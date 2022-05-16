Дэйн ДеХаан - американский актер, родился 6 февраля 1986 года в Аллентауне (Пенсильвания, США), в семье программиста Джеффа Дехана и менеджера мебельной компании Синтии Боша. У актера есть старшая сестра Меган. Семья ДеХаан имеет голландские, английские, итальянские и немецкие корни. Театром Дэйн начал интересоваться еще в старших классах: в Emmaus High School он посещал занятия любительского театра. После окончания школы парень поступил в школу искусств университета Северной Каролины.

Фильмы с Дэйном ДеХааном

Впервые на телеэкранах Дэйн появился в 2008 году в одном из эпизодов сериала «Закон и порядок: специальный корпус». В 2010 году актер участвовал в съемках сериала «Пациенты», который был отмечен «Золотым Глобусом». Несмотря на то, что его персонаж недолго находился на экране, его талант не остался незамеченным для многих известных режиссеров. Тот год стал плодотворным для актера, и он появился сразу в трех картинах: «Амиго», «Фактор риска» и «Тень из прошлого». С этого момента и началась настоящая творческая жизнь ДеХаана. В 2011 году ему досталась роль в сериале про вампиров «Настоящая кровь», и в том же году состоялся его бродвейский дебют в постановке «American Buffalo».

Дэйн ДеХаан - «Хроника»

В 2011 году Дэйн появился в главной роли в фантастическом триллере «Хроника», который был положительно встречен критиками и зрителями и собрал мировую кассу в 126 миллионов долларов при бюджете в 12 миллионов. После этой роли ДеХаан проснулся настоящей знаменитостью. Картина рассказывает о трех друзьях, обнаруживших у себя сверхспособности после падения метеорита. Эта катастрофа наделила их возможностью взглядом двигать предметы, летать, а также невероятной силой. Однако один из парней потерял рассудок и начал использовать силу в корыстных целях.

Дэйн ДеХаан - «Убей своих любимых»

В 2013 году Дэйн снялся в биографической мелодраме «Убей своих любимых», а его партнерами по съемочной площадке стали Дэниэл Рэдклифф и Бен Фостер. Дехаан играл одного из ключевых персонажей – Люсьена Карра, одного из создателей философского движения битников. Эта лента рассказывает о реально произошедших в годы Второй мировой войны событиях. В том же году на экраны вышли еще три ленты с участием актера: «Узел дьявола», «Metallica: Сквозь невозможное» и «Если твоя девушка — зомби».

В 2014 году ДеХаан принял участие в съемках новой части франшизы о Человеке-Пауке «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», где исполнил роль злодея Гоблина. Самого Человека-Паука играл Эндрю Гарфилд. Годом позже Дэйн появился в главной роли в биографической драме «Жизнь», которая повествует о дружбе фотографа Денниса Стока и голливудского актера Джеймса Дина, именно его образ ДеХаан и воплотил в жизнь.

В 2016 году Дэйн попробовал себя в озвучке, его голосом заговорил один из главных героев мультипликационного фильма «Балерина», Виктор. В 2017 на экраны вышли сразу три ленты с участием ДеХаана: «Тюльпанная лихорадка», «Лекарство от здоровья» и «Валериан и город тысячи планет», где он сыграл главную роль вместе с Карой Делевинь.

Личная жизнь Дэйна ДеХаана

Первой и единственной любовью Дэйна ДеХаана является его коллега Анна Вуд. Они познакомились в 2006 году и спустя шесть лет официально стали мужем и женой. Анну можно увидеть в нескольких эпизодах сериалов «Детектив Раш», «Безумцы» и «Неосторожные», также она вместе с Дэйной участвовала в съемках фильма «Хроника».