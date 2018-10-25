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Игорь Яшанин
Игорь Яшанин
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Игорь Яшанин
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Дата рождения
16 февраля 2008
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Игоря Яшанина
Родился 16 февраля 2008 года. Москва, Россия.
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Фильмография Игоря Яшанина
Пиковая дама. Зазеркалье
триллер, ужасы
2019, Россия
6.0
Последний богатырь
семейный, комедия
2017, Россия
7.0
Невеста
ужасы, триллер, мистика
2017, Россия
6.0
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Бойся своих желаний: Трейлер фильма ужасов «Пиковая дама. Зазеркалье»
В последнее время многие актеры, решившие попробовать себя в режиссуре, отдают предпочтение жанру хоррор. В ноябре в прокат выйдет леденящий душу дебют Надежды Михалковой - «Проигранное
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25 октября 2018 14:54
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