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The Silence

Ни звука, 2018

2018 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть О фильме

Оператор «Маски» и «Смертельной битвы» Джон Р. Леонетти снял собственный проект - леденящий кровь фильм ужасов. Главные роли исполнили Кирнан Шипка («Легенда о Корре», «Безумцы»), Стэнли Туччи («Терминал», «Вражда»), Миранда Отто («Война миров», «Полет Феникса») и Джон Корбетт («Секс в большом городе», «Модная Мамочка»).

Спелеология может быть крайне опасной, если верить сюжету этого фильма. Любопытные ученые открывают пещеру, из которой в мир вылетают странные, пугающие и быстро размножающиеся сущности. Пока они постепенно захватывают планету, противостоять им и спасать человечество собирается глухая девочка-подросток. 

Спелеологи вскрыли древнюю пещеру в Молдавии, тем самым выпустив на свободу странных полупрозрачных существ, больше всего похожих на летучих мышей. Твари слепы и ориентируются только на звуки, быстро перемещаются на своих кожистых крыльях и довольно шустро размножаются, поэтому вскоре распространяются по всей планете. И, конечно, они весьма кровожадны. В центре истории оказывается глухая девочка-подросток. Ей и её близким предстоит выживать в неумолимо меняющемся мире.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 10 апреля 2019
Премьера в мире 10 апреля 2019
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Джон Р. Леонетти
Джон Р. Леонетти
В ролях
Кирнан Шипка
Кирнан Шипка
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Миранда Отто
Миранда Отто
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Кайл Харрисон Брейткопф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ни звука 2 постера
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26 сентября 2021 09:30
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