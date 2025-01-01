Nick FuryМы понятия не имеем, какие ещё межгалактические угрозы там могут быть. А наша единственная женщина в службе безопасности была занята на другом конце вселенной. Один SHIELD нас не защитит. Нам нужно найти больше таких.
Nick FuryКосмическое вторжение, погоня на машинах... если честно, я уже хотел всё бросить. Пока не встретил тебя сегодня.
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Nick FuryТы что-нибудь знаешь про девушку, которая взорвала Блокбастер? Свидетели говорят, что она была одета как для лазертага.
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Carol DanversЯ не собираюсь воевать в вашей войне. Я собираюсь её закончить.
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Nick FuryЯ знаю, когда вижу отступника. Никогда не думал, что он может прийти сверху.
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Maria RambeauТы — Кэрол Дэнверс. Ты была той женщиной с чёрного ящика, которая рисковала жизнью, чтобы поступить правильно. Моя лучшая подруга. Которая поддерживала меня как мать и пилота, когда никто другой не делал этого. Ты была умной, забавной и огромной занозой в заднице. И ты была самым сильным человеком, которого я знала, задолго до того, как научилась стрелять огнём из кулаков.
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Carol DanversУ меня постоянно эти... воспоминания. Я вижу вспышки. Кажется, у меня здесь есть жизнь. Но я не могу понять, настоящая она или нет.
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Nick FuryКулсон. Новый парень. Похоже, он меня ещё не ненавидит.
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Carol Danvers[Йон-Рогу, осознавая кто она — раскрывая всю свою силу]Я воевала с одной рукой, связанной за спиной. А что будет, когда меня наконец отпустят?
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Carol DanversНазови какую-нибудь деталь настолько странную, что скрул не смог бы её подделать.
Nick FuryЕсли тост разрезан по диагонали, я его не ем.
Monica Rambeau (11 Years Old)У тебя есть шанс выполнить самую круту́ю миссию в истории. А ты собираешься отказаться и сидеть на диване со мной смотреть «Принца из Бель-Эйра»? Я просто думаю, что тебе стоит подумать, какой пример ты подаёшь своей дочери.
TalosЙон-Рог убил Мар-Велла. Он убил её... потому что она поняла, что на неправильной стороне несправедливой войны.
Carol DanversНет. Ваши — террористы. Они убивают невинных. Я видел руины на Торфе.
TalosРуины, за которые отвечают Аккузаторы. Мой народ жил беженцами на Торфе. Без крова с тех пор, как мы восстали против власти Кри, и они разрушили нашу планету. И оставшихся из нас... убьют следующими, если ты не поможешь закончить то, что начала Мар-Велл. Ядро, которое она нашла, могло бы запитать корабль со скоростью света, чтобы унести нас в безопасное место. Новый дом... где Кри нас не найдут.
Maria RambeauЛоусон всегда говорил, что наша работа в Пегасе — не разжигать войны, а заканчивать их.
Talos[вздыхая]Мы просто хотим дом. Ты и я потеряли всё из-за Кри. Разве ты сейчас не видишь? Ты — не из их числа.
Carol DanversТы меня не знаешь. Ты не представляешь, кто я. Я сама не знаю, кто я!
Maria RambeauТы — Кэрол Дэнверс. Ты — та женщина из чёрного ящика, которая рискует жизнью, чтобы сделать правильное дело. Моя лучшая подруга, которая поддерживала меня как мать и пилота, когда никто другой не поддерживал. Ты умная, смешная и страшная заноза в заднице, и ты была самым сильным человеком, которого я знала. Ещё до того, как ты научилась выстреливать огнём из кулаков. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?
[Кэрол кивает и улыбается, потом Моника обнимает её]
Carol DanversПеревёртыши? Они могут превращаться в любое живое существо, вплоть до ДНК.
[Верс замечает, что Фьюри и Коулсон улыбаются]
Carol DanversОх, ребята, вы вообще не понимаете, что происходит, да?
[Верс уходит]
Nick FuryСтоп, стоп, стоп. А как нам знать, что вы не один из этих перевёртышей?
Carol DanversПоздравляю, агент Фьюри. Вы наконец-то задали важный вопрос.
Nick FuryНет! Поздравляю вас, дама из Звёздного отряда. Вы арестованы.
[К полицейскому подходит Верс, чтобы надеть наручники, но она замечает скрулла-снайпера, замаскированного под человека, который целится в неё и Фьюри. Скрулл стреляет, Верс отталкивает Фьюри и отвечает огнём, затем бросается в погоню за ним. Фьюри бежит к машине и зовёт Коулсона]
Carol DanversВижу... вспышки. Мелкие моменты. Но не могу понять, что реально. Если бы я смогла сложить всё вместе, что случилось тем утром... может, всё бы прояснилось.
[пауза]
Maria RambeauТы разбудила меня, стуча в дверь на рассвете. Твой обычный приём. Тогда нам приходилось вставать очень рано. В воздухе женщинам всё ещё не разрешали летать в боевых заданиях, так что испытания самолётов Лоусон были нашей единственной возможностью сделать что-то важное. Ты хотела гоняться до базы на своей старой Мустанге, а я и возражать не стала — знала, что мой Камаро всех уделает. Но ты жульничала, взяла короткий путь.
