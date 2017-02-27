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Проклятие Аннабель: зарождение зла Проклятие Аннабель: зарождение зла
Киноафиша Фильмы Проклятие Аннабель: зарождение зла Отзывы о фильме «Проклятие Аннабель: зарождение зла»
Annabelle: Creation Проклятие Аннабель: зарождение зла 2017 / США
7.6 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Проклятие Аннабель: зарождение зла»

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Наша рецензия

Пожилой кукольник и его жена соглашаются приютить у себя в доме сестру милосердия и группу ее юных воспитанниц. Но, как водится, с рядом правил, которые не рекомендуется нарушать. Например – не ходить в единственную комнату, где трагически погибла дочь хозяина дома. Однако любопытство оказалось сильнее, что и привело к ряду печальных последствий. От Хэвенхёрста до особняка «Алая роза» - миры фильмов ужасов полнятся историями как про маньяков, так и про загадочные дома,…

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Женя Семеновский 27 февраля 2017, 02:14
Хм.по списку сайта пишут 10 августа.
В самом трейлере пишут в мае.
Кому верить ?
27 февраля 2017, 02:14 Ответить
Киноафиша.инфо 27 февраля 2017, 11:43
в ответ на сообщение Женя Семеновский от 27 февраля 2017, 02:14
Женя, фильм действительно выйдет 10 августа, он был перенесен. А вот дублированный тизер прокатчики пока так и не обновили.
27 февраля 2017, 11:43 Ответить
Денис Миронов 9 августа 2017, 13:41
Оценка
По стоимости билетов пока не известно? , завтра премьера, а расписание так и не выложили на сайт.
9 августа 2017, 13:41 Ответить
Киноафиша.инфо 9 августа 2017, 13:48
в ответ на сообщение Денис Миронов от 9 августа 2017, 13:41
Добрый день. Расписание уже доступно во вкладке "расписание". Какой конкретно кинотеатр вас интересует?
9 августа 2017, 13:48 Ответить
Артем Земсков 15 августа 2017, 20:18
Четкий фильмец!
15 августа 2017, 20:18 Ответить
Андрей 19 августа 2017, 12:21
Оценка
хороший фильм, качественный, не тв3!
но сюжет не очень интересный, всё происходит в последние 15 минут, но снят красиво и красиво\здорово играют дети!
первую часть вообще не помню, видимо не понравилось, а вот в Заклятии помню Анабель ;))
19 августа 2017, 12:21 Ответить
Александр Кантемиров 21 августа 2017, 07:36
Вроде бы и ничего нового, но как не странно фильм запоминается. да дети оживили сюжет однозначно!
21 августа 2017, 07:36 Ответить
Дина 24 августа 2017, 05:04
Оценка
Фильм скучный(
24 августа 2017, 05:04 Ответить
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