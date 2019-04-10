Ни звука, 2018

Спелеологи вскрыли древнюю пещеру в Молдавии, тем самым выпустив на свободу странных полупрозрачных существ, больше всего похожих на летучих мышей. Твари слепы и ориентируются только на звуки, быстро перемещаются на своих кожистых крыльях и довольно шустро размножаются, поэтому вскоре распространяются по всей планете. И, конечно, они весьма кровожадны. В центре истории оказывается глухая девочка-подросток. Ей и её близким предстоит выживать в неумолимо меняющемся мире.