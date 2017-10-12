Наша рецензия

Иван Найденов – человек занятой. День его по минутам расписан. С утра – съемки на ТВ-шоу, вечером магические сеансы: снятие порчи, заклятий, прочистка кармы… Дело в том, что Ванечка по профессии маг: в реестре волшебников он значится как «Белый маг Светозар». А магом быть – не Ваньку валять: тут крутиться надо… Вот парень и крутится. И пусть никакой магической силы его «деяния» не имеют, зато как шарлатан он без преувеличения гениален.…