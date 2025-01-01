Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Капитан Марвел Цитаты из фильма Капитан Марвел

Цитаты из фильма Капитан Марвел

Carol Danvers [Йон-Роггу, отказываясь сражаться с ним без полной силы] Мне нечего тебе доказывать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэрол Дэнверс [Указывая на переднюю часть бейсболки, которую Фьюри ей дал] Что это?
Ник Фьюри Это логотип Щ.И.Т.
Кэрол Дэнверс А, эм, объявлять о своей личности на одежде помогает в тайной части твоей работы?
Ник Фьюри Сказал космический солдат, который в резиновом костюме.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Natasha Romanoff Сообщи, как только появится сигнал. Я хочу знать, кто там на другом конце этого прибора.
Carol Danvers Где Фьюри?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maria Rambeau Если еще раз назовешь меня «девчонкой», я воткну тебе ногу туда, куда не следует.
[неловкое молчание]
Talos Мне угадать, куда именно?
Nick Fury Ник Фьюри, Кэрол Дэнверс: твоя задница!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agent Coulson Так это правда? Что Кри выжгли тебе глаз, потому что ты отказалась отдавать им Тессеракт?
Nick Fury Я не стану ни подтверждать, ни опровергать эту историю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers У тебя три имени. Как тебя называют другие?
Nick Fury Фьюри.
Carol Danvers Просто Фьюри?
Nick Fury Да. Не Николас. Не Джозеф. Просто Фьюри.
Carol Danvers А мама как тебя называет?
Nick Fury Фьюри.
Carol Danvers А друзья?
Nick Fury Фьюри.
Carol Danvers Дети?
Nick Fury Если они у меня будут — Фьюри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Мы понятия не имеем, какие ещё межгалактические угрозы там могут быть. А наша единственная женщина в службе безопасности была занята на другом конце вселенной. Один SHIELD нас не защитит. Нам нужно найти больше таких.
Agent Coulson Больше оружия?
Nick Fury Больше героев.
Agent Coulson Ты думаешь, сможешь найти ещё таких, как она?
Nick Fury Мы нашли её, даже не пытаясь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Космическое вторжение, погоня на машинах... если честно, я уже хотел всё бросить. Пока не встретил тебя сегодня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Ты что-нибудь знаешь про девушку, которая взорвала Блокбастер? Свидетели говорят, что она была одета как для лазертага.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Я не собираюсь воевать в вашей войне. Я собираюсь её закончить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Я знаю, когда вижу отступника. Никогда не думал, что он может прийти сверху.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maria Rambeau Ты — Кэрол Дэнверс. Ты была той женщиной с чёрного ящика, которая рисковала жизнью, чтобы поступить правильно. Моя лучшая подруга. Которая поддерживала меня как мать и пилота, когда никто другой не делал этого. Ты была умной, забавной и огромной занозой в заднице. И ты была самым сильным человеком, которого я знала, задолго до того, как научилась стрелять огнём из кулаков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers У меня постоянно эти... воспоминания. Я вижу вспышки. Кажется, у меня здесь есть жизнь. Но я не могу понять, настоящая она или нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Кулсон. Новый парень. Похоже, он меня ещё не ненавидит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers [Йон-Рогу, осознавая кто она — раскрывая всю свою силу] Я воевала с одной рукой, связанной за спиной. А что будет, когда меня наконец отпустят?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Назови какую-нибудь деталь настолько странную, что скрул не смог бы её подделать.
Nick Fury Если тост разрезан по диагонали, я его не ем.
Nick Fury Тебе это было не нужно, да?
Carol Danvers Нет. Мне это было не нужно. Но мне понравилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Значит... ты не отсюда.
Carol Danvers Это сложно объяснить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ronan Мы вернёмся за оружием.
The Other Accuser Сердцевина?
Ronan Женщина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Ну, мне бы не помешал второй пилот.
Maria Rambeau Нет. Нет, я не могу. Я не могу оставить Монику.
Monica Rambeau (11 Years Old) Мамочка, всё в порядке. Я могу остаться с бабушкой и дедушкой.
Maria Rambeau Я ни за что не поеду, детка. Это слишком опасно.
Monica Rambeau (11 Years Old) Испытания новой аэрокосмической техники — опасное дело. Ты разве не раньше этим занималась?
Maria Rambeau [Кэрол] Твой план — покинуть атмосферу на аппарате, не предназначенном для такого полёта, и ты ожидаешь враждебных столкновений с технологически превосходящим иностранным врагом. Верно?
[Кэрол кивает]
Monica Rambeau (11 Years Old) Вот именно. Ты должна лететь!
Maria Rambeau Моника.
Monica Rambeau (11 Years Old) У тебя есть шанс выполнить самую круту́ю миссию в истории. А ты собираешься отказаться и сидеть на диване со мной смотреть «Принца из Бель-Эйра»? Я просто думаю, что тебе стоит подумать, какой пример ты подаёшь своей дочери.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Ты права. Я всего лишь человек.
Supreme Intelligence На Хале ты возродилась, Верс.
Carol Danvers Меня зовут Кэрол.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Я сражалась с одной рукой, связанной за спиной. Но что произойдет, когда...
[рвёт ингибитор]
Carol Danvers ...я наконец освобожусь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Я не то, кем ты меня считаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Фьюри хватает Гуза]
Nick Fury Вот это да, Гузя, чуть не попались, а?
