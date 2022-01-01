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Киноафиша Дистрибьютеры A-One Films

Прокатчик A-One Films

О прокатчике

Кинокомпания A-One Films появилась на свет в 2008 году. Её основателем является Даниил Горошко. Компания занимается дистрибуцией зарубежных картин на территории России и СНГ. Основной упор сделан на качественные и потенциально успешные европейские картины, отбираемые на крупнейших мировых фестивалях.

A-One Films выпускает в прокат фильмы как известных, так и начинающих режиссёров, рассказывающие сильные и уникальные в своём художественном оформлении истории. Самыми известными картинами, показанными компанией, являются «Друзья» Луи Гарреля, «Великая красота» и «Молодость» Паоло Соррентино, «Новая подружка» Франсуа Озона и «Мой король» Майвенн. Помимо них A-One Films также выпустила огромное количество интересных фильмов.

Фильмы
Треугольник печали
Треугольник печали
драма 2022, Швеция / США / Франция
0.0
Камон Камон
Камон Камон
драма 2021, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Эвакуация
Эвакуация
драма 2021, США
0.0
Париж, 13-й округ
Париж, 13-й округ
драма 2021, Франция
0.0
После Янга
После Янга
фантастика, драма 2021, США
0.0
Всё прошло хорошо
Всё прошло хорошо
драма 2021, Франция
0.0
Смотреть за 1 рубль
Этот новый мир
Этот новый мир
комедия 2021, Франция
0.0
Смотреть за 1 рубль
Мейнстрим
Мейнстрим
драма 2020, США
0.0
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