Заклятье. Дом 32, 2020

Семья, переехавшая в новую квартиру в надежде начать новую жизнь в самом центре Мадрида, не находит в ней ничего, кроме монстра, который запрещает им покидать жилье или обращаться к посторонним за помощью.

Карьера режиссера Альберта Пинто сложилась так, что он часто работает в жанре ужасов. На своих проектах он выступает, в том числе, и в роли сценариста, и хотя в этот раз ему не удалось приложить руку к сценарию, Пинто связывает с сюжетом собственное прошлое. Когда-то он жил на улице в Мадриде, легенды вокруг которой легли в основу фильма, хотя на тот момент Пинто не был знаком со всеми байками, которые местные травят об этом месте.

Мадрид, 1970-е годы. Семья Ольмедо переезжает из небольшой деревушки практически в центр Мадрида, где ее ждет просторная квартира. В нее были вложены все сбережения Маноло (Иван Маркос) и его родных, поэтому, когда каждый из членов семьи начинает сталкиваться со странными явлениями в стенах дома, пути назад у семейства Ольмедо нет. Довольно быстро все осознают, что в доме обитает что-то потустороннее, и вскоре эта сущность начинает общаться с Маноло, Канделой (Беа Сегура) и их тремя детьми через больного дедушку Фермина (Хосе Луис де Мадарьяга).