[Фьюри смеётся, Гуз громко мяукает]
Nick Fury Плохие парни всё ещё тут где-то?
[Гуз внезапно царапает Фьюри в левый глаз]
Nick Fury Ай! Чёртова Флеркен!
Maria Rambeau Ты в порядке?
Nick Fury Да. Просто царапина.
Talos Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Ты знаешь, что светишься, да?
Carol Danvers Объясню потом.
[Кэрол открывает ланчбокс, показывая Тессеракт, пока Фьюри снимает намордник с Гуза]
Carol Danvers Возьми Тессеракт. Ланчбокс оставь.
Nick Fury Мне?
Carol Danvers Да.
Nick Fury Я это трогать не буду.
Carol Danvers Хочешь, я тебе прихватку принесу?
[Внезапно изо рта Гуза вылезают щупальца, он хватает Тессеракт и проглатывает его. Фьюри роняет Гуза]
Nick Fury Ого!
[Удивлённые лица Фьюри и Марии]
Carol Danvers Садите скруллов в Квадджет и летите. Возьмите с собой... Флеркена.
[Кэрол уходит]
Maria Rambeau А ты?
Carol Danvers Я выиграю тебе немного времени!
[Фьюри смотрит на Гуза]
Nick Fury Я тебя сейчас подберу.
[Фьюри поднимает Гуза]
Nick Fury Надеюсь, ты меня не съешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Я слегка устала от того, что ты мне говоришь, что я не могу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Верс и Фьюри прибывают в архивы комплекса Проекта Пегас]
Nick Fury О! Дай-ка я достану свой отпечаток. Просто дай мне развернуть эту штуку, и мы...
[Верс срывает замок с двери]
Nick Fury Ты сидел и смотрел, как я играюсь с лентой, хотя тебе всего-то надо было...
Carol Danvers Я не хотела тебя затмить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ат-Ласс сканирует Гуся]
Крийский компьютер Вид: Флеркен. Угроза: высокая.
[Ат-Ласс надевает намордник на Гуся]
Ник Фьюри Это кот, а не Ганнибал Лектер.
[Ат-Ласс сканирует Фьюри]
Крийский компьютер Вид: человек, муж. Угроза: от низкой до отсутствующей.
Ник Фьюри Эта штука явно сломана.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Выше, дальше, быстрее, детка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yon-Rogg Я не могу вернуться с пустыми руками.
Carol Danvers Ты не вернёшься с пустыми руками. Я посылаю тебя с посланием. Скажи Верховному Разуму, что я пришла положить этому конец. Войне, лжи, всему этому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Верс выходит из кабинета Марии после прослушивания записи с чёрного ящика и осознания, что Йон-Рог в 1989 году похитил её]
Carol Danvers Он мне лгал. Всё, что я знала — ложь.
Talos Теперь ты понимаешь.
Carol Danvers Что? Что я теперь понимаю?
Talos Йон-Рог убил Мар-Велла. Он убил её... потому что она поняла, что на неправильной стороне несправедливой войны.
Carol Danvers Нет. Ваши — террористы. Они убивают невинных. Я видел руины на Торфе.
Talos Руины, за которые отвечают Аккузаторы. Мой народ жил беженцами на Торфе. Без крова с тех пор, как мы восстали против власти Кри, и они разрушили нашу планету. И оставшихся из нас... убьют следующими, если ты не поможешь закончить то, что начала Мар-Велл. Ядро, которое она нашла, могло бы запитать корабль со скоростью света, чтобы унести нас в безопасное место. Новый дом... где Кри нас не найдут.
Maria Rambeau Лоусон всегда говорил, что наша работа в Пегасе — не разжигать войны, а заканчивать их.
Talos Она хотела, чтобы ты помогла нам найти ядро.
Carol Danvers Я уже его уничтожила.
Talos Нет, ты уничтожила двигатель. Ядро, которое его питало, находится в отдалённом месте. Если поможешь расшифровать координаты, мы сможем найти его.
Carol Danvers Ты используешь это, чтобы уничтожить нас.
Talos [вздыхая] Мы просто хотим дом. Ты и я потеряли всё из-за Кри. Разве ты сейчас не видишь? Ты — не из их числа.
Carol Danvers Ты меня не знаешь. Ты не представляешь, кто я. Я сама не знаю, кто я!
Maria Rambeau Ты — Кэрол Дэнверс. Ты — та женщина из чёрного ящика, которая рискует жизнью, чтобы сделать правильное дело. Моя лучшая подруга, которая поддерживала меня как мать и пилота, когда никто другой не поддерживал. Ты умная, смешная и страшная заноза в заднице, и ты была самым сильным человеком, которого я знала. Ещё до того, как ты научилась выстреливать огнём из кулаков. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?
[Кэрол кивает и улыбается, потом Моника обнимает её]
Maria Rambeau Иди сюда. Иди сюда, девочка. Я за тебя отвечаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maria Rambeau Можно спросить? Ты просто превращаешься во что захочешь?
Talos Ах, ну, мне сначала надо это увидеть.
Maria Rambeau Вы все так умеете?
Talos Физиологически — да. Но чтобы хорошо это делать, нужна практика и, смею сказать, талант.
Nick Fury Ты можешь превратиться в кота?
Talos Что такое кот?
Maria Rambeau А в картотечный шкаф?
Talos Зачем мне превращаться в картотечный шкаф?
