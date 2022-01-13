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Люк Бессон

Luc Besson
Люк Бессон
Люк Бессон Luc Besson
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Дата рождения
18 марта 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Милла Йовович
Милла Йовович
были в браке с 1997 по 1999
Анн Парийо
были в браке с 1986 по 1991 Майвенн Ле Беско
Майвенн Ле Беско
были в браке с 1992 по 1997
Биография Люка Бессона

Содержание:

Люк Бессон — Фильмы
 - «Такси» — Люк Бессон
 - Люк Бессон — «Валериан и город тысячи планет»
Люк Бессон — Личная жизнь

Французский сценарист, продюсер и режиссер Люк Бессон родился 18 марта 1959 года в Париже. Его родители были инструкторами по подводному плаванию и работали в компании Club Med. Это оказало влияние и на самого Люка в детстве, который хотел продолжить традиции семьи. Он проводил много времени занимаясь плаванием на побережьях Югославии и Греции и мечтал стать специалистом по дельфинам. Но в 17 лет из-за несчастного случая он оставил эту мечту.

С этого момента он очень увлекается кино, работая на съемочных площадках и играя эпизодические роли. В 19 лет Люк Бессон отправился покорять Голливуд, однако в итоге вернулся во Францию и пошел служить в армию. Спустя три года военной службы он вновь загорается кинематографом и становится режиссером музыкальных видео, после чего работает ассистентом постановщиков большого кино.

Люк Бессон — Фильмы

Дебютный фильм Люка Бессона в качестве режиссера вышел в 1981 году и назывался «Предпоследний». Он рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором мужчины сражаются друг с другом на смерть. В картине сыграл Жан Рено, который затем появится в большинстве других лент Бессона. Сам режиссер также исполнил одну из ролей.

Затем в прокат вышли такие его фильмы, как «Последняя битва», «Подземка», «Голубая бездна» и «Никита». Во всех также сыграл Жан Рено. Однако главным прорывом в карьере Люка Бессона становится картина «Леон» 1994 года, в котором главные роли исполнили Жан Рено, Гари Олдман и юная Натали Портман. Картина получила статус культовой и до сих пор любима зрителями.

Следующим важным проектом в карьере Бессона стал фильм «Пятый элемент», который вышел в прокат в 1997 году. Главные роли в нем исполнили Милла Йовович и Брюс Уиллис. Затем Йовович сыграла также у постановщика в исторической драме «Жанна Д’Арк».

Люк Бессон также известен как постановщик по лентам «Ангел-А» с Жамелем Деббузом, «Артур и минипуты», получившей несколько продолжений, «Малавита», «Люси» и «Валериан и город тысячи планет».

«Такси» — Люк Бессон

Помимо режиссерской карьеры, Люк Бессон также стал успешным сценаристом, написав несколько десятков сценариев к известным фильмам. Пожалуй, самым популярным из них является комедия «Такси» Жерара Пиреса, которая вышла в 1998 году и получила несколько сиквелов. Лента «Такси 5» попала на экраны в 2018 году, и ее автором также стал Люк Бессон. Кроме того, он выступает в качестве продюсера саги о неуловимом водителе.

Люк Бессон — «Валериан и город тысячи планет»

В 2018 году вышел в прокат один из самых масштабных проектов режиссера — «Валериан и город тысячи планет», в основу которого легли известные французские комиксы. В фильме сыграли Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Рианна, Итан Хоук, Клайв Оуэн и многие другие. В центре сюжета — космические спецагенты Валериан и Лорелин, которых ждет волнительное приключение с участием множества необычных рас, населяющих Галактику.

Люк Бессон — Личная жизнь

С 1986 по 1991 год Люк Бессон был женат на актрисе Анн Парийо, от которой в 1987 году у него родилась дочь. В 1992 году он вновь женился — на актрисе Майвенн Ле Беско (ей было 15 лет, а Бессону — 31 год). В 1997 году супруги развелись, от этого брака у режиссера также есть дочь. Сразу же после развода Бессон вновь женился — в этот раз на актрисе Милле Йовович. Этот брак продлился всего два года. В 2004 году Люк Бессон узаконил отношения с продюсером Вирджинией Силла, от которого у него трое детей.

Интересные факты о Люке Бессоне

- В 2018 году на волне движения #MeToo Люка Бессона обвинили в изнасиловании. Все обвинения со стороны актрисы Сэнд Ван Рой режиссер опроверг. Затем, летом этого же года, Бессон вновь подвергся нападкам из-за сексуальных домогательств. В этот раз анонимно. В ноябре 2018-го постановщика обвинили в харассменте еще пятеро женщин.

- Люк Бессон создал кинокорпорацию «EuropaCorp», в которую входят представители «Европейского Голливуда».

- Бессон является филантропом и создателем ассоциации, которая жертвует деньги для Африки и проводит тематические фотовыставки.

Фильмография Люка Бессона
Анна
Анна
боевик 2018, США / Франция
6.0
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
Люси
Люси
фантастика, боевик 2014, Франция
7.0
Малавита
Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.0
Леди
Леди
биография, драма 2011, Франция / Великобритания
5.0
Необычайные приключения Адель
Необычайные приключения Адель
приключения 2010, Франция
6.0
Артур и война двух миров
Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.0
Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.0
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13 января 2022 10:42
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27 декабря 2021 15:12
С Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании Разбирательства длились более трех лет. 
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10 декабря 2021 14:45
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Связи
Милла Йовович
Милла Йовович Milla Jovovich
были в браке с 1997 по 1999
Анн Парийо Anne Parillaud
были в браке с 1986 по 1991
Майвенн Ле Беско
Майвенн Ле Беско Maïwenn
были в браке с 1992 по 1997
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