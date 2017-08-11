Меню
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Александр
11 августа 2017, 11:16
Оценка
Сплошные "мультики" (спецэффекты). На удивление приятно смотрится. Получил удовольствие.
11 августа 2017, 11:16
2
0
Ответить
irinka_home
12 августа 2017, 03:52
Оценка
Ожидали большего от режиссёра с таким послужным списком. Игра актёров убогая, сюжета почти нет, оооочень затянут местами, некоторые сцены минут этак в 30 можно смело выпилить без потерь и по сюжету и по красоте картинки.
Но все же снято красиво, фантазийный мир прекрасен, даже не знаю о чем больше пожалели, что смотрели не в 3D или о том что вообще на него пошли. Очень двоякие впечатления остались.
12 августа 2017, 03:52
1
0
Ответить
utkin_v.n
12 августа 2017, 19:42
Оценка
фильм понравился,в чем то схож с пятым элементом!
12 августа 2017, 19:42
1
0
Ответить
Катерина Радюк
12 августа 2017, 21:47
Бунтарка и солдат: make love, not war
Люк Бессон, выписывая Вселенную 28-го века, исследует проблему: сможет ли человек оставаться человеком в присутствии множества других рас? Показывая новые планеты и их обитателей, технологические совершенства, режиссер делает акцент на извечных «болячках» человеческой расы, приводящих к уничтожению народов. Властолюбивый командор с диктаторскими замашками Арут Филитт (Клайв Оуэн) творит кровавые бесчинства, прикрываясь заботой о безопасности космической станции «Альфа», на которой проживает 30 млн существ (очевидна отсылка к политическим событиям нашего времени). Майор Валериан и сержант Лорелин должны охранять командора во время переговоров. До этого они успешно справились с непростым спецзаданием: вернули конвертер (очаровательный последний представитель своего вида, умеющий приумноживать в разы все, что ему дашь). И все же зал переговоров захватывают неизвестные и крадут вышеупомянутого командора. Вуаля! Мы продолжаем увлекательный экшен-путешествие по Вселенной Бессона, основанной на долгоиграющем комиксе «Валериан и Лорелин» Пьера Кристин и Жан-Клода Мезьера.
Самый большой рынок Вселенной, закрытая неизведанная территория, «Сад блаженств» - вместе с Валерианом и Лорелин зритель становится космическим туристом. Бессон не обижает: визуальный ряд шикарен, Вселенная с разнообразными планетами и существами мастерски продумана. В некоторых гуманоидах прослеживаются черты китайцев и евреев, что не делает фильм хуже. Вкупе с прекрасной картинкой доставляет удовольствие музыка: «A Million on My Soul» Алексиан, космически-волшебные композиции небезызвестного Александра Деспла.
На контрасте с отличной картинкой главные герои картины вызывают недоумение, вплоть до того, что хочется попросту выбросить их из ленты. Друг человека-паука Дейн Дехаан примерил на себя роль межгалактического спецагента -– майора Валериана, подкатывающего к своей напарнице Лорелин. Кара Делевинь, игравшая до этого в основном в эпизодических ролях, стала главным разочарованием фильма, нежели его украшением. Тем не менее гримасы капризной модели органично смотрятся вместе с неубедительной любовной линией Валериан-Лорелин. Оба похожи на двух несерьезных детей, но больше всего – на брата и сестру. Зато порадовала Рианна: в эпизодической роли Пузырька, она блестяще раскрыла амплуа актрисы. Но вернемся к спецагенту Валериану. В решающий момент супергерой, к которому и придраться было не за что, внезапно выдает: «Я солдат и должен подчиниться приказу». Одна фраза перечеркивает все, что было до. Валериан – цепной пес правительства, каким бы оно ни было. Спасает положение Лорелин – бунтарка, плюющая на правила и признающая лишь моральные принципы.
В целом, «Валериан и город тысячи планет» – хороший фильм для семейного просмотра, показан мечтателям и любителям фантастики. Увидев Вселенную будущего, хочется остаться в ней навсегда. Чувствуется, что Бессон создавал ее с любовью. А как иначе реализовывать детскую мечту?
7 из 10.
12 августа 2017, 21:47
2
0
Ответить
Екатерина Стоянова
13 августа 2017, 16:52
Оценка
Это даже лучше Аватар! Это мега фильм! Смотрится на одном дыхании
13 августа 2017, 16:52
1
0
Ответить
Елена Ганина (Сопова)
13 августа 2017, 17:36
Смесь аватара и 5 элемента. Посмотреть 1 раз и забыть. Понравилась Рианна.