Nick Fury В мухоловку. Я дам тебе сразу 50 баксов, если ты превратишься в мухоловку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[В штабе Мстителей, пейджер Фьюри выключается, пока Роджерс и Романофф смотрят на растущие потери после «Исчезновения» Таноса в зале совещаний]
Steve Rogers Это кошмар.
Natasha Romanoff Мне снились и похуже кошмары.
James Rhodes Эй. Этот чертов прибор только что перестал делать то, что он там делал.
[Они смотрят на пейджер]
Natasha Romanoff Что у нас?
Bruce Banner Сигнал, который он посылал, окончательно сдох.
Steve Rogers Я думал, мы обошли батарею.
James Rhodes Обошли. Он всё ещё подключён. Просто... просто перестал работать.
Steve Rogers Перезагрузи его. Отправь сигнал снова.
Bruce Banner Но мы даже не знаем, что это такое.
Natasha Romanoff Фьюри знал. Просто сделай это, пожалуйста. Скажи мне, как только получишь сигнал. Я хочу знать, кто на другом конце этого штуковины.
[Романофф оборачивается и вдруг видит Кэрол]
Carol Danvers Где Фьюри?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Korath [Относится к Земле, по её крианскому коду] Был когда-нибудь на С-53?
Minn-Erva Однажды. Это д##мо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Поздравляю, дама из Звёздного отряда. Вы арестованы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Верс и Фьюри заходят на пятый этаж комплекса Проект Пегас, к ним подходит кот]
Nick Fury Привет, как дела? О боже, посмотри на тебя. Просто посмотри. Ты разве не самый милый? Ты такой милый. А как тебя зовут, а? Как тебя зовут? "Гусь." Крутое имя для крутого кота.
Carol Danvers Фьюри?
Nick Fury А?
[Фьюри встаёт]
Nick Fury [шёпотом к Гусу] Я вернусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Talos Это война. Мои руки от неё тоже в грязи. Но мы здесь теперь. Ты нашёл мою семью, это только начало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Korath Ты думаешь, что смешной, но я не смеюсь.
Att-Lass Ты никогда не смеёшься.
Korath Я смеюсь внутри. И сейчас не смеюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Верс заходит в поезд в поисках скрулла-снайпера, который на неё напал. Она смотрит на пассажиров и замечает человека, читающего сценарий к "Мэллрэтс"]
Stan Lee Поверь мне, истинный верующий. Поверь мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[младенец Скрулл хвастается своим рекордом в пинболе — 968 400 очков]
Nick Fury Если бы я играл в этот же пинбол шесть лет, у меня тоже были бы крутые рекорды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Кэрол Дэнверс Где Фьюри?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэрол Дэнверс [Кэрол передаёт Фьюри его пейджер] Я его прокачала. Радиус должен быть как минимум пара галактик.
[когда Фьюри тянется за пейджером, Кэрол отдергивает руку]
Ник Фьюри Что? Думаешь, я тебе розыгрыш сделаю?
Кэрол Дэнверс Только для экстренных случаев. Хорошо?
Ник Фьюри Если вдруг снова забредёшь в эту галактику — обязательно позвони братану.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вёрс вырывается из устройства для считывания памяти и нападает на ближайших солдат Скруллов, прежде чем загнать Талоса в угол]
Кэрол Дэнверс Что ты со мной сделал?
Талос Нам просто нужна небольшая информация.
Кэрол Дэнверс Что ты засунул мне в голову?
Талос Ничего, чего там уже не было.
Кэрол Дэнверс Но это же не мои воспоминания.
Талос Да, это как плохой трип, да? Неудивительно, что ты не можешь разобраться. Они тебя хорошенько покрутили.
Кэрол Дэнверс Хватит играть в твои игры с разумом! Чего ты хочешь?
Талос Мы ищем местонахождение доктора Лоусон и её двигатель световой скорости.
Кэрол Дэнверс Я не знаю никакого доктора Лоусон.
Талос Правда? Тогда почему она в твоей голове?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Talos Никто не тронет девушку. Только, не убивай меня. У нас тут очень сложная ситуация.
Nick Fury Я вот-вот осложню эту стену парой уродливых скрулловских мозгов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Supreme Intelligence Ты всего лишь одна из жертв вторжения скруллов, угрожавшего нашей цивилизации на протяжении веков. Самозванцы, которые тихо проникают и захватывают планеты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Я поскользнулась.
Yon-Rogg Ага. Ты поскользнулась. Из-за того, что я тебе в морду дал.
Carol Danvers Я уже поскальзывалась, когда ты меня в морду ударил. Эти два события не связаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Верс включает свой маячок перед тем, как Фьюри постучал в телефонную будку]
Nick Fury Извините, девушка. Вы не в курсе, кто тут пробил дыру в крыше того Блокбастера? Свидетель говорит, что она была одета как для лазертага.
Carol Danvers О, да, кажется, она пошла в ту сторону.
[Верс собирается уйти, но Фьюри останавливает её и показывает удостоверение]
Nick Fury Эм, я хотел бы задать вам пару вопросов. Может, расскажу, как работает ночной ящик для сдачи. Покажете удостоверение, пожалуйста?
Carol Danvers Верс. Крийский Звёздный отряд. Мы не носим удостоверения на карточках.
Nick Fury Верс? Звёздный отряд? Как долго планируете задержаться в городе?
