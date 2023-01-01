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Проклятие Аннабель: зарождение зла
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Annabelle: Creation
Проклятие Аннабель: зарождение зла
2017 / США
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7.6
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44
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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