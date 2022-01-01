Прокатчик Наше кино

Компания под названием «Наше кино» существует ещё с 2003 года, однако изначально она была кинопрокатной группой, а затем компанией-дистрибьютором. Её основателями стали кинокомпания «СТВ» под руководством Сергея Сельянова и компания «ПРОФИТ» Игоря Толстунова. «Наше кино» активно занимается прокатной деятельностью и продвигает отечественные, а также зарубежные картины на российском и белорусском кинорынках.

Фильмы, выпущенные компанией, не раз входили в списки самых кассовых картин по итогам года и становились самыми прибыльными в России и на территории Республики Беларусь. Среди выдающихся релизов можно назвать все части серии «Три Богатыря» и «Иван Царевич и Серый Волк», фильм «Призрак», мультфильм «Храброе сердце» и многие другие.