Наша рецензия

В эпоху процветания футуризма в кино, как самого безболезненного способа человеческой рефлексии, «Валериан и город тысячи планет» эффектно приземляется между «Аватаром» и «Звездными войнами». Автор культового «Пятого элемента» Люк Бессон достает из-за пазухи сказочную антиутопию, которую он вынашивал в сомнениях и упорных трудах целых 20 лет. Вдохновившись лучшим в мире фантастики, он предлагает детально продуманный и полный жизни мир, к которому…