Carol Danvers О, я уйду из ваших дел, как только найду скруллов, что проникли на вашу планету.
Nick Fury Скруллы?
Carol Danvers Перевёртыши? Они могут превращаться в любое живое существо, вплоть до ДНК.
[Верс замечает, что Фьюри и Коулсон улыбаются]
Carol Danvers Ох, ребята, вы вообще не понимаете, что происходит, да?
[Верс уходит]
Nick Fury Стоп, стоп, стоп. А как нам знать, что вы не один из этих перевёртышей?
Carol Danvers Поздравляю, агент Фьюри. Вы наконец-то задали важный вопрос.
Nick Fury Нет! Поздравляю вас, дама из Звёздного отряда. Вы арестованы.
[К полицейскому подходит Верс, чтобы надеть наручники, но она замечает скрулла-снайпера, замаскированного под человека, который целится в неё и Фьюри. Скрулл стреляет, Верс отталкивает Фьюри и отвечает огнём, затем бросается в погоню за ним. Фьюри бежит к машине и зовёт Коулсона]
Nick Fury Рук! Рук, пора!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Кто у нас хороший котик, а? А, Гусь? Да, именно так. Кто у нас хороший котик, Гусь? Ты хороший котик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Supreme Intelligence Ты молодец, Эйс.
[Supreme Intelligence хватает Тессеракт]
Supreme Intelligence Благодаря тебе эти коварные изменялы больше не будут угрожать нашим границам.
Carol Danvers Раньше я верила твоим лживым словам, но скруллы просто борются за свой дом. Ты хочешь их уничтожить, потому что они не хотят подчиняться тебе. Я тоже не стану.
Supreme Intelligence Мы нашли тебя. Мы приняли тебя как свою.
Carol Danvers Ты украл меня. У меня отобрали дом, семью, друзей.
[Supreme Intelligence вздыхает. Кэрол бросается и бьёт её по лицу, но её кулак застревает, и её отбрасывает в невидимую стену]
Supreme Intelligence Забавно, как ты стараешься. Но помни: без нас...
[Кэрол втягивают сквозь стену, которая показывает образы её воспоминаний]
Supreme Intelligence ...ты слаба.
[Кэрол продолжает смотреть на воспоминания, где она терпит неудачи в гонках и физических упражнениях]
Supreme Intelligence Ты несовершенна. Беспомощна. Мы спасли тебя.
[Кэрол падает назад в комнате]
Supreme Intelligence Без нас ты просто человек.
Carol Danvers Ты права. Я всего лишь человек.
[Кэрол начинает вспоминать каждый раз, когда вставала после падения]
Supreme Intelligence На Хала ты была перерождена. Вёрс.
[Кэрол держит кусочек жетона с надписью «Вёрс»]
Carol Danvers Меня зовут Кэрол.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers [Йон-Роггу] Со мной всё в порядке, спасибо, что спросил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Удалённая сцена]
Biker (The Don) Неплохой гидрокостюм.
[Верс смотрит на Байкера, затем снова на карту. Байкер подходит к ней]
Biker (The Don) Подвезти, девчонка?
[Байкер опускает карту]
Biker (The Don) А может, улыбнёшься мне, а?
Carol Danvers Улыбнуться?
Biker (The Don) Да. Я предлагаю помочь. Можешь хоть улыбнуться в ответ.
[Верс убирает карту]
Carol Danvers Как насчёт рукопожатия?
[Они пожимают руки]
Carol Danvers Я — Верс.
Biker (The Don) Меня зовут «Дон».
Carol Danvers Вау.
[Верс не отпускает руку Байкера и бьёт его током]
Carol Danvers Вот тебе предложение: отдашь мне куртку, шлем и мотоцикл, а я в обмен оставлю тебе... руку.
[Байкер стонет от боли, отдавая Верс ключи от мотоцикла]
Biker (The Don) Бери!
[Верс отпускает Байкера]
Carol Danvers Что, и улыбнуться не хочешь?
[Байкер отдаёт Верс куртку и убегает в магазин. Она крадёт одежду и уезжает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers А Скрулл когда-нибудь имитировал тебя?
Korath Однажды... это было жутко.
Carol Danvers Почему?
Korath Потому что я посмотрел в лицо своему смертельному врагу, а в ответ увидел своё собственное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэрол Дэнверс Ты всё это время знала, да? Вот почему мы никогда не общались?
Минн-Эрва Нет, ты мне просто никогда не нравилась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maria Rambeau Ты ничего не помнишь?
Carol Danvers Вижу... вспышки. Мелкие моменты. Но не могу понять, что реально. Если бы я смогла сложить всё вместе, что случилось тем утром... может, всё бы прояснилось.
[пауза]
Maria Rambeau Ты разбудила меня, стуча в дверь на рассвете. Твой обычный приём. Тогда нам приходилось вставать очень рано. В воздухе женщинам всё ещё не разрешали летать в боевых заданиях, так что испытания самолётов Лоусон были нашей единственной возможностью сделать что-то важное. Ты хотела гоняться до базы на своей старой Мустанге, а я и возражать не стала — знала, что мой Камаро всех уделает. Но ты жульничала, взяла короткий путь.
Carol Danvers С каких пор короткий путь — это жульничество?
Maria Rambeau С тех пор, как это нарушает заранее установленные правила игры.
Carol Danvers Я точно таких правил не помню.
Maria Rambeau Хм. Конечно, не помнишь.