Maria RambeauО, что? Вот этот момент? Нет, нет. Ммм-ммм. А вот что тяжело — это терять лучшую подругу на миссии такой секретной, что будто её и не было вовсе. Тяжело знать, что ты где-то там, черт побери, слишком упёртая, чтобы умереть. А теперь ты приходишь сюда спустя шесть лет со своими суперсильными огненными руками и ждёшь, что я назову тебя... даже не знаю как. Верс? Это ты теперь?
Tom the NeighborРад познакомиться. Ё-моё! Статическое электричество здесь — не шутка. Я заметил странную птичку, что у дороги стоит, и хотел спросить, не возражаешь ли, если я приведу ребят, чтобы они получше глянули?
[солдат скрулла стреляет из бластерной руки и исчезает]
Carol DanversВсё стерто. Моя жизнь. Ты должна принимать облик того, кого я больше всего восхищаюсь, но я даже не помню, кто это для меня был.
Supreme IntelligenceВозможно, это милосердие — избавить тебя от глубокой боли. Освободить, чтобы ты сделала то, что должен каждый крии: поставить нужды своего народа превыше своих. Мы дали тебе великий дар — шанс бороться за благо всех крии.
[Кэрол пытается выстрелить во Верховного Разума, но ее останавливает ингибитор на шее]
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Yon-RoggЯ так горжусь тобой. Ты проделала большой путь с того дня, как я нашёл тебя у озера. Но сможешь ли ты сдержать свои эмоции достаточно долго, чтобы сразиться со мной? Или они снова возьмут верх, как всегда? Я всегда говорил тебе... ты будешь готова в тот день, когда сможешь сбить меня с ног как сама. Этот момент настал. Этот момент настал, Вэрс! Выключи световое шоу и докажи... докажи мне, что можешь победить меня без...
[она отбрасывает его назад протонным взрывом]
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Nick Fury[побег от Келлера]Ты умеешь управлять этой штукой?
TalosЯ знаю, что не заслуживаю твоего доверия, но ты была нашей единственной зацепкой. Мы выяснили, что твой энергетический след совпадает с ядром Мар-Велла. Теперь мы понимаем почему. Если бы ты знала, как это важно для меня. Мне просто нужна твоя помощь, чтобы расшифровать координаты лаборатории Мар-Велла.
TalosЯ видел, как ты разбил двадцать моих лучших людей, руки у тебя были связаны. Я просто хочу поговорить.
Carol DanversВ последний раз, когда мы говорили, меня подвесили за пятки.
TalosЭто было до того, как я узнал, кто ты. До того, как понял, что отличает тебя от других. У меня есть аудиозапись с Пегаса — твой голос с авиакатастрофы шесть лет назад на устройстве, которое, как я понимаю, ты называешь чёрным ящиком.
Maria RambeauМне сказали, что оно уничтожено в катастрофе. Как ты его достал?
TalosОна не понимает. Девочка, у меня есть особый навык — я могу проникать туда, куда не должен.
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Carol DanversПлан Лоусон по двигателю со скоростью света. Интересно, почему проект закрыли.
Nick Fury[показывая ей зашифрованный дневник]Ну, может, потому что она чокнутая.
Yon-Rogg[узнаёт, что ланчбокс Кэрол пуст]Хорошее отвлечение.
Carol Danvers[имеется в виду Тессеракт]Клянусь, я же положил его туда.
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Carol DanversЯ знаю, что Лоусон была Кри. Она была здесь, на планете C-53, и погибла в авиакатастрофе. Ты что-нибудь знаешь об этом?
Yon-RoggЯ только что обнаружил отчёт о миссии, отправленный с C-53. Мне позволено рассказать тебе не всё, Верс, но... Лоусон была тайным агентом Кри по имени Мар-Велл. Она работала над уникальным энергетическим ядром. Экспериментировала с технологией, которая, по идее, могла помочь нам выиграть войну.
Yon-RoggГотовимся к... поисково-спасательной операции по извлечению нашего шпиона, Со-Ларра. Скруллы вторглись на ещё одну пограничную планету. На этот раз — Торфа. Со-Ларр прислал предупреждение. Сигнал перехвачен, и его личина раскрыта. Генерал Скруллов, Талос, отправил убийц на поиски. Если они найдут его раньше нас, вся информация, которую он собирал три года, окажется у них. Обвинители нанесут удар по крепости Скруллов на юге. Мы проникаем, находим Со-Ларра и выходим, не оставляя следов. Население Торфы не трогаем, они нас — тоже. Ничто не должно скомпрометировать безопасность миссии. Будьте осторожны. Следуйте протоколу при извлечении. Это опасная операция. Все должны быть готовы присоединиться к Коллективу, если такова наша судьба сегодня. Ради блага всего Кри.
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Carol DanversКто-нибудь когда-нибудь видел, как на самом деле выглядит Верховный Разум?
Yon-RoggНикто не может увидеть Верховного Разума в его истинной форме. Ты же знаешь. Наше подсознание выбирает, как он нам явится. Так что это священно. Это лично. Ни один кри никогда не выдаст этого.