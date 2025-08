[Кэрол связана Йон-Роггом и мысленно вызвана Верховным Разумом]

Supreme Intelligence Вот она. Похоже, время на C-53 освежило память. Эта куртка... кстати, огонь.

[Верховный Разум начинает танцевать под "Come as You Are" группы Nirvana]

Supreme Intelligence О. Эта музыка — приятный штрих.

Carol Danvers Отпусти меня.

Supreme Intelligence Не выйдет.

Carol Danvers Если тронешь их — я сожгу тебя до тла.

Supreme Intelligence Чем именно? Твоя сила — от нас.

Carol Danvers Эти силы мне не ты дал. Взрыв дал.

Supreme Intelligence Но ты никогда сама не могла ими управлять.