[они обе смеются]
Maria Rambeau Когда я добралась до ангара, Лоусон была раздражена. Она говорила, что нужно спасать жизни. Пыталась сама поднять Асис в воздух, но ты сказала, что...
Carol Danvers Если бы на кону были жизни, я бы сама села за штурвал.
Maria Rambeau Да, да. Вот это геройский момент. Тот самый, которого мы обе ждали. Док всегда была особенной. Именно поэтому мы её любили. А теперь ты говоришь, что она с другой планеты.
Carol Danvers Знаю, тебе должно быть тяжело.
Maria Rambeau О, что? Вот этот момент? Нет, нет. Ммм-ммм. А вот что тяжело — это терять лучшую подругу на миссии такой секретной, что будто её и не было вовсе. Тяжело знать, что ты где-то там, черт побери, слишком упёртая, чтобы умереть. А теперь ты приходишь сюда спустя шесть лет со своими суперсильными огненными руками и ждёшь, что я назову тебя... даже не знаю как. Верс? Это ты теперь?
Carol Danvers Не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom the Neighbor Привет.
Carol Danvers Что тебе надо?
Tom the Neighbor Эммм...
Maria Rambeau Привет, Том. Это моя подруга, Кэрол.
Tom the Neighbor Рад познакомиться. Ё-моё! Статическое электричество здесь — не шутка. Я заметил странную птичку, что у дороги стоит, и хотел спросить, не возражаешь ли, если я приведу ребят, чтобы они получше глянули?
Carol Danvers Получше глянули?
Tom the Neighbor Да.
Carol Danvers Чтобы глянуть на ту птичку у дороги. Ты прям стараешься продать эту штуку, да, Талос?
Maria Rambeau Извини, Том, сейчас не лучшее время. Я завтра зайду, хорошо?
Tom the Neighbor Эээ...
Maria Rambeau Ладно.
Talos Знаешь, тебе стоит быть добрее к соседям. Никогда не знаешь, когда понадобится одолжить сахара.
Talos Погоди-ка, прежде чем ты начнёшь размахивать руками, устраивая бардак в доме друга — а он, кстати, прекрасный.
Maria Rambeau О Боже. Что за хрень?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Верс входит в зал Верховного Разума]
Supreme Intelligence Верс.
Carol Danvers Разум.
Supreme Intelligence Твой командир уверен, что ты готова служить.
Carol Danvers Готова.
Supreme Intelligence Ты борешься со своими чувствами, с прошлым, которое их подпитывает.
[Верс смотрит на голограмму галактики слева от неё]
Supreme Intelligence Ты всего лишь одна из жертв экспансии скруллов, угрожавшей нашей цивилизации веками. Самозванцы, которые тихо проникают, а потом захватывают наши планеты.
[появляется голограмма солдата скрулла]
Supreme Intelligence Ужасы, которые ты помнишь, и многое, что забыла.
[солдат скрулла стреляет из бластерной руки и исчезает]
Carol Danvers Всё стерто. Моя жизнь. Ты должна принимать облик того, кого я больше всего восхищаюсь, но я даже не помню, кто это для меня был.
Supreme Intelligence Возможно, это милосердие — избавить тебя от глубокой боли. Освободить, чтобы ты сделала то, что должен каждый крии: поставить нужды своего народа превыше своих. Мы дали тебе великий дар — шанс бороться за благо всех крии.
[левая рука Верс начинает светиться]
Carol Danvers Я хочу служить.
Supreme Intelligence Тогда научись себя контролировать. Дарованное может быть отнято.
[рука Верс перестаёт светиться]
Carol Danvers Я не подведу.
Supreme Intelligence Скоро увидим. У тебя есть миссия. Служи хорошо и с честью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Talos Знаешь, тебе правда не стоит держать эту штуку на коленях.
Nick Fury Наш маленький союз с вами весьма шаткий. И пока он продолжает тебя пугать...
[держит Гуза и наблюдает, как Талос отдёргивается]
Nick Fury ...вот так, да, я буду продолжать давать ему всю любовь и ласку, которые он заслуживает, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэрол Денверс [проверяет её после аварии] Док? Твоя кровь... она синяя.
Доктор Венди Лоусон Да, но эээ, как у меня причёска?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кэрол связана Йон-Роггом и мысленно вызвана Верховным Разумом]
Supreme Intelligence Вот она. Похоже, время на C-53 освежило память. Эта куртка... кстати, огонь.
[Верховный Разум начинает танцевать под "Come as You Are" группы Nirvana]
Supreme Intelligence О. Эта музыка — приятный штрих.
Carol Danvers Отпусти меня.
Supreme Intelligence Не выйдет.
Carol Danvers Если тронешь их — я сожгу тебя до тла.
Supreme Intelligence Чем именно? Твоя сила — от нас.
Carol Danvers Эти силы мне не ты дал. Взрыв дал.
Supreme Intelligence Но ты никогда сама не могла ими управлять.
[Кэрол пытается выстрелить во Верховного Разума, но ее останавливает ингибитор на шее]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yon-Rogg Я так горжусь тобой. Ты проделала большой путь с того дня, как я нашёл тебя у озера. Но сможешь ли ты сдержать свои эмоции достаточно долго, чтобы сразиться со мной? Или они снова возьмут верх, как всегда? Я всегда говорил тебе... ты будешь готова в тот день, когда сможешь сбить меня с ног как сама. Этот момент настал. Этот момент настал, Вэрс! Выключи световое шоу и докажи... докажи мне, что можешь победить меня без...
