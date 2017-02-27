Пожилой кукольник и его жена соглашаются приютить у себя в доме сестру милосердия и группу ее юных воспитанниц. Но, как водится, с рядом правил, которые не рекомендуется нарушать. Например – не ходить в единственную комнату, где трагически погибла дочь хозяина дома. Однако любопытство оказалось сильнее, что и привело к ряду печальных последствий. От Хэвенхёрста до особняка «Алая роза» - миры фильмов ужасов полнятся историями как про маньяков, так и про загадочные дома,…
В самом трейлере пишут в мае.
Кому верить ?
но сюжет не очень интересный, всё происходит в последние 15 минут, но снят красиво и красиво\здорово играют дети!
первую часть вообще не помню, видимо не понравилось, а вот в Заклятии помню Анабель ;))
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