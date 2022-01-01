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Фильмы про пришельцев
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Фильмы про пришельцев

Все 91 Онлайн
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Падение Луны
Падение Луны
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6.0
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
Вечные
Вечные
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7.0
фантастика, боевик
2021, США
Война будущего
Война будущего
6.0
боевик
2021, Канада
Оккупация: миссия «Дождь»
Оккупация: миссия «Дождь»
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6.0
фантастика, боевик
2021, Австралия / США
Вторжение
Вторжение
6.0
фантастика, боевик
2020, Россия
Скайлайн 3
Скайлайн 3
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4.0
боевик, приключения, фантастика
2020, Великобритания
Капитан Марвел
Капитан Марвел
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7.0
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
Люди в черном: Интернэшнл
Люди в черном: Интернэшнл
6.0
фантастика, приключения
2019, США
Спутник
Спутник
6.0
фантастика
2019, Россия
Гори, гори ясно
Гори, гори ясно
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5.0
ужасы
2019, США
Проект «Итака»
Проект «Итака»
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4.0
фантастика, триллер
2019, Канада
Вторжение: Планета Земля
Вторжение: Планета Земля
3.0
боевик, приключения, драма
2019, Франция
Хищник
Хищник
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6.0
фантастика, боевик
2018, США
Битва за Землю
Битва за Землю
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5.0
фантастика, боевик
2018, США
НЛО
НЛО
6.0
фантастика, драма, триллер, детектив
2018, США
Оккупация
Оккупация
5.0
боевик, драма, фантастика
2018, Австралия
Скайлайн 2
Скайлайн 2
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5.0
боевик, фантастика, приключения, триллер
2017, США
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
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8.0
боевик, фантастика
2017, США
Трансформеры: Последний рыцарь
Трансформеры: Последний рыцарь
7.0
фантастика, боевик, триллер
2017, США
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
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Тайны космоса не разгаданы, и люди до сих пор не знают, кто живет (и живет ли) на других планетах. И это вызывает разные чувства – от восторженного любопытства до тревоги.

Пять фильмов про пришельцев, успевших стать культовыми

Сначала межзвездными странствиями и жителями иных миров заинтересовались писатели, создавшие множество произведений про этих самых инопланетян. Затем пришла очередь кинематографа с его спецэффектами. Нередко ленты получаются довольно банальными, но есть и настоящие шедевры – и главное здесь не искусное пользование компьютерной графикой.

Хищник

Неизвестный космолет выбрасывает на Землю капсулу. А отряд коммандос майора Шеффера по прозвищу «Голландец» вынужден отправиться в джунгли Гватемалы с заданием спасти союзников, угодивших в плен к повстанцам. Но в лесных дебрях начинает твориться что-то неладное: группа выполняет задание, но ее кто-то преследует, отслеживая все передвижения. А деревья украшены выпотрошенными и освежеванными трупами. Местная девушка Анна рассказывает легенду о демоне, появляющемся жарким летом и делающем из людей охотничьи трофеи. Но реальность оказывается страшнее…

Когда Голландец с помощью мачете пригвождает плохого парня к столбу, он выдает: «Держись!» Это импровизация Шварценеггера.

Район № 9

В апреле 1982 года Йоханнесбург (ЮАР) наблюдает зависший над ним космический корабль. Но его пилоты не идут на контакт, и земляне проявляют инициативу. Все астронавты больны, их транспортное средство в критическом состоянии. Правительство организовывает их эвакуацию в лагерь для беженцев. Но земному милосердию есть предел – людям надоедает содержать столь непохожих на них «креветок»… И их решают выселить. Но руководитель группы по выселению Викус ван де Мерве, копаясь в одном из домов, находит технологический артефакт. Брызнувшая из него черная гадость превращает его руку в трехпалую лапу «креветки»…

Щелкающий язык инопланетян – это звук трения тыквы.

Аватар

2154 год. Земные ресурсы практически исчерпаны. На колонизированной планете Пандоре ученые используют для исследований «аватары»: гибриды тел аборигенов на’ви c человеческими. Получившимися кадаврами управляют операторы, чьи ДНК участвовали в процессе создания гибридов. Один из них, Томми, погибает, и заменить его приглашают его брата-близнеца Джейка, морпеха с парализованными ногами. И он, разумеется, влипает в странную историю с участием местного населения…

Чтобы помочь актерам прочувствовать роли, режиссер Джеймс Кэмерон загнал их в гавайские джунгли. Ночевали в отеле, а днем жили жизнью дикого племени – охотой и рыболовством.

Пятый элемент

Некогда инопланетная раса мондошаванов оставила на Земле камни-Элементы, способные справиться с Абсолютным Злом, но затем забрала их. 2263 год. Голубой планете угрожает гигантский пылающий шар из космоса, и представители дружественной расы снова везут спасительные артефакты. Но на их корабль совершено нападение, инициированное производителем оружия Зоргом, желающим заполучить камни. Но контейнер для их хранения пустой. Ученые соскребают с места крушения звездолета останки, выделяют ДНК и воссоздают существо – странную красотку Лилу, являющуюся Пятым Элементом…

Люк Бессон настаивал на съемках днем и «весело-безумной» картинке – говорил, что устал от тусклых и темных фантастических фильмов.

Знаки

Бывший священник Грэм Хесс с семейством живет на ферме возле городка Дойлестоун. У него просторный двухэтажный дом и большое поле, засеянное кукурузой. С ним-то и случается нечто непонятное. Однажды утром фермер обнаруживает на нем огромные, 500 футов в диаметре, круги из скошенных початков. Они исключительно ровные. Дворовый пес начал проявлять неоправданное беспокойство. Хозяин с младшим братом увидели, как в сумерках какое-то создание легко вскочило на крышу дома. На других полях тоже появляются круги, а в небесах – огни…

Полевые знаки – настоящие, М. Найт Шьямалан не любит использовать в кино компьютерную графику.

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