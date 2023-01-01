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Капитан Марвел
Капитан Марвел, 2019: актеры и роли
Captain Marvel
Капитан Марвел
2019 / США
Трейлер
7.8
Оцените
249
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Капитан Марвел, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анна Боден
Anna Boden
Райан Флек
Ryan Fleck
В ролях
Бри Ларсон
Brie Larson
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Джуд Лоу
Jude Law
Джемма Чан
Gemma Chan
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
Ли Пейс
Lee Pace
Кларк Грегг
Clark Gregg
Колин Форд
Colin Ford
Аннетт Бенинг
Annette Bening
Джемма Чан
Gemma Chan
Лашана Линч
Lashana Lynch
Бен Мендельсон
Ben Mendelsohn
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