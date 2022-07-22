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Джемма Чан
Джемма Чан
Gemma Chan
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Джемма Чан
Gemma Chan
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Дата рождения
29 ноября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Джемма Чан
Родилась 29 ноября 1982 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джемма Чан
Не волнуйся, солнышко
ужасы, триллер
2022, США
0.0
Райя и последний дракон
анимация
2021, США
8.0
Пусть говорят
драма, комедия
2020, США
6.0
Сказки серого волка
анимация
2020, Великобритания
7.0
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.0
Безумно богатые азиаты
комедия
2018, США
7.0
Лондонские поля
триллер, криминал, детектив
2017, США
5.0
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Гарри Стайлс и Флоренс Пью живут в искусственном мире в трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко»
Героиня Пью осознает, что кругом творится нечто неладное.
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22 июля 2022 09:41
Флоренс Пью живет в утопическом мире в трейлере психологического триллера «Не волнуйся, солнышко»
Главную мужскую роль сыграл Гарри Стайлс.
Написать
3 мая 2022 10:12
Режиссер и оператор «Изгоя один» приступили к съемкам научно-фантастического фильма с Джоном Дэвидом Вашингтоном
В картине также снимаются актеры из «Вечных» и «Человека-паука: Нет пути домой».
Написать
19 января 2022 13:28
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