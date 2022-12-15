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1
1+1
комедия, драма, биография
2011, Франция
9.0
Оцените
2
Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.7
Оцените
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3
Леон
драма, триллер, криминал
1994, Франция
8.7
Оцените
4
Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
8.5
Оцените
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5
Отец
драма
2020, Великобритания / Франция
8.5
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6
Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама
2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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7
Заложница
триллер, боевик
2008, Франция
8.3
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8
Капернаум
драма
2018, Ливан / Франция
8.3
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9
Балерина
анимация, семейный
2017, Франция / Канада
8.1
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10
Исходный код
драма, фантастика
2011, США / Франция
8.1
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11
Ангел А
мелодрама, комедия
2005, Франция
8.1
Оцените
12
Васаби
приключения, криминал, биография, комедия
2001, Франция / Япония
8.1
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13
Девятые врата
мистика, ужасы, триллер
1999, Испания / Франция / США
8.1
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14
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
8.0
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15
Астерикс и тайное зелье
анимация
2018, Франция
8.0
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16
Мама
семейный, сказка, мюзикл
1976, СССР / Франция / Румыния
7.9
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17
Сайлент Хилл
ужасы, триллер
2006, Канада / Франция
7.9
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18
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
7.9
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19
Зорро
комедия, семейный, вестерн, приключения
1975, Франция / Италия
7.9
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20
Доберман
боевик
1997, Франция
7.9
Оцените
21
Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма
2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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22
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.9
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23
Из Парижа с любовью
боевик
2009, Франция
7.9
Оцените
24
Океаны
драма, документальный
2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
Оцените
25
Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика
2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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26
Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама
1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
Оцените
27
Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
7.8
Оцените
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28
Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения
2014, Франция
7.8
Оцените
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29
Артист
мелодрама
2011, Франция
7.8
Оцените
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30
Легенда
триллер, драма, криминал
2015, Великобритания / Франция
7.8
Оцените
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31
Мой волк
приключения, семейный
2021, Франция
7.8
Оцените
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32
Сайлент Хилл 2 3D
ужасы
2012, США / Франция
7.7
Оцените
33
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный
2006, США / Франция
7.7
Оцените
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34
Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика
2001, Франция / США
7.7
Оцените
35
LOL (ржунимагу)
комедия
2008, Франция
7.7
Оцените
36
Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик
2012, Франция
7.7
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37
Стань легендой! Бигфут младший
анимация
2017, Франция / Бельгия
7.7
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38
Расправь крылья
приключения, семейный
2019, Франция
7.7
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39
Перевозчик 3
боевик
2009, Франция
7.7
Оцените
40
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация
2009, Франция
7.7
Оцените
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41
Лолита
мелодрама, драма
1997, США / Франция
7.7
Оцените
42
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
Оцените
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43
Трио из Бельвилля
комедия, анимация
2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
Оцените
44
Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл
2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
Оцените
45
Гордость и предубеждение
мелодрама, драма
2005, Франция / Великобритания
7.6
Оцените
46
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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47
Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения
2022, Бельгия / Франция
7.6
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48
Сердцеед
комедия
2010, Франция / Монако
7.6
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49
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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50
Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия
2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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51
Это всего лишь конец света
драма
2016, Франция / Канада
7.6
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52
Иллюзионист
анимация
2009, Великобритания / Франция
7.5
Оцените
53
99 франков
комедия
2007, Франция
7.5
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54
Дыши во мгле
фантастика, драма
2018, Франция
7.5
Оцените
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55
Эйфель
биография, драма, исторический
2021, Франция
7.5
Оцените
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56
Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер
2011, США / Франция
7.5
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57
Рейд
боевик, триллер, криминал
2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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58
Коко до Шанель
биография
2008, Франция
7.5
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59
Артур и война двух миров
сказка, анимация
2010, Франция
7.5
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60
Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама
2003, Франция / Бельгия
7.5
Оцените
61
Профессионал
триллер, боевик
1981, Франция
7.5
Оцените
62
22 пули. Бессмертный
криминал
2010, Франция
7.5
Оцените
63
Завод
драма
2018, Россия / Франция
7.5
Оцените
64
Мечтатели
эротика, драма
2003, Франция / Великобритания / Италия
7.5
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65
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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66
Хлоя
триллер, драма
2009, США / Канада / Франция
7.4
Оцените
67
Такси 4
боевик, комедия
2007, Франция
7.4
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68
Химера
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
7.4
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69
Ларго Винч: начало
триллер, приключения
2008, Франция
7.4
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70
Молодость
драма
2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4
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71
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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72
Волк и Лев
семейный
2021, Франция / Канада
7.4
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73
Гнездо жаворонка
драма
2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
Оцените
74
Рок-волна
комедия
2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
Оцените
75
Ларго Винч: Заговор в Бирме
приключения
2011, Франция
7.4
Оцените
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76
Меланхолия
фантастика, драма
2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
Оцените
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77
Револьвер
триллер, драма, криминал
2005, Франция / Великобритания
7.4
Оцените
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78
Антихрист
ужасы, драма
2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
Оцените
79
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
Оцените
80
Охотники на драконов
приключения, анимация
2008, Франция
7.4
Оцените
81
Люси
фантастика, боевик
2014, Франция
7.4
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82
Жизнь Адель
драма, мелодрама
2013, Франция
7.3
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83
Билли Эллиот
драма, комедия
2000, Великобритания / Франция
7.3
Оцените
84
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка
1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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85
Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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86
Скафандр и бабочка
биография, драма
2007, Франция / США
7.3
Оцените
87
Мои черничные ночи
мелодрама
2007, Гонконг / Китай / Франция
7.3
Оцените
88
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
7.3
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89
Догвилль
триллер, драма
2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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90
Он и Она
мелодрама, комедия
2017, Франция / Бельгия
7.3
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91
Джеки
драма, биография
2016, США / Франция
7.2
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92
Золотой век
драма
2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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93
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
7.2
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94
Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия
2007, Великобритания / США / Франция
7.2
Оцените
95
Любовь не по размеру
мелодрама, комедия
2016, Франция
7.2
Оцените
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96
Параллельные миры
драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
7.2
Оцените
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97
Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези
2009, Франция / Канада
7.1
Оцените
98
MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
мелодрама
2007, Франция
7.1
Оцените
99
Париж
комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
7.1
Оцените
100
Малавита
криминал, драма, триллер
2013, США / Франция
7.1
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