13 августа 2017, 17:36
0
0
Ответить
dk
13 августа 2017, 19:05
Оценка
Ну так, на 1 раз. Красивенько, но местами длинновато. Скорее да, чем нет
13 августа 2017, 19:05
2
0
Ответить
Антон Морозов
14 августа 2017, 15:21
Стоит идти в аймакс?
14 августа 2017, 15:21
1
0
Ответить
Антон Морозов
14 августа 2017, 15:22
в ответ на сообщение
Антон Морозов от 14 августа 2017, 15:21
Или можно просто на 2d сходить?
14 августа 2017, 15:22
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
14 августа 2017, 15:26
в ответ на сообщение
Антон Морозов от 14 августа 2017, 15:21
Еще как стоит. Красивая картинка вам обеспечена)
14 августа 2017, 15:26
1
0
Ответить
Anastasia Ganina
14 августа 2017, 22:09
Rules are rules and this is a place where we make love, not war
Самая громкая премьера этой недели - Валериан и город тысячи планет (Valerian and the City of a Thousands Planets, 2017, Люк Бессон). Долгожданная экранизация французских комиксов "Валериан и Лорелин", снятая одним из самых голливудских из всех французских режиссеров с участием американца и англичанки в главных ролях. Студия EuropaCorp сделала все ставки на этот проект - и не мудрено, ведь на съемки потрачен их годовой бюджет. А именно больше 177 млн долларов. Правда, если разобраться, это помещает его всего лишь на 77 место среди самых дорогих фильмов. Однако, не стоит забывать, что это все таки не Голливуд. В общем о сюжете рассказать очень сложно, поскольку основной фокус всего фильма уходит на картинку, она задает основной тон всему происходящему на экране. Майор Валериан и сержант Лорелин, которые кроме деловых отношений весь фильм также выясняют личные, получают задание по конфискации одного существа, которое оказывается ценным для народа, чью планету уничтожили лет 30 назад. Они получают ценный груз, чем вынуждают этот мирный народ, похожий на выцветших на солнце аватаров, атаковать правительство планеты Альфа. Звучит странно, но дело тут совсем не в сюжете. Со стороны фильм напоминает Стражей галактики, только если там ключевой деталью была классная ретро-музыка, то здесь это будет Пятый элемент. Если смотреть внимательно, можно узнать многие детали. Но если во времена Пятого элемента компьютерная графика не была так развита, то через 20 лет возможности её практически безграничны. Так что создатели этого фильма никак не ограничивали свою фантазию, особенно если учесть, что им было, где развернуться. Так Город тысячи планет - планета Альфа, это место, где живет множество дружественных видов, которые прилетели с разных уголков Вселенной для обмена знаниями и опытом. Так что здесь будут различные вариации на тему того, как могут выглядеть пришельцы - выбирайте на любой вкус и цвет. В фильме крайне мало сцен, где нет компьютерной графики - практически все, что происходит на экране, нарисованное. С одной стороны нарисовано очень хорошо, но порой складывается впечатление, что смотришь мультфильм. Я получаю удовольствие от просмотра красочных фильмов про космические приключения, так что посмотрела этот фильм с удовольствием. Он не был очень скучным или слишком динамичным. Видно, что при его создании изо все сил старались соблюдать баланс и сделать так, чтобы он пришелся по вкусу каждому зрителю. Угодить всем невозможно, поэтому фильм и теряет очки. Ну и често немного подкачал выбор актеров: ставка была сделана на молодых и известных - Дейн Дехаан и Кара Делевинь. С одной стороны, я понимаю этот выбор. Но нужно признать, что ему до Брюса Уиллиса далековато, а она очень красивая, но все таки больше модель, чем актриса.
