Не стучи дважды, 2016

Фильм «Не стучи дважды» снял британский режиссёр Карадог В. Джеймс («Машина», «Маленькая ложь во спасение»). Главную роль сыграла Кэти Сакхофф, известная по сериалу «Звёздный крейсер Галактика» и фильмам «Риддик» и «Оккулус». Другие роли исполнили также узнаваемые британские актёры, среди которых Люси Бойнтон («Балетные туфельки», сериал «Разум и чувства»), Хавьер Ботет («Выживший», «Багровый пик»), Ник Моран («Карты, деньги, два ствола», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2») и Джордан Болджер из «Острых козырьков».

В основе сюжета картины «Не стучи дважды» лежит одна древняя городская легенда. Это история матери и её непослушной дочери, которая бесследно исчезает. Чтобы её найти, героине необходимо столкнуться лицом к лицу со зловещей ведьмой и победить в этой кошмарной игре.