[она отбрасывает его назад протонным взрывом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury [побег от Келлера] Ты умеешь управлять этой штукой?
Carol Danvers Ну, посмотрим.
Nick Fury Вопрос с ответом «да» или «нет».
Carol Danvers [запуск двигателей] Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Держи Тессеракт на Земле. В укрытии.
Nick Fury Ты уверен, что так бы хотел Мар-Велл?
Carol Danvers Мар-Велл.
Nick Fury Вот что я и сказал.
Carol Danvers Это два слова. Мар. Велл.
Nick Fury Мар-Велл. «Марвел» звучит гораздо лучше. Знаешь, как группа The Marvelettes?
[она смотрит с улыбкой, он начинает петь «Please, Mr. Postman»]
Nick Fury Не вызывает ничего?
Carol Danvers Пой дальше. Может, что и вспомню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Wendy Lawson Гусь к тебе расположен. Обычно она к людям так не относится.
Carol Danvers Раннее начало утра.
Dr. Wendy Lawson На самом деле ночь была поздняя. Я не могу спать, когда есть работа. Знакомо?
Carol Danvers Управлять твоими самолётами — это не работа.
Dr. Wendy Lawson Прекрасный вид, не правда ли?
Carol Danvers Я предпочитаю вид с высоты.
Dr. Wendy Lawson Ты скоро туда доберёшься, Эйс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Ты тут при деле, пока не восстановишься, но тебе и твоей семье нужен новый облик.
Talos Я мог бы снова стать твоим начальником.
Nick Fury Пожалуйста, не надо.
Talos Да ладно. Мне нравилось любоваться его красивыми голубыми глазами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yon-Rogg [Повторяется, повторяют его подчинённые] Ради блага всех Кри!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Похожа на недовольную племянницу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Talos Я знаю, что не заслуживаю твоего доверия, но ты была нашей единственной зацепкой. Мы выяснили, что твой энергетический след совпадает с ядром Мар-Велла. Теперь мы понимаем почему. Если бы ты знала, как это важно для меня. Мне просто нужна твоя помощь, чтобы расшифровать координаты лаборатории Мар-Велла.
Carol Danvers Это не координаты. Это векторы состояния.
Nick Fury Для орбитального положения и скорости.
Maria Rambeau Ты не нашла её лабораторию на Земле, потому что её там нет.
Carol Danvers Это было местоположение на момент крушения шесть лет назад. Если мы проследим курс, то сейчас найдём её на орбите.
Maria Rambeau Это просто базовая физика.
Talos На орбите?
[другому скруллу]
Talos Это так сложно было понять? Я же говорил, ты мой научный эксперт, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Что?
Carol Danvers [протягивая ей руку] Твой коммуникатор. Очевидно, тебе им доверять нельзя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Soren [раскрывая Талосу правду о дочери] Мы не знали, что делать. Мар-Велл предупреждал нас ни в коем случае не посылать сигнал, иначе Кри нас найдут.
Talos Ты поступил правильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keller [после того, как вызвала подозрения Фьюри, назвав его «Николас»] Я что, не так сказала?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keller [надевает очки после драки с Фьюри] Знаешь, на самом деле мне не очень нужны эти очки, чтобы видеть... но они вроде как завершают образ. Не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Yon-Rogg [срочно стучит] Ты знаешь, который сейчас час?
Carol Danvers [у двери] Не могу уснуть.
Yon-Rogg Есть таблетки от этого.
Carol Danvers Да, но тогда я бы спала.
Yon-Rogg Снова сны?
Carol Danvers [да] Пошли драться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэрол Дэнверс Где Пегас?
Ник Фьюри Это секрет. Как и дело, которое я начал на тебя. Но вижу, ты немного изменился с тех пор. Гранж тебе к лицу.
Кэрол Дэнверс Тяжёлый день был, агент Фьюри?
Ник Фьюри Нормально, знаешь? Космическое вторжение, погоня на машинах. Посмотрел вскрытие пришельца. Типичный рабочий день с 9 до 5.
Кэрол Дэнверс Ты видел одного?
Ник Фьюри Я никогда не верил в пришельцев, но теперь не могу это забыть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Чтобы я правильно понял... ты был Сох-Ларром и агентом Щ.И.Т.?
Nick Fury Келлер. Связал моего босса, украл его личность.
Talos Я взял его облик взаймы. Я не вор.
Soren Это немного похоже на воровство.
Talos На чьей... стороне ты здесь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Talos Я видел, как ты разбил двадцать моих лучших людей, руки у тебя были связаны. Я просто хочу поговорить.
Carol Danvers В последний раз, когда мы говорили, меня подвесили за пятки.
Talos Это было до того, как я узнал, кто ты. До того, как понял, что отличает тебя от других. У меня есть аудиозапись с Пегаса — твой голос с авиакатастрофы шесть лет назад на устройстве, которое, как я понимаю, ты называешь чёрным ящиком.
Maria Rambeau Мне сказали, что оно уничтожено в катастрофе. Как ты его достал?
Talos Она не понимает. Девочка, у меня есть особый навык — я могу проникать туда, куда не должен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers План Лоусон по двигателю со скоростью света. Интересно, почему проект закрыли.
