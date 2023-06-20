Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel

В чем нельзя упрекнуть Стэна Ли и команду авторов Marvel, так это в отсутствии фантазии. За десятки лет с момента выпуска первого комикса, мир узнал более 30 рас, каждая из которых обладает уникальной внешностью и необычными суперспособностями. Самые заядлые гики наверняка назовут всех без запинки. А для тех, кто знаком с миром супергероев только в рамках кинематографа, представляем краткий ликбез по внеземным цивилизациям и расам, существующим внутри огромной мультивселенной Marvel.

Крии

Крии — гуманоидная раса инопланетян с синей кожей, происходящая с планеты Хала в системе Пама, расположенной в Большом Магеллановом Облаке. Они достигли высокого уровня технологического прогресса и чрезвычайно воинственны.

Внешне Крии очень похожи на людей, за исключением цвета кожи и некоторых генетических деталей. У Крии более плотная кожа с повышенной гибкостью мышц, что обеспечивает Крии выносливостью и стойкостью вдвое выше человеческого уровня. У них также есть «дубликаты» нескольких внутренних органов, и обычно им требуется больше азота, чтобы комфортно дышать на земле.

Женщины Крии обладают экстрасенсорными способностями различного рода, которые называются «седьмым чувством». Некоторые из них могут проникнуть в разум представителей мужского пола, чтобы манипулировать их желаниями или полностью истощить жизненную силу другого человека.

Вечные

Вечные — это эволюционное ответвление человечества, наделенное удивительными силами и способностями заботиться о человеческой расе на протяжении веков.

Миллион лет назад загадочные эпические существа, известные как Целестиалы, создали сотню Вечных и ушли. С тех пор Вечные живут уединенно на Земле, редко вмешиваясь в дела человечества и возрождаясь всякий раз, когда погибают. На протяжении тысячелетий Вечные строили великие города, в том числе их нынешний дом, Олимпию, которая стала местом их встречи с богами Древней Греции.

Во время воскрешения Вечные могут изменить внешний вид (включая пол). По словам Икариса, это происходит каждые двадцать или двадцать пять тысяч лет.

Целестиалы

Целестиалы — могущественные космические существа и первая раса во Вселенной. Именно они создали звезды, планеты и другие материи. Целестиалы участвуют в создании новых вселенных, включая вселенную Prime Marvel.

Целестиалы выглядят как огромные одетые в доспехи гуманоиды, большинство из которых достигают двух тысяч футов (610 метров) в высоту, а некоторые даже больше (рост Экзитара около 20 000 футов).

Согласно легенде, один Целестиал пришел на Землю на 4 миллиарда лет раньше других и умер. Жидкости его тела пролились на планету, навсегда изменив ее. По словам Локи, именно из-за этой «гигантской космической аварии» Земля настолько уникальна среди всех планет во вселенной.

Скруллы