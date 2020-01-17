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Заклятье. Дом 32 Заклятье. Дом 32
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32 Malasana Street / Malasaña 32

Заклятье. Дом 32, 2020

2020 / Испания
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Хоррор о темных силах, держащих в заложниках новых обитателей проклятого дома.
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Семья, переехавшая в новую квартиру в надежде начать новую жизнь в самом центре Мадрида, не находит в ней ничего, кроме монстра, который запрещает им покидать жилье или обращаться к посторонним за помощью.

Карьера режиссера Альберта Пинто сложилась так, что он часто работает в жанре ужасов. На своих проектах он выступает, в том числе, и в роли сценариста, и хотя в этот раз ему не удалось приложить руку к сценарию, Пинто связывает с сюжетом собственное прошлое. Когда-то он жил на улице в Мадриде, легенды вокруг которой легли в основу фильма, хотя на тот момент Пинто не был знаком со всеми байками, которые местные травят об этом месте.

Мадрид, 1970-е годы. Семья Ольмедо переезжает из небольшой деревушки практически в центр Мадрида, где ее ждет просторная квартира. В нее были вложены все сбережения Маноло (Иван Маркос) и его родных, поэтому, когда каждый из членов семьи начинает сталкиваться со странными явлениями в стенах дома, пути назад у семейства Ольмедо нет. Довольно быстро все осознают, что в доме обитает что-то потустороннее, и вскоре эта сущность начинает общаться с Маноло, Канделой (Беа Сегура) и их тремя детьми через больного дедушку Фермина (Хосе Луис де Мадарьяга). 

 

 

В действительности последним домом на улице Мануэлы Маласанья в Мадриде, где происходит действие фильма, является дом под номером 30.

Вдохновением для сценария послужили мифы и легенды, существующие вокруг другого места в Мадриде — улицы Антонио Грило, где в одном из зданий якобы произошло множество убийств. Режиссер Альберт Пинто несколько лет прожил на этой улице, но ничего не знал об этих историях.

В качестве вдохновения для своего творчества и этого фильма в частности режиссер Альберт Пинто использовал восточный кинематограф, а также работы Дэвида Финчера, Стэнли Кубрика и Романа Полански.

Режиссер Альберт Пинто настоял на том, чтобы роли в фильме исполнили малоизвестные актеры, так как незнакомые лица, по его мнению, создают еще более жуткую атмосферу.

Хотя для своего предыдущего полнометражного фильма «Бог смерти» Альберт Пинто писал сценарий самостоятельно, в этом фильме он уже не смог внести в него никаких изменений, так как к проекту присоединился довольно поздно и сценарий на тот момент уже был завершен.

Актер Иван Ренедо, исполнивший роль Рафаэля, одного из детей Маноло и Канделы, часто бывал напуган происходящим на площадке, поэтому грим некоторым актерам накладывали в его присутствии.

Персонаж Пепе, сыгранный Серхио Кастелланосом, был списан с одного из сценаристов фильма. Тот является заикой, и Кастелланосу пришлось заниматься с преподавателем сценической речи, чтобы его заикание звучало правдоподобно.

 

Основано на реальных событиях. Начало 70-х. До эпизода Амитивилля. Мечтая начать новую жизнь в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов. Очень скоро семья понимает, что кроме них в квартире находится нечто жуткое. Оно общается с ними через парализованного деда, оставляет записки, запрещая покидать квартиру и прибегать к помощи специалистов. Чтобы выжить, семье нужно разгадать тайну дома 32…

6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 9 апреля 2020
Премьера онлайн 7 июля 2021
Премьера в мире 17 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Альберт Пинто
Альберт Пинто
В ролях
Бегона Варгас
Бегона Варгас
Мария Бальестерос
Мария Бальестерос
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Беа Сегура
Беа Сегура
Серджо Кастелланос
Все актеры и съемочная группа
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Заклятье. Дом 32
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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1972 год. Два брата задирают друг друга. Одно неаккуратное движение — и стеклянный шарик, любимая забава младшего, прыгает сначала по ступенькам многоквартирного дома, затем закатывается под дверь той самой квартиры, у которой настоятельно не рекомендовали останавливаться родители. Входная дверь открывается сама собой, в кресле у окна спиной к гостям сидит седовласая женщина. Ничего хорошего в общем-то не происходит. 1976 год. В злополучный дом заселяется семья из региона, рассчитывающая…
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leo0704 21 сентября 2020, 02:19
Ходил с другом , нам было страшно... фильм стоит посмотреть однозначно
xsoullovemeagain 17 сентября 2020, 21:27
Хороший фильм, давно таких не снимали.
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