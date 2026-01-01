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Люк Бессон 7 фотографий
Люк Бессон Luc Besson
Связи Люка Бессона
Милла Йовович
Милла Йовович были в браке с 1997 по 1999
Анн Парийо были в браке с 1986 по 1991
Майвенн Ле Беско
Майвенн Ле Беско были в браке с 1992 по 1997
Киноафиша Персоны Люк Бессон

Люк Бессон

Luc Besson

Дата рождения
18 марта 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
XV округ Парижа, Франция

Биография Люка Бессона

Содержание:

Люк Бессон — Фильмы
 - «Такси» — Люк Бессон
 - Люк Бессон — «Валериан и город тысячи планет»
Люк Бессон — Личная жизнь

Французский сценарист, продюсер и режиссер Люк Бессон родился 18 марта 1959 года в Париже. Его родители были инструкторами по подводному плаванию и работали в компании Club Med. Это оказало влияние и на самого Люка в детстве, который хотел продолжить традиции семьи. Он проводил много времени занимаясь плаванием на побережьях Югославии и Греции и мечтал стать специалистом по дельфинам. Но в 17 лет из-за несчастного случая он оставил эту мечту.

С этого момента он очень увлекается кино, работая на съемочных площадках и играя эпизодические роли. В 19 лет Люк Бессон отправился покорять Голливуд, однако в итоге вернулся во Францию и пошел служить в армию. Спустя три года военной службы он вновь загорается кинематографом и становится режиссером музыкальных видео, после чего работает ассистентом постановщиков большого кино.

Люк Бессон — Фильмы

Дебютный фильм Люка Бессона в качестве режиссера вышел в 1981 году и назывался «Предпоследний». Он рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором мужчины сражаются друг с другом на смерть. В картине сыграл Жан Рено, который затем появится в большинстве других лент Бессона. Сам режиссер также исполнил одну из ролей.

Затем в прокат вышли такие его фильмы, как «Последняя битва», «Подземка», «Голубая бездна» и «Никита». Во всех также сыграл Жан Рено. Однако главным прорывом в карьере Люка Бессона становится картина «Леон» 1994 года, в котором главные роли исполнили Жан Рено, Гари Олдман и юная Натали Портман. Картина получила статус культовой и до сих пор любима зрителями.

Следующим важным проектом в карьере Бессона стал фильм «Пятый элемент», который вышел в прокат в 1997 году. Главные роли в нем исполнили Милла Йовович и Брюс Уиллис. Затем Йовович сыграла также у постановщика в исторической драме «Жанна Д’Арк».

Люк Бессон также известен как постановщик по лентам «Ангел-А» с Жамелем Деббузом, «Артур и минипуты», получившей несколько продолжений, «Малавита», «Люси» и «Валериан и город тысячи планет».

«Такси» — Люк Бессон

Помимо режиссерской карьеры, Люк Бессон также стал успешным сценаристом, написав несколько десятков сценариев к известным фильмам. Пожалуй, самым популярным из них является комедия «Такси» Жерара Пиреса, которая вышла в 1998 году и получила несколько сиквелов. Лента «Такси 5» попала на экраны в 2018 году, и ее автором также стал Люк Бессон. Кроме того, он выступает в качестве продюсера саги о неуловимом водителе.

Люк Бессон — «Валериан и город тысячи планет»

В 2018 году вышел в прокат один из самых масштабных проектов режиссера — «Валериан и город тысячи планет», в основу которого легли известные французские комиксы. В фильме сыграли Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Рианна, Итан Хоук, Клайв Оуэн и многие другие. В центре сюжета — космические спецагенты Валериан и Лорелин, которых ждет волнительное приключение с участием множества необычных рас, населяющих Галактику.

Люк Бессон — Личная жизнь

С 1986 по 1991 год Люк Бессон был женат на актрисе Анн Парийо, от которой в 1987 году у него родилась дочь. В 1992 году он вновь женился — на актрисе Майвенн Ле Беско (ей было 15 лет, а Бессону — 31 год). В 1997 году супруги развелись, от этого брака у режиссера также есть дочь. Сразу же после развода Бессон вновь женился — в этот раз на актрисе Милле Йовович. Этот брак продлился всего два года. В 2004 году Люк Бессон узаконил отношения с продюсером Вирджинией Силла, от которого у него трое детей.

Связи Люка Бессона
Милла Йовович
были в браке с 1997 по 1999 Милла Йовович
были в браке с 1986 по 1991 Анн Парийо
Майвенн Ле Беско
были в браке с 1992 по 1997 Майвенн Ле Беско

Популярные фильмы

Леон 8.6
Леон (1994)
Пятый элемент 8.1
Пятый элемент (1997)
Дом. История путешествия 8.0
Дом. История путешествия (2009)

Фильмография Люка Бессона

Дракула 7.2
Дракула Dracula: A Love Tale
мелодрама, фэнтези, ужасы 2025, Франция
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Агент на уикенд 6.1
Агент на уикенд Weekend in Taipei
боевик, триллер 2024, Франция
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Джун и Джон 5.1
Джун и Джон June and John
мелодрама, приключения 2024, Франция
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Билеты
Догмен 7.1
Догмен DogMan
драма, боевик 2023, Франция
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Проклятие Артура 4.2
Проклятие Артура Arthur, malédiction
ужасы 2022, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Анна 6.8
Анна Anna
боевик 2018, США / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Такси 5 4.8
Такси 5 Taxi 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Валериан и город тысячи планет 7.2
Валериан и город тысячи планет Valérian and the City of a Thousand Planets
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
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Интересные факты о Люке Бессоне

- В 2018 году на волне движения #MeToo Люка Бессона обвинили в изнасиловании. Все обвинения со стороны актрисы Сэнд Ван Рой режиссер опроверг. Затем, летом этого же года, Бессон вновь подвергся нападкам из-за сексуальных домогательств. В этот раз анонимно. В ноябре 2018-го постановщика обвинили в харассменте еще пятеро женщин.

- Люк Бессон создал кинокорпорацию «EuropaCorp», в которую входят представители «Европейского Голливуда».

- Бессон является филантропом и создателем ассоциации, которая жертвует деньги для Африки и проводит тематические фотовыставки.

Фотографии Люка Бессона

Люк Бессон Люк Бессон Люк Бессон Люк Бессон Люк Бессон Люк Бессон
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