Nick Fury [показывая ей зашифрованный дневник] Ну, может, потому что она чокнутая.
Carol Danvers [узнаёт язык] Крийские письмена?
Nick Fury А?
Carol Danvers Лоусон не чокнутая. Она — крии.
Nick Fury Ну, она мертва.
Carol Danvers Что?
Nick Fury Разбилась на самолёте «Асис» во время несанкционированного испытательного полёта. Забрала с собой пилота. Вот почему здесь такая жесткая охрана. Они скрывают ошибку на миллиард долларов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers [Талосу и Сорену] Я помогу вам найти дом. Закончить то, что начал Мар-Велл.
Monica Rambeau (11 Years Old) Они могут остаться здесь с нами. Правда, мам?
Maria Rambeau Здесь им не будет безопасно, малыш. Тётя Кэрол права. Им нужен свой дом.
Carol Danvers Я вернусь прежде, чем ты успеешь заметить.
Monica Rambeau (11 Years Old) Может, я полечу навстречу?
Nick Fury Ага, только если научишься светиться, как твоя тётя Кэрол.
Monica Rambeau (11 Years Old) Или я построю космический корабль. Ты не знаешь.
Carol Danvers Он не знает.
[она смеётся, а он смотрит на неё с возмущением]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Это будет немного неловко, но мне нужно спросить.
Nick Fury Ты думаешь, я из этих зелёных тварей.
Carol Danvers Нельзя быть слишком осторожной.
Nick Fury Перед тобой стопроцентный земной парень с красной кровью.
Carol Danvers Боюсь, мне понадобятся доказательства.
Nick Fury Ты хочешь мазок с щёк или мочу?
Carol Danvers Нет. ДНК совпадёт.
Nick Fury Хочешь мой пароль от AOL?
Carol Danvers Скруллы могут имитировать только недавние воспоминания своих тел.
Nick Fury О-о, хочешь перейти на личности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Где ты родилась?
Nick Fury Хантсвилл, Алабама. Но, честно говоря, я этого не помню.
Carol Danvers Имя твоего первого питомца?
Nick Fury Мистер Снуферс.
Carol Danvers Мистер Снуферс?
Nick Fury Именно так. Прошел тест?
Carol Danvers Еще нет. Первая работа?
Nick Fury Солдат. Прямо после школы. Дошел до полковника.
Carol Danvers Потом?
Nick Fury Шпион.
Carol Danvers Где?
Nick Fury Холодная война. Мы были везде. Белфаст. Бухарест. Белград. Будапешт. Мне нравятся буквы Б — можно подобрать рифму.
Carol Danvers А сейчас?
Nick Fury Последние шесть лет просиживаю за столом, пытаясь понять, откуда придут наши будущие враги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Твой ход. Докажи, что ты не Скрулл.
[она уничтожает музыкальный автомат фотонным взрывом]
Nick Fury И как это должно доказать, что ты не Скрулл?
Carol Danvers Это фотонный взрыв.
Nick Fury И что?
Carol Danvers [как будто это очевидно] Скрулл так не умеют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nick Fury Скруллы — раса пришельцев, которые могут менять облик, чтобы проникать и захватывать планеты. А ты — крии? Рыцари-воители?
Carol Danvers Герои. Рыцари-герои.
Nick Fury Так... что Скруллы хотят от доктора Лоусон?
Carol Danvers Они считают, что она создала двигатель для движения со скоростью света на Пегасе.
Nick Fury Двигатель для движения со скоростью света? Надо признать, это не самая безумная идея за сегодня.
Carol Danvers Ну, день только начался.
Nick Fury А ты чего хочешь?
Carol Danvers Остановить Скруллов, пока они не стали неостановимы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Medical Examiner Вся жизнь на Земле основана на углероде. Но не этот парень. Чем бы он ни питался, это не из таблицы Менделеева.
Nick Fury Ты хочешь сказать, он не отсюда?
Medical Examiner Как твой глаз?
Nick Fury Скажу, что нормально, но глаз не верит своим глазам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keller Ты говоришь, это существо было похоже на Коулсона?
Nick Fury Ммм. И говорил, как он.
Keller А женщина сказала, что их больше?
Nick Fury Слово, которое она использовала, было «проникновение».
Keller Ты ей веришь?
Nick Fury Не верил, пока не увидел это.
Keller Какой твой план?
Nick Fury Я найду девушку-Блокбастера. Мне донесли о мотоциклистке, которая подходит под её описание. Если она сможет объяснить, зачем эти ящеры здесь... может, она скажет, как их выбросить на улицу.
Keller Хорошо. Но делай это один. Никому нельзя доверять. Даже своим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keller Она всё ещё здесь?
Nick Fury Она сотрудничает со следствием, сэр.
Keller Вы, ребята, оставайтесь здесь. Я хочу допрашивать её один. Отличная работа, Николас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэрол Денверс Йон-Рог скоро меня догонит. Нам нужно добраться до ядра раньше него.
Ник Фьюри Мм. Мы в космос летим?
Кэрол Денверс На чём?
Норекс Пару правок твоему кораблю — и всё готово. Я с модификациями разберусь.
Ник Фьюри [обращаясь к Талосу] Мм-мм. Твой ученый, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Какой смысл давать мне это...
[сжимая кулаки]
Carol Danvers ...если не хочешь, чтобы я этим пользовалась?
Yon-Rogg Я хочу, чтобы ты ими пользовалась. Верховный Разум поручил мне научить тебя, как это делать.
