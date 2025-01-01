[Верс выходит из кабинета Марии после прослушивания записи с чёрного ящика и осознания, что Йон-Рог в 1989 году похитил её]

Carol Danvers Он мне лгал. Всё, что я знала — ложь.

Talos Теперь ты понимаешь.

Carol Danvers Что? Что я теперь понимаю?

Talos Йон-Рог убил Мар-Велла. Он убил её... потому что она поняла, что на неправильной стороне несправедливой войны.

Carol Danvers Нет. Ваши — террористы. Они убивают невинных. Я видел руины на Торфе.

Talos Руины, за которые отвечают Аккузаторы. Мой народ жил беженцами на Торфе. Без крова с тех пор, как мы восстали против власти Кри, и они разрушили нашу планету. И оставшихся из нас... убьют следующими, если ты не поможешь закончить то, что начала Мар-Велл. Ядро, которое она нашла, могло бы запитать корабль со скоростью света, чтобы унести нас в безопасное место. Новый дом... где Кри нас не найдут.

Maria Rambeau Лоусон всегда говорил, что наша работа в Пегасе — не разжигать войны, а заканчивать их.

Talos Она хотела, чтобы ты помогла нам найти ядро.

Carol Danvers Я уже его уничтожила.

Talos Нет, ты уничтожила двигатель. Ядро, которое его питало, находится в отдалённом месте. Если поможешь расшифровать координаты, мы сможем найти его.

Carol Danvers Ты используешь это, чтобы уничтожить нас.

Talos [вздыхая] Мы просто хотим дом. Ты и я потеряли всё из-за Кри. Разве ты сейчас не видишь? Ты — не из их числа.

Carol Danvers Ты меня не знаешь. Ты не представляешь, кто я. Я сама не знаю, кто я!

Maria Rambeau Ты — Кэрол Дэнверс. Ты — та женщина из чёрного ящика, которая рискует жизнью, чтобы сделать правильное дело. Моя лучшая подруга, которая поддерживала меня как мать и пилота, когда никто другой не поддерживал. Ты умная, смешная и страшная заноза в заднице, и ты была самым сильным человеком, которого я знала. Ещё до того, как ты научилась выстреливать огнём из кулаков. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?

[Кэрол кивает и улыбается, потом Моника обнимает её]