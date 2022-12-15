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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция

Рейтинг французских фильмов

1+1
1 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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Терминатор 2: судный день
2 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
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Леон
3 Леон
драма, триллер, криминал 1994, Франция
8.7
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Пятый элемент
4 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
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Отец
5 Отец
драма 2020, Великобритания / Франция
8.5
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Господин Никто
6 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Заложница
7 Заложница
триллер, боевик 2008, Франция
8.3
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Капернаум
8 Капернаум
драма 2018, Ливан / Франция
8.3
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Балерина
9 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
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Исходный код
10 Исходный код
драма, фантастика 2011, США / Франция
8.1
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Ангел А
11 Ангел А
мелодрама, комедия 2005, Франция
8.1
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Васаби
12 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Девятые врата
13 Девятые врата
мистика, ужасы, триллер 1999, Испания / Франция / США
8.1
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Валериан и город тысячи планет
14 Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
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Астерикс и тайное зелье
15 Астерикс и тайное зелье
анимация 2018, Франция
8.0
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Мама
16 Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.9
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Сайлент Хилл
17 Сайлент Хилл
ужасы, триллер 2006, Канада / Франция
7.9
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2+1
18 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Зорро
19 Зорро
комедия, семейный, вестерн, приключения 1975, Франция / Италия
7.9
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Доберман
20 Доберман
боевик 1997, Франция
7.9
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Парфюмер: история одного убийцы
21 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Приключения Паддингтона 2
22 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
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Из Парижа с любовью
23 Из Парижа с любовью
боевик 2009, Франция
7.9
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Океаны
24 Океаны
драма, документальный 2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
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Обитель зла
25 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Сибирский цирюльник
26 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Другие
27 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Астерикс: Земля Богов
28 Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения 2014, Франция
7.8
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Артист
29 Артист
мелодрама 2011, Франция
7.8
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Легенда
30 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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Мой волк
31 Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.8
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Сайлент Хилл 2 3D
32 Сайлент Хилл 2 3D
ужасы 2012, США / Франция
7.7
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Артур и Минипуты
33 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
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Малхолланд Драйв
34 Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика 2001, Франция / США
7.7
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LOL (ржунимагу)
35 LOL (ржунимагу)
комедия 2008, Франция
7.7
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Заложница 2
36 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
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Стань легендой! Бигфут младший
37 Стань легендой! Бигфут младший
анимация 2017, Франция / Бельгия
7.7
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Расправь крылья
38 Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.7
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Перевозчик 3
39 Перевозчик 3
боевик 2009, Франция
7.7
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Артур и месть Урдалака
40 Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.7
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Лолита
41 Лолита
мелодрама, драма 1997, США / Франция
7.7
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Худший человек на свете
42 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Трио из Бельвилля
43 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Жизнь в розовом цвете
44 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Гордость и предубеждение
45 Гордость и предубеждение
мелодрама, драма 2005, Франция / Великобритания
7.6
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Дюнкерк
46 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Кролецып и Хомяк Тьмы
47 Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.6
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Сердцеед
48 Сердцеед
комедия 2010, Франция / Монако
7.6
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Обитель зла: Последняя глава
49 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Пол: Секретный материальчик
50 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Это всего лишь конец света
51 Это всего лишь конец света
драма 2016, Франция / Канада
7.6
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Иллюзионист
52 Иллюзионист
анимация 2009, Великобритания / Франция
7.5
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99 франков
53 99 франков
комедия 2007, Франция
7.5
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Дыши во мгле
54 Дыши во мгле
фантастика, драма 2018, Франция
7.5
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Эйфель
55 Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.5
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Коломбиана
56 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Рейд
57 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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Коко до Шанель
58 Коко до Шанель
биография 2008, Франция
7.5
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Артур и война двух миров
59 Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.5
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Влюбись в меня, если осмелишься
60 Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама 2003, Франция / Бельгия
7.5
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Профессионал
61 Профессионал
триллер, боевик 1981, Франция
7.5
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22 пули. Бессмертный
62 22 пули. Бессмертный
криминал 2010, Франция
7.5
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Завод
63 Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.5
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Мечтатели
64 Мечтатели
эротика, драма 2003, Франция / Великобритания / Италия
7.5
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Астерикс на Олимпийских Играх
65 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Хлоя
66 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Такси 4
67 Такси 4
боевик, комедия 2007, Франция
7.4
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Химера
68 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Ларго Винч: начало
69 Ларго Винч: начало
триллер, приключения 2008, Франция
7.4
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Молодость
70 Молодость
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4
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Приключения Паддингтона
71 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Волк и Лев
72 Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.4
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Гнездо жаворонка
73 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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Рок-волна
74 Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
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Ларго Винч: Заговор в Бирме
75 Ларго Винч: Заговор в Бирме
приключения 2011, Франция
7.4
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Меланхолия
76 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Револьвер
77 Револьвер
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
7.4
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Антихрист
78 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Нелюбовь
79 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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Охотники на драконов
80 Охотники на драконов
приключения, анимация 2008, Франция
7.4
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Люси
81 Люси
фантастика, боевик 2014, Франция
7.4
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Жизнь Адель
82 Жизнь Адель
драма, мелодрама 2013, Франция
7.3
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Билли Эллиот
83 Билли Эллиот
драма, комедия 2000, Великобритания / Франция
7.3
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
84 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Обитель зла 3
85 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Скафандр и бабочка
86 Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.3
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Мои черничные ночи
87 Мои черничные ночи
мелодрама 2007, Гонконг / Китай / Франция
7.3
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Амели
88 Амели
комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
7.3
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Догвилль
89 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Он и Она
90 Он и Она
мелодрама, комедия 2017, Франция / Бельгия
7.3
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Джеки
91 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Золотой век
92 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Нью-Йорк, я люблю тебя
93 Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.2
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Козырные тузы
94 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Любовь не по размеру
95 Любовь не по размеру
мелодрама, комедия 2016, Франция
7.2
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Параллельные миры
96 Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.2
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Воображариум доктора Парнаса
97 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
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MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
98 MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
мелодрама 2007, Франция
7.1
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Париж
99 Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.1
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Малавита
100 Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.1
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