14 августа 2017, 22:09
0
0
Ответить
Дмитрий Теплинский
14 августа 2017, 22:36
Оценка
Очень плохо. Это как раз тот случай, который чётко доказывает, что на одной компьютерной графике далеко не уедешь, даже если ты Люк Бессон. Сюжет не просто слабый - его как бы вообще нет первые полтора часа фильма точно. Фильм до самого конца оставляет зрителя абсолютно равнодушным к происходящему на экране, ибо нет ни внятного главного героя, которому хотелось бы сопереживать, ни ощущения реальности, которым так привлекают "Пятый элемент" или "Аватар", с которыми сравнивают этот фильм. Фильм и актеры настолько стерильны, что все события напоминают рекламу йогурта и мобильного роуминга одновременно. Два "суперагента"-недоумка, которых режиссёр пытается всучить зрителю с первых минут, как главных героев, не вызывают у него ничего, кроме раздражения и отвращения. Постоянная неуместная и нелепая подача темы подкатывания суперагента мальчика к суперагенту девочке выскакивает в самых неожиданных точках фильма, как чесоточная аллергия и ты искренее желаешь скорейшей смерти этой бестолковой парочке. Все штампованные диалоги героев, касающиеся их личных отношений - плоские как старая камбала и пустые как ржавая кастрюля. Учитывая то, что на роль главных героев подобраны актёры с внешностью 13-летних подростков, то тебя не покидает сомнение, что нравственная составляющая всех их любовных интерференций не противоречит уголовному кодексу в части его одной из самых гнусных статей. Фильм безвкусный и бесполый до самого конца - полное ощущение, что он просто состряпан из отдельных сюжетных дыр. Мотивация поступков всех персонажей непонятна вообще. Наигранная жалкая непосредственность характеров главных героев, помноженная на бездарную игру обоих актёров выдают в результате очень мутное подобие знаменитых бессоновских картин, которую хочется предложить переименовать в российском прокате на "Два дебила - это сила". Во всем фильме есть всего три-четыре добротных качественных сюжетных моментов, которым хочется искренне показать большой палец. И конечно, Рианна! Которой хочется апплодировать стоя! Волшебная игра, волшебный завораживающий танец в кабаре, который хочется пересматривать снова и снова. Друзья, в общем - фильм тупейший. Но детям и беременным женщинам он скорее всего понравится. Смотрите на здоровье в 3Д, если денег не жалко, но перед просмотром отключите мозг и наберитесь терпения.
14 августа 2017, 22:36
0
4
Ответить
Berlin197150
15 августа 2017, 01:06
Оценка
Фильм замечательный и зрелищный. Надо идти в IMAX. Картинка чудо.
15 августа 2017, 01:06
2
1
Ответить
Andrey Baranyuk
15 августа 2017, 12:14
Оценка
Красивый фильм, яркий, сочный.
Немного, как мне кажется, не хватает некоторой лёгкости и шарма "Пятого элемента".
Посмотреть стоит безусловно - необременительное приятное кино, хорошее развлечение.
Смотреть другие миры надо, разумеется, 3D, а желательно вообще в IMAX.
Когда выйдет на подписках - куплю, чтобы пересмотреть под настроение.
15 августа 2017, 12:14
0
1
Ответить
Andrey Baranyuk
15 августа 2017, 12:17
Оценка
Ах да - Рианна просто чудо. Изумительная, волшебная ))
15 августа 2017, 12:17
1
0
Ответить
SKY
16 августа 2017, 00:07
в ответ на сообщение
dk от 13 августа 2017, 19:05
Оценка
Признаться, посматривал на часы. Все слишком нереально, даже для фантастики.
6/10 Можно посмотреть, если больше ничего нет
16 августа 2017, 00:07
1
0
Ответить
goxi
26 августа 2017, 00:04
Хотел сходить ,почитал отзывы,пожалуй схожу на Терминатора 2
Там уж точно не обманут:)))
26 августа 2017, 00:04
0
0
Ответить
Елена Павлова
6 сентября 2017, 18:30
Оценка
"Это фильм, который я очень ждал. До такой степени, что «Пятый элемент» был репетицией, а «Люси» был тизером..." - режиссёр Люк Бессон.
Если бы...
Самый дорогостоящий проект за всю историю французского кино. Кино, которое Люк Бессон хотел снять 20 лет. И вот она, воплощенная мечта мальчишки.
Да, мир, действительно, поражает своим масштабом, видно, что он долго созревал и формировался, он целостный. Сколько можно было бы снять удивительных историй в подобном мире! А сняли эту...
Основная проблема фильма - его главные персонажи. Роковой мискаст.
Герои плоские, абсолютно нехаризматичные. Диалоги между ними скучные.
ДеХаан больше похож на подростка после бурной вечеринки, нежели на брутального мачо. Делевинь слишком однобока и безжизненна, но смотрится куда лучше ДеХаана. Естественно, подобные "звезды" не могут тянуть на себе два часа экранного времени. А ярких второстепенных персонажей очень мало. Пожалуй, запомнилась лишь Рианна с ее ярким танцем и трое существ "одинаковых с лица".
Фильм прохладно встречен критиками, но останавливаться режиссер не собирается - у Бессона уже готов сценарий второй части, и он работает над третьей.
