Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Валериан и город тысячи планет
Фильмы похожие на Валериан и город тысячи планет
Valérian and the City of a Thousand Planets
Валериан и город тысячи планет
2017 / Франция
Смотреть трейлер
8.0
Оцените
171
голос
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Валериан и город тысячи планет
Вся информация о фильме
Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
8.0
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.0
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.0
Хроники хищных городов
фантастика
2018, США / Новая Зеландия
7.0
Анна
боевик
2018, США / Франция
6.0
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы
2017, США
6.0
Взрывная блондинка
триллер, приключения
2017, США
6.0
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
7.0
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
8.0
Люси
фантастика, боевик
2014, Франция
7.0
Восхождение Юпитер
боевик, фантастика
2014, США
5.0
Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения
2013, США
7.0
Игра Эндера
фантастика, приключения
2013, США
7.0
Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
8.0
Трон: Наследие
триллер, боевик, приключения, фантастика
2010, США
6.0
Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези
2010, США
8.0
Последняя битва
фантастика
1983, Франция
7.0
Необычайные приключения Адель
приключения
2010, Франция
6.0
Взрыв
боевик
1997, США
5.0
Восхождение
боевик
,
0.0
Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика
2012, США
6.0
Битва за Землю
фантастика, боевик
2018, США
5.0
Последние рыцари
приключения, боевик
2015, США / Южная Корея
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить