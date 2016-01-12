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Не стучи дважды Не стучи дважды
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Don't Knock Twice

Не стучи дважды, 2016

2016 / Великобритания
7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Не стучи дважды» снял британский режиссёр Карадог В. Джеймс («Машина», «Маленькая ложь во спасение»). Главную роль сыграла Кэти Сакхофф, известная по сериалу «Звёздный крейсер Галактика» и фильмам «Риддик» и «Оккулус». Другие роли исполнили также узнаваемые британские актёры, среди которых Люси Бойнтон («Балетные туфельки», сериал «Разум и чувства»), Хавьер Ботет («Выживший», «Багровый пик»), Ник Моран («Карты, деньги, два ствола», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2») и Джордан Болджер из «Острых козырьков».

В основе сюжета картины «Не стучи дважды» лежит одна древняя городская легенда. Это история матери и её непослушной дочери, которая бесследно исчезает. Чтобы её найти, героине необходимо столкнуться лицом к лицу со зловещей ведьмой и победить в этой кошмарной игре.

- Сценаристами картины выступили Марк Хакреби и Ник Остлер, совместно работавшие на съёмках хоррора «Вой»

- Практически весь фильм был снят в Уэльсе, в частности в его столице - городе Кардиффе

- Фильм «Не стучи дважды» - это третий полнометражный проект Карадога В. Джеймса за последние 10 лет

Поиски пропавшего друга приводят Хлою в родной город. По местному преданию, на его окраине живет мстительная демоническая ведьма. Она преследует жителей города, не давая им покоя. Хлоя должна открыть страшную правду городской легенды

7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 января 2017
Премьера онлайн 3 февраля 2017
Премьера в мире 12 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Карадог В. Джеймс
Карадог В. Джеймс
В ролях
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф
Люси Бойнтон
Люси Бойнтон
Ник Моран
Ник Моран
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не стучи дважды 3 постера
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Не стучи дважды
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Материнская любовь – страшная вещь! Когда рождается ребенок, страшны не бессонные ночи, проблемы взросления, нехватка личного времени; страшна сама любовь, которая накатывает, как волна. Конечно, здесь есть свои трудности, а каждая история уникальна; одна такая и легла в основу мистического хоррора «Не стучи дважды», который можно дополнить еще и посылами «не оставайся один», «не испытывай судьбу», «не все то, чем кажется» и «не…
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Евгений Целих 19 декабря 2017, 00:28
будет ли 2 серия по этому фильму не стучи дважды, очень хотелось досмотреть потому, что фильм не полный:( если да то какого числа.
Marina Vladimirovna 24 января 2017, 01:23
😻 😻 😻 😻 😻
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31 голос
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