7 из 10
6 сентября 2017, 18:30
1
0
Ответить
Катерина Штифель
29 июня 2018, 10:47
Валериан и город тысячи спецэффектов
Валериан и город тысячи спецэффектов
Невозможно отрицать, что у Бессона есть стиль, и стиль весьма узнаваемый. Режиссер говорил в своих интервью,что снять этот фильм решился только после выхода “Аватара”, так как именно тогда стало ясно, что технологии развились достаточно, чтобы реализовать задуманное. Надо сказать, что фильмы Бессона в последнее время заметно снизили планку - что “Малавита”, что “Люси” при достаточном уровне экшена оказались довольно проходными и не оставили яркого впечатления. “Валериан” оказался более продуктивен.
Здесь вы не найдете криминала или драмы. У “Валериана” изначально была другая задача - о основе сюжета все та же история Покахонтас: большие белые злые люди разрушают прекрасную культуру, живущую в гармонии со своей природой. Но христоматийная фабула заиграла новыми красками, когда действие перенесли во времени - все начинается уже после уничтожения планеты Мюл, да и типичная для подобных историй любовная линия не стала растягиваться на два племени. Режиссер постарался: хоть основная сюжетная линия и легко угадывается, фильм раскрасили яркие и очень характерные инопланетные персонажи. Такого взаимодействия людей и инопланетян, да и такого разнообразия последних, не было со времен знаменитого “MIB”. Да и ирония взаимоотношений людей с некоторыми представителями других планет к сильно схожа по духу с “Людьми в Черном”.
И конечно - весь этот винегрет из чужих форм жизни щедро приправлен шутками, боями и приключениями и подан под соусом из действительно зрелищной компьютерной графики. Подбор актеров с первых мгновений фильма вызвал несколько вопросов. Конечно, здесь вы не найдете ломки характеров, огромных внутренних переживаний и шекспировской драмы, но классические персонажи были реализованы весьма нетипично.
Дейн Дехан показался очень спорным выбором для главного героя “Валериана”, но неожиданно оказался очень даже мужественным “крутым парнем” и органично смотрелся в роли. Кара Делевинь составила неплохой дуэт с Деханом, хотя в целом отношения героев мы видим не целиком - за время событий, показанный в фильме, все развивается быстро и нелогично для непосвященного в предысторию зрителя. Но этот момент Бессону можно простить - таким часто грешат экранизации комиксов.
В остальном из актерского состава отдельно хочется выделить Итана Хоука - его яркий и харизматичный персонаж за недолгое экранное время произвел сильное впечатление. Сложно назвать “Валериан и город тысячи планет” шедевром кино, пересматривать вряд ли захочется, как забрать фильм в домашнюю коллекцию. Однако в своем жанре он весьма неплох, “Валериан” заставит вас посмеяться, на время перенестись в другую вселенную и доставит огромное визуальное удовольствие. Подойдет для поднятия настроения, романтического свидания или дружеской встречи. 8 из 10
29 июня 2018, 10:47
0
0
Ответить
vasiliy.baranov.76
4 октября 2019, 09:29
Оценка
Интересный фильм с футуристичным инопланетным миром и приятным юмором.
4 октября 2019, 09:29
0
0
Ответить
Николай Репницкий
24 июня 2020, 14:23
После просмотра фильма Аватар, понял, что лучших фильмов такого жанра я не встречал! Решил все же посмотреть рейтинги аналогичных фильмов типа Аватар. И вот смотрю фильм "Валериан и город 1000 планет". Первые минуты фильма захватывающие: великолепный пляж с гигантскими раковинами, синим небом, планетами в небе, с грандиозной композицией и перспективой, и, наконец, с великолепными красивыми обитателями этой сказочной планеты - Перлами. Действительно красивыми, грациозными, стройными. Великолепная игра актеров, играющих перлов. Фантазия захватывающая! Я потер ладони от предвкушения дальнейших событий, развертывания фантастического сюжета. Но, увы, дальше, вдруг наступило глубокое разочарование. Какой то артистик майор, в глазах пустота, отсутствие внутреннего мира, циничная болтовня про любовь, и ум, причем без умолку, девушка сержант примерно такая же. Дальше: больная фантазия, нарушена гармония, композиция, цвета, поэтичность первых кадров. От "высокой планки" не осталось и следа! Фильм просто опустился вниз ..... Намешано все, как в трущобах африканского Сомали, сплошное "жёлтое" кино.... Жаль, но фильм просто разрушен....
24 июня 2020, 14:23
0
0
Ответить