Carol Danvers Я знаю как.
Yon-Rogg Если бы это было так, ты могла бы сбить меня с ног и без них.
[она бьёт его]
Yon-Rogg Контролируй свои импульсы. Перестань этим пользоваться.
[указывает на её сердце]
Yon-Rogg Начни пользоваться этим.
[указывает на её мозг]
Yon-Rogg Я хочу, чтобы ты стала лучшей версией себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yon-Rogg Контролируй это. Потеряешь контроль снова — придётся общаться с Верховным Разумом. Для воина нет ничего опаснее эмоций. Юмор — отвлечение. А гнев — гнев означает врага.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Йон-Рогг Ронан, скруллы проникли на C-53. Немедленно подойдите.
Ронан Ради блага всего Кри, командир, эта заразу уничтожим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Ты мне солгала.
Yon-Rogg Я сделал из тебя лучшую версию себя.
[она пытается сосредоточить свои силы]
Yon-Rogg То, что дано, может быть отнято.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yon-Rogg [узнаёт, что ланчбокс Кэрол пуст] Хорошее отвлечение.
Carol Danvers [имеется в виду Тессеракт] Клянусь, я же положил его туда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Я знаю, что Лоусон была Кри. Она была здесь, на планете C-53, и погибла в авиакатастрофе. Ты что-нибудь знаешь об этом?
Yon-Rogg Я только что обнаружил отчёт о миссии, отправленный с C-53. Мне позволено рассказать тебе не всё, Верс, но... Лоусон была тайным агентом Кри по имени Мар-Велл. Она работала над уникальным энергетическим ядром. Экспериментировала с технологией, которая, по идее, могла помочь нам выиграть войну.
Carol Danvers Там есть что-нибудь обо мне?
Yon-Rogg О тебе? Нет, конечно нет. Почему же?
Carol Danvers Я нашла доказательства, что у меня была жизнь здесь.
Yon-Rogg На C-53?
Carol Danvers Мар-Велл — это та, кого я вижу, когда посещаю Верховный Разум. Я знала её. И знала её как Лоусон.
Yon-Rogg Похоже на симуляцию Скруллов, Верс.
Carol Danvers Нет, это не так. Потому что я помню. Я была здесь.
Yon-Rogg Стой. Вспомни свою подготовку. Знай своего врага. Это можешь быть ты. Не позволяй эмоциям затмить рассудок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maria Rambeau Это оно? Ядро?
Carol Danvers В своих записях она называла это Тессерактом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yon-Rogg Готовимся к... поисково-спасательной операции по извлечению нашего шпиона, Со-Ларра. Скруллы вторглись на ещё одну пограничную планету. На этот раз — Торфа. Со-Ларр прислал предупреждение. Сигнал перехвачен, и его личина раскрыта. Генерал Скруллов, Талос, отправил убийц на поиски. Если они найдут его раньше нас, вся информация, которую он собирал три года, окажется у них. Обвинители нанесут удар по крепости Скруллов на юге. Мы проникаем, находим Со-Ларра и выходим, не оставляя следов. Население Торфы не трогаем, они нас — тоже. Ничто не должно скомпрометировать безопасность миссии. Будьте осторожны. Следуйте протоколу при извлечении. Это опасная операция. Все должны быть готовы присоединиться к Коллективу, если такова наша судьба сегодня. Ради блага всего Кри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Кто-нибудь когда-нибудь видел, как на самом деле выглядит Верховный Разум?
Yon-Rogg Никто не может увидеть Верховного Разума в его истинной форме. Ты же знаешь. Наше подсознание выбирает, как он нам явится. Так что это священно. Это лично. Ни один кри никогда не выдаст этого.
Carol Danvers Кого ты видишь? Твоего брата?
Yon-Rogg Нет.
Carol Danvers Отца?
Yon-Rogg Нет.
Carol Danvers Твоего старого командира?
Yon-Rogg Верс.
Carol Danvers [заигрывая] Это меня ты видишь, да?
Yon-Rogg Я понимаю, что ты пытаешься сделать.
Carol Danvers [посмеиваясь] Получается?
Yon-Rogg Да. Но у тебя не выйдет уйти от темы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Danvers Это у тебя коммуникатор?
Nick Fury Да. Самый современный двусторонний пейджер.
Carol Danvers Кого ты пейджишь?
Nick Fury Маму. Не волнуйся, про тебя я не говорил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Wendy Lawson [Кэрол во время погони с Кри в сцене воспоминаний] Давай, Ас! Покажи, на что способен настоящий пилот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Brie Larson
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Лашана Линч
Лашана Линч
Lashana Lynch
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Ben Mendelsohn
Кларк Грегг
Кларк Грегг
Clark Gregg
Ли Пейс
Ли Пейс
Lee Pace
Акира Акбар
Akira Akbar
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Annette Bening
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Jude Law
Крис Эванс
Крис Эванс
Chris Evans
Дон Чидл
Дон Чидл
Don Cheadle
Марк Руффало
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
Джемма Чан
Джемма Чан
Gemma Chan
Альхенис Перес Сото
Algenis Perez Soto
Стэн Ли
Стэн Ли
Stan Lee
Роберт Казински
Роберт Казински
Robert Kazinsky
Нельсон Франклин
Nelson Franklin
Мэттью Мэхер
Matthew Maher
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше