже хороша. Правда и терять Елене уже особо нечего, Но сыграла по-сказачному. Милляр мог бы позавидовать. Хорош Хориняк. Сначала показалось,что под Яглыча косит. Но нет. Свой типаж нашел.
Сказка все же для взрослых. Детишкам не все хохмы и намеки понятны. Зато родители довольны. Полный зал в конце второй недели проката, это здорово! Учимся потихоньку! А "Матильду" ещё увидим. Подробнее на https://msk.kinoafisha.info/movies/8326460/comments/
Walt Disney не впервые пытается построить свою хижину в российском кинематографе. Вспомните 2009 год и дебютное творчество компании в нашей стране - «Книгу мастеров». Тогда Дисней только-только закидывали камень в воду, с надеждой, что обратно им вернётся что-то большое. Вернулось... Вернулась неплохая касса, которая так или иначе, всё равно не помогла компании в дальнейшем производстве. «Книга мастеров» понравилась рядовому зрителю, но была обругана профессиональными критиками, что мгновенно поставило крест на карьере финансовой конгломераторской индустрии кино в России. Почти десять лет понадобилось, чтобы повторить попытку и не кануть в грязь лицом. Но получилось ли на этот раз хорошо и задорно? Или выражение «дважды в одну реку не входят» - действительно имеет под собой основание?
Снимать кино компания Дисней доверила «Yellow, Black and White» - студия, чьи последние произведения радуют глаз больше, чем бриллианты. «Кухня», «Отель Элеон» - вам наверняка знакомы данные сериалы и качество их съёмки. Переживать за «Богатыря» особо не приходилось, учитывая то, что за производство взялась компания, которая на данный момент лучше всех понимает толк в комедийных скетчах. Вот только, между «Кухней/Отелем» и «Последним богатырём» было одно отличие - последний - это не чисто комедийное кино, которое призвано развлекать зрителя. Фильм Дмитрия Дьяченко - это фэнтези об альтернативной вселенной, в которой злодеи - герои и наоборот. «Yellow, Black and White», конечно, знают своё дело, но всё-таки работу над подобным масштабом принимают впервые.
Неопытность разноцветной фирмы сказалась практически с первых минут фильма. По сюжету, Иван - мошенник, который зарабатывает на жизнь участием в подставных телешоу по типу «Битвы экстрасенсов». «Белый маг Святозар», прозвище, которое он себе взял, типичный представитель класса «не содрогнёшься, пока не узнаешь, как это делают». В определенный момент, Иван осознает, что его проделки не приведут ни к чему хорошему, но жить иным образом он не умеет, что ставит его в неловкую ситуацию. Проблемы «Yellow...» начинаются именно с того момента, когда наш герой попадает в загадочный мир Белогорье. Огромный, величественный мир, который цветёт и пахнет, но сильно выделяет из себя явную подделку. Не зря заголовок был начат со слов, что у компании проблемы именно со сказочным миром. Невооружённым глазом видно, что леса и прочие красочные текстуры проседают, когда им уделяют достаточное внимание. Хромакей просиживает, но в целом, картинка создаёт приятное ощущение и восприятие от ярких тонов.
Одна из главных проблем картины - это даже не слабый сценарий, который кишит пресловутыми клише. Белогорье получилось по-настоящему огромным и интересным миром, которому стоило уделить чуточку больше времени. Например, тот факт, что здесь альтернативная степень повествования рассказа - уже огромный плюс, которому необходимо было добавлять лишних изюминок. Ещё никогда не было, чтобы положительными героями были те, в кого в детстве учили считать злодеями. Или же, к примеру, назревает вопрос: «А как так случилось, что история поменялась?». Да, в финальной фазе идёт объяснение, но за те три-четыре минуты толком не удаётся ничего понять. Не обошлось и без клишированных сцен, которые, по правде говоря, стоило и вовсе вырезать. Здесь есть и обязательная любовная линия с предсказуемым финалом. И предатель, совершивший благородное дело. И степень развития героя от эгоиста до храбреца. Не ждите каких-то уникальных сцен, которые в будущем будете рассказывать детям. «Последний богатырь» - это своеобразный сборник мультфильмов, взявших своё начало и с отечественной культурологии и с Запада. Всё-таки, настоящего чуда не бывает, как в него не верь. Предсказуемость, да не более.
И это при том, что за все сто минут картина не успевает толком рассказать и про главных героев. Виктор Хориняк, приглянувшийся многим по все тем же сериалам «Yellow...», единственный, кто развивается вместе со своим героем. Если в начале Иван - это единоличник, думающий только о себе, то в конце - богатырь, переживающий за всех. И да, это тоже клише, от которого становится стыдно. Но как бы не была рассказана история, и как бы не развивались его герои, можно смело утверждать, что каждый из актёров хорошо справился со своей ролью. Мила Сивацкая, совсем молодое дарование в нашем кинематографе, сыгравшая роль Василисы (а-ля Фиона из «Шрека»), создаёт впечатление неопределённости: Она, как бы, на экране что-то делает, но зачем и самое главное, для кого - непонятно. Кощей бессмертный (Константин Лавроненко), герой, с кем связана большая часть «подколов» в фильме, очередное клише, которое выступает в ранге «отца самодура». Баба-Яга (Елена Яковлева) - единственная из персонажей, кто не заслуживает обзывательства «клише», но в то же время, это и тот персонаж, который в общем-то не заслуживает особого внимания. Всего и в целом, именно эти люди создают добрую атмосферу радости, которая царит на экране. «Последний Богатырь» - это легкое кино, которое страдает большущим количеством клишированных идей и при этом никак не может с ними тягаться. Но, наверное, благодаря им кино и кажется таким забавным и интересным.
Вердикт. Сложно выносить итоговую оценку. С одной стороны, «Последний Богатырь» хорошо развлекает (чего только стоит погоня на избушке. Она корявая, но всё же забавная), но у картины настолько много мелких косяков, что, если сложить их вместе - получится отдельный фильм. С другой стороны, авторы поленились уделить драгоценное время для подробного рассказа самой истории. Лень - двигатель процесса, но что она означает в данном случае? Возможно, хотели оставить сие момент на сиквел (если он будет), но опять же, что мы имеем в оригинале? Две-три частички интересной информации и всё? «Последний Богатырь» - слабая, по нынешним меркам, картина, но та, что заслуживает время, чтобы её посмотреть.
Хотелось бы, чтобы таких сказок было побольше, ведь видно, что потенциал есть. Но нет опыта. «Последний Богатырь» доказал, что эксперимент удался, дело за главным – реализацией основы.
Приятного просмотра!
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