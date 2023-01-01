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Капитан Марвел Капитан Марвел
Киноафиша Фильмы Капитан Марвел Капитан Марвел, 2019: актеры и роли
Captain Marvel Капитан Марвел 2019 / США
7.8 Оцените
249 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Капитан Марвел, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анна Боден Анна Боден Anna Boden Райан Флек Райан Флек Ryan Fleck
В ролях
Бри Ларсон Бри Ларсон Brie Larson Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Джемма Чан Джемма Чан Gemma Chan Джимон Хонсу Джимон Хонсу Djimon Hounsou Ли Пейс Ли Пейс Lee Pace Кларк Грегг Кларк Грегг Clark Gregg Колин Форд Колин Форд Colin Ford Аннетт Бенинг Аннетт Бенинг Annette Bening Джемма Чан Джемма Чан Gemma Chan Лашана Линч Лашана Линч Lashana Lynch Бен Мендельсон Бен Мендельсон Ben Mendelsohn
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