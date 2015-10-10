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Капитан Марвел Капитан Марвел
Киноафиша Фильмы Капитан Марвел Отзывы о фильме «Капитан Марвел»
Captain Marvel Капитан Марвел 2019 / США
7.8 Оцените
249 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Капитан Марвел»

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Женский взгляд: Ксения Реутова Кошка Гуся - спутница капитана Марвел в комиксе и фильме В финале «Войны бесконечности» одноглазый Ник Фьюри, рассыпаясь в прах, успевал передать сообщение анонимному адресату — последней надежде всех живых существ в борьбе с безумным титаном Таносом. «Капитан Марвел» раскрывает секрет полишинеля: сигнал о помощи предназначался новой героине киновселенной, и теперь нам предстоит узнать, кто она и откуда…

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андрей 10 октября 2015, 16:23
супер
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Артем Илларионов 17 января 2019, 14:36
Я так понял, она будет основным персонажем по спасению планеты от Таноса
17 января 2019, 14:36 Ответить
kgbru 24 февраля 2019, 12:32
в ответ на сообщение Артем Илларионов от 17 января 2019, 14:36
Оценка
Нет. Это будет человек-муравей.
24 февраля 2019, 12:32 Ответить
Алина Гарькуша 4 марта 2019, 21:05
Нас на него должны сводить (типа подарок на 8 марта). Хотя мы в 5 классе и нам почти всем 12.
4 марта 2019, 21:05 Ответить
agliullin777 7 марта 2019, 18:49
в ответ на сообщение kgbru от 24 февраля 2019, 12:32
Нет, это будет железный человек
7 марта 2019, 18:49 Ответить
@eleonorkanini 8 марта 2019, 07:16
Оценка
Фильм крутой !) больше, чем уверена , что недовольными могут остатся мужчины с задетым непомерным мужским эго 😁
8 марта 2019, 07:16 Ответить
Саша Белый 8 марта 2019, 08:58
фильм просто супер нет слов а котик гусь это один из моих самых любимых героев марвел со вчерашнего дня смотрел в 3D советую всем
8 марта 2019, 08:58 Ответить
katya2405.2003 8 марта 2019, 12:05
Оценка
Фильм шикарен Как и сама Бри в исполнении, никого не слушайте и идите, не понимю за что фильм захейтили
8 марта 2019, 12:05 Ответить
holod90.90 8 марта 2019, 12:15
Оценка
Фильм очень понравился единственное что я не понял из сюжета это происхождение кубика тэсаракт и то как он попал в руки Ника Фьюри в фильме Первый мститель и его нашли нацисты А в мстителях Он уже у агентов щита Как объясняется появление тесаракта в этом фильме я не очень понял может разъясните?
8 марта 2019, 12:15 Ответить
dk 8 марта 2019, 16:07
Оценка
Котик клевый, весь фильм вытащил. Без котика киношка была бы ниже среднего.
8 марта 2019, 16:07 Ответить
Евгений Фёдоров 8 марта 2019, 19:04
Оценка
Пламя !!!
8 марта 2019, 19:04 Ответить
rafik.ivanov.85 8 марта 2019, 19:08
Худший из серии марвел 🤮
8 марта 2019, 19:08 Ответить
alfiya7163 8 марта 2019, 19:48
Оценка
Фильм интересен... спец эффекты супер! Актеры играют замечательно. Рекомендую..
8 марта 2019, 19:48 Ответить
akshinidze 11 марта 2019, 12:09
Оценка
Итак, да. Свершилось.
Капитан Марвел проиграла Аквамену и Чудо-женщине.

Нас обманули с фенимизацией, нас обманули с Новым героем (на самом деле - это герой, которого можно сравнить разве что с орлами Гендальфа. Где вы были в самом начале истории???) На самом деле «Капитан Марвел» - это самое худшее творение всей Киновселенной, но при этом - самое важное для окончания её первого этапа.
Что тут важного? Мы видим героя, который сотрудничал с Фьюри с 90х в составе Щ.И.Т. Мы видим некий кубик, важный для фильма «Мстители. Конец игры» (помните Тессеракт, который Локи спер в первых Мстителях? Их получается не один?), мы видим котика, ради которого и стоит смотреть сей фильм( Ну ладно, ещё из-за отношений Гусса с персонажем Л. Джексона). Почти весь фильм мы наблюдаем становление Дэнверс (привет DC. Не такую ли фамилию носила Кара, которая Супергерл с почти таким же набором суперспособностей и такой же внешностью?). Причём рассказ об этом становлении выглядит нелепо. Чему-чему в отличие от Marvel научились DC, так это таким историям. Историям, как обычный герой стал супергероем.

Антогонист прописан по тем же канонам, что и в «Аквамене». И нам сразу понятно, кто жертва, кто предатель, а кто плохой мальчик/девочка.

