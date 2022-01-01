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Прокатчик Наше кино

О прокатчике

Компания под названием «Наше кино» существует ещё с 2003 года, однако изначально она была кинопрокатной группой, а затем компанией-дистрибьютором. Её основателями стали кинокомпания «СТВ» под руководством Сергея Сельянова и компания «ПРОФИТ» Игоря Толстунова. «Наше кино» активно занимается прокатной деятельностью и продвигает отечественные, а также зарубежные картины на российском и белорусском кинорынках.

Фильмы, выпущенные компанией, не раз входили в списки самых кассовых картин по итогам года и становились самыми прибыльными в России и на территории Республики Беларусь. Среди выдающихся релизов можно назвать все части серии «Три Богатыря» и «Иван Царевич и Серый Волк», фильм «Призрак», мультфильм «Храброе сердце» и многие другие.

Фильмы
Маленький Мук
анимация , Россия
0.0
Близнец
Близнец
ужасы 2022, Финляндия
0.0
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Маруся Фореvа!
Маруся Фореvа!
комедия, драма 2022, Россия
0.0
Дышите свободно
Дышите свободно
мелодрама 2022, Россия
0.0
Своя война: Шторм в пустыне
Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
0.0
Одна
Одна
приключения, катастрофа 2022, Россия
0.0
Моя ужасная сестра
Моя ужасная сестра
семейный 2022, Россия
0.0
Папы
Папы
комедия, семейный 2022, Россия
0.0
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