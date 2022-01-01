Прокатчик A-One Films

Кинокомпания A-One Films появилась на свет в 2008 году. Её основателем является Даниил Горошко. Компания занимается дистрибуцией зарубежных картин на территории России и СНГ. Основной упор сделан на качественные и потенциально успешные европейские картины, отбираемые на крупнейших мировых фестивалях.

A-One Films выпускает в прокат фильмы как известных, так и начинающих режиссёров, рассказывающие сильные и уникальные в своём художественном оформлении истории. Самыми известными картинами, показанными компанией, являются «Друзья» Луи Гарреля, «Великая красота» и «Молодость» Паоло Соррентино, «Новая подружка» Франсуа Озона и «Мой король» Майвенн. Помимо них A-One Films также выпустила огромное количество интересных фильмов.