Тайны космоса не разгаданы, и люди до сих пор не знают, кто живет (и живет ли) на других планетах. И это вызывает разные чувства – от восторженного любопытства до тревоги.

Пять фильмов про пришельцев, успевших стать культовыми

Сначала межзвездными странствиями и жителями иных миров заинтересовались писатели, создавшие множество произведений про этих самых инопланетян. Затем пришла очередь кинематографа с его спецэффектами. Нередко ленты получаются довольно банальными, но есть и настоящие шедевры – и главное здесь не искусное пользование компьютерной графикой.

Хищник

Неизвестный космолет выбрасывает на Землю капсулу. А отряд коммандос майора Шеффера по прозвищу «Голландец» вынужден отправиться в джунгли Гватемалы с заданием спасти союзников, угодивших в плен к повстанцам. Но в лесных дебрях начинает твориться что-то неладное: группа выполняет задание, но ее кто-то преследует, отслеживая все передвижения. А деревья украшены выпотрошенными и освежеванными трупами. Местная девушка Анна рассказывает легенду о демоне, появляющемся жарким летом и делающем из людей охотничьи трофеи. Но реальность оказывается страшнее…

Когда Голландец с помощью мачете пригвождает плохого парня к столбу, он выдает: «Держись!» Это импровизация Шварценеггера.

Район № 9

В апреле 1982 года Йоханнесбург (ЮАР) наблюдает зависший над ним космический корабль. Но его пилоты не идут на контакт, и земляне проявляют инициативу. Все астронавты больны, их транспортное средство в критическом состоянии. Правительство организовывает их эвакуацию в лагерь для беженцев. Но земному милосердию есть предел – людям надоедает содержать столь непохожих на них «креветок»… И их решают выселить. Но руководитель группы по выселению Викус ван де Мерве, копаясь в одном из домов, находит технологический артефакт. Брызнувшая из него черная гадость превращает его руку в трехпалую лапу «креветки»…

Щелкающий язык инопланетян – это звук трения тыквы.

Аватар

2154 год. Земные ресурсы практически исчерпаны. На колонизированной планете Пандоре ученые используют для исследований «аватары»: гибриды тел аборигенов на’ви c человеческими. Получившимися кадаврами управляют операторы, чьи ДНК участвовали в процессе создания гибридов. Один из них, Томми, погибает, и заменить его приглашают его брата-близнеца Джейка, морпеха с парализованными ногами. И он, разумеется, влипает в странную историю с участием местного населения…

Чтобы помочь актерам прочувствовать роли, режиссер Джеймс Кэмерон загнал их в гавайские джунгли. Ночевали в отеле, а днем жили жизнью дикого племени – охотой и рыболовством.

Пятый элемент

Некогда инопланетная раса мондошаванов оставила на Земле камни-Элементы, способные справиться с Абсолютным Злом, но затем забрала их. 2263 год. Голубой планете угрожает гигантский пылающий шар из космоса, и представители дружественной расы снова везут спасительные артефакты. Но на их корабль совершено нападение, инициированное производителем оружия Зоргом, желающим заполучить камни. Но контейнер для их хранения пустой. Ученые соскребают с места крушения звездолета останки, выделяют ДНК и воссоздают существо – странную красотку Лилу, являющуюся Пятым Элементом…

Люк Бессон настаивал на съемках днем и «весело-безумной» картинке – говорил, что устал от тусклых и темных фантастических фильмов.

Знаки

Бывший священник Грэм Хесс с семейством живет на ферме возле городка Дойлестоун. У него просторный двухэтажный дом и большое поле, засеянное кукурузой. С ним-то и случается нечто непонятное. Однажды утром фермер обнаруживает на нем огромные, 500 футов в диаметре, круги из скошенных початков. Они исключительно ровные. Дворовый пес начал проявлять неоправданное беспокойство. Хозяин с младшим братом увидели, как в сумерках какое-то создание легко вскочило на крышу дома. На других полях тоже появляются круги, а в небесах – огни…