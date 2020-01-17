Заклятье. Дом 32, 2020

Семья, переехавшая в новую квартиру в надежде начать новую жизнь в самом центре Мадрида, не находит в ней ничего, кроме монстра, который запрещает им покидать жилье или обращаться к посторонним за помощью.
Карьера режиссера Альберта Пинто сложилась так, что он часто работает в жанре ужасов. На своих проектах он выступает, в том числе, и в роли сценариста, и хотя в этот раз ему не удалось приложить руку к сценарию, Пинто связывает с сюжетом собственное прошлое. Когда-то он жил на улице в Мадриде, легенды вокруг которой легли в основу фильма, хотя на тот момент Пинто не был знаком со всеми байками, которые местные травят об этом месте.
Мадрид, 1970-е годы. Семья Ольмедо переезжает из небольшой деревушки практически в центр Мадрида, где ее ждет просторная квартира. В нее были вложены все сбережения Маноло (Иван Маркос) и его родных, поэтому, когда каждый из членов семьи начинает сталкиваться со странными явлениями в стенах дома, пути назад у семейства Ольмедо нет. Довольно быстро все осознают, что в доме обитает что-то потустороннее, и вскоре эта сущность начинает общаться с Маноло, Канделой (Беа Сегура) и их тремя детьми через больного дедушку Фермина (Хосе Луис де Мадарьяга).
В действительности последним домом на улице Мануэлы Маласанья в Мадриде, где происходит действие фильма, является дом под номером 30.
Вдохновением для сценария послужили мифы и легенды, существующие вокруг другого места в Мадриде — улицы Антонио Грило, где в одном из зданий якобы произошло множество убийств. Режиссер Альберт Пинто несколько лет прожил на этой улице, но ничего не знал об этих историях.
В качестве вдохновения для своего творчества и этого фильма в частности режиссер Альберт Пинто использовал восточный кинематограф, а также работы Дэвида Финчера, Стэнли Кубрика и Романа Полански.
Режиссер Альберт Пинто настоял на том, чтобы роли в фильме исполнили малоизвестные актеры, так как незнакомые лица, по его мнению, создают еще более жуткую атмосферу.
Хотя для своего предыдущего полнометражного фильма «Бог смерти» Альберт Пинто писал сценарий самостоятельно, в этом фильме он уже не смог внести в него никаких изменений, так как к проекту присоединился довольно поздно и сценарий на тот момент уже был завершен.
Актер Иван Ренедо, исполнивший роль Рафаэля, одного из детей Маноло и Канделы, часто бывал напуган происходящим на площадке, поэтому грим некоторым актерам накладывали в его присутствии.
Персонаж Пепе, сыгранный Серхио Кастелланосом, был списан с одного из сценаристов фильма. Тот является заикой, и Кастелланосу пришлось заниматься с преподавателем сценической речи, чтобы его заикание звучало правдоподобно.
Основано на реальных событиях. Начало 70-х. До эпизода Амитивилля. Мечтая начать новую жизнь в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов. Очень скоро семья понимает, что кроме них в квартире находится нечто жуткое. Оно общается с ними через парализованного деда, оставляет записки, запрещая покидать квартиру и прибегать к помощи специалистов. Чтобы выжить, семье нужно разгадать тайну дома 32…