Пойдёте ли вы в кино на этот фильм или нет - решать только вам. Терпеть на протяжении 85% фильма одно и то же выражение лица прекрасной актрисы Бри Ларсон, не понимающей, что она забыла в этом кинокомиксе- решать вам. Искать феминизмы в фильме, который заявлен одой этому движению, и которых там нет вовсе - решать вам. Смотреть на нелепую графику в imax, хотя, этот фильм хорошо смотрится на 2D экране - решать вам. Умиляться от котика (кошки) на экране, или умиляться котикам дома, приюте, на улице - решать тоже вам.
11 марта 2019, 12:09 Ответить
Айназ Бикбаев 11 марта 2019, 20:46
в ответ на сообщение Артем Илларионов от 17 января 2019, 14:36
Оценка
Думаю нет... Хотя все можеттбыть
11 марта 2019, 20:46 Ответить
Андрей 13 марта 2019, 00:52
Оценка
нууууууу...
не запомнился фильм ;((
даже и отметить ничего не могу!
не стану, всё же говорить ни о героине, ни о актрисе - спишу всё на слабый сценарий.
6 баллов из 10ти
13 марта 2019, 00:52 Ответить
saks_al98 13 марта 2019, 12:37
Оценка
Фильм просто говоря - отрыжка... Худший фильм за всё вселеную Marvel!
13 марта 2019, 12:37 Ответить
Кирилл Алексеевский 13 марта 2019, 18:41
Оценка
Один из Лучших фильмов Кино-вселенной Marvel 10 из 10 !!!!!!!!!! :) :)
13 марта 2019, 18:41 Ответить
Виктория Справедливая 14 марта 2019, 05:11
Оценка
Так себе...
14 марта 2019, 05:11 Ответить
Lyalya EyeLash 14 марта 2019, 12:59
Оценка
Согласна полностью на счёт котейки, не ожидала что настолько будет скучно, не похоже на Марвел. Зевала раз пять точно, хорошо что пошла за 110руб
14 марта 2019, 12:59 Ответить
Виктория Ли 18 марта 2019, 10:38
Оценка
фильм вышка !!! Жду финала мстителей где наша мадам будет всех убивать))) :*
18 марта 2019, 10:38 Ответить
tanya.khatanova 18 марта 2019, 17:15
Оценка
Фильм хороший стоит посмотреть, я ходила в кинотеатр мне очень понравился один из лучших творений марвела)
18 марта 2019, 17:15 Ответить
Александр Шибанов 19 марта 2019, 21:47
Оценка
Первые 10 минут мутновато, дальше лучше. В целом приличное кино.
19 марта 2019, 21:47 Ответить
Антон Миколаевский 23 марта 2019, 13:20
Фильм действительно клёвый!!!
23 марта 2019, 13:20 Ответить
Ольга Слепокурова 25 марта 2019, 22:27
Оценка
Отличный фильм
25 марта 2019, 22:27 Ответить
sozonov092 27 марта 2019, 10:01
Оценка
Фильм средний. Но Лайк за Котейку!!! Нужен отдельный фильм про Гусю)))
27 марта 2019, 10:01 Ответить
p.ol198135 28 марта 2019, 07:44
Оценка
Обычный первый сольник. Но игра Бри местами оставляет желать лучшего...
28 марта 2019, 07:44 Ответить
poshehonec 28 марта 2019, 20:34
Оценка
Не впечатлил... Пожалуй, самый слабый из всех марвеловских фильмов, на мой взгляд.
28 марта 2019, 20:34 Ответить
ferula2011 7 апреля 2019, 15:51
Если Железный Человек браиь за шедевр,-то Капитан Марвел-полная деградация франшизы
7 апреля 2019, 15:51 Ответить
Екатерина Казакова 12 апреля 2019, 10:01
Оценка
Однозначно восторг! Ностальгия по 90-х, саундтреки бомбезные и наконец-то девчонка надирает всем задницы без помощи вездесущих Мстителей. Ах да, в те годы Тони Старк еще зависал в колледже, а Кэп - во льдах.
12 апреля 2019, 10:01 Ответить
feniks-t 9 мая 2019, 02:47
Оценка
Если вы не поклонник вселенной абсурда, описанной на коленке после приёма каких-то психотропных веществ с целью крупно поиметь денег на отуплении людей... то никогда не смотрите этот фильм! Вы не только отвратительно проведёте время, но и сможете долго ощущать гадкое послевкусие бездарности и халтуры. Фильм настолько отвратительный, что я впервые зарегистрировалась на сайте, где можно оставить отзыв про кино, в 2.23 ночи... После просмотра не могу спать, фильм застрял в горле комом, хочется его вырвать из памяти. Заставил смотреть жених, терпела до победного только из любви к нему. Больше никогда! Уж лучше в стену 2 часа... интереснее и полезнее. Про игру актёров даже говорить не хочется, наверно, любой человек с улицы так может играть. Сценарий выжат из пустоты, герои безлики, диалоги неправдоподобны, шутки тупее бревна... Но есть зрелищность, кому-то этого вполне достаточно, чтобы потерять вечер даром. А мне жаль этого времени. Если бы была оценка со знаком минус, то я бы поставила -10.
9 мая 2019, 02:47 Ответить
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