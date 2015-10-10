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Женский взгляд: Ксения Реутова Кошка Гуся - спутница капитана Марвел в комиксе и фильме В финале «Войны бесконечности» одноглазый Ник Фьюри, рассыпаясь в прах, успевал передать сообщение анонимному адресату — последней надежде всех живых существ в борьбе с безумным титаном Таносом. «Капитан Марвел» раскрывает секрет полишинеля: сигнал о помощи предназначался новой героине киновселенной, и теперь нам предстоит узнать, кто она и откуда…