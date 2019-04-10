Ни звука, 2018

Оператор «Маски» и «Смертельной битвы» Джон Р. Леонетти снял собственный проект - леденящий кровь фильм ужасов. Главные роли исполнили Кирнан Шипка («Легенда о Корре», «Безумцы»), Стэнли Туччи («Терминал», «Вражда»), Миранда Отто («Война миров», «Полет Феникса») и Джон Корбетт («Секс в большом городе», «Модная Мамочка»).
Спелеология может быть крайне опасной, если верить сюжету этого фильма. Любопытные ученые открывают пещеру, из которой в мир вылетают странные, пугающие и быстро размножающиеся сущности. Пока они постепенно захватывают планету, противостоять им и спасать человечество собирается глухая девочка-подросток.
Спелеологи вскрыли древнюю пещеру в Молдавии, тем самым выпустив на свободу странных полупрозрачных существ, больше всего похожих на летучих мышей. Твари слепы и ориентируются только на звуки, быстро перемещаются на своих кожистых крыльях и довольно шустро размножаются, поэтому вскоре распространяются по всей планете. И, конечно, они весьма кровожадны. В центре истории оказывается глухая девочка-подросток. Ей и её близким предстоит выживать в неумолимо меняющемся мире.