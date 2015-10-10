Женский взгляд: Ксения Реутова Кошка Гуся - спутница капитана Марвел в комиксе и фильме В финале «Войны бесконечности» одноглазый Ник Фьюри, рассыпаясь в прах, успевал передать сообщение анонимному адресату — последней надежде всех живых существ в борьбе с безумным титаном Таносом. «Капитан Марвел» раскрывает секрет полишинеля: сигнал о помощи предназначался новой героине киновселенной, и теперь нам предстоит узнать, кто она и откуда…
Капитан Марвел проиграла Аквамену и Чудо-женщине.
Нас обманули с фенимизацией, нас обманули с Новым героем (на самом деле - это герой, которого можно сравнить разве что с орлами Гендальфа. Где вы были в самом начале истории???) На самом деле «Капитан Марвел» - это самое худшее творение всей Киновселенной, но при этом - самое важное для окончания её первого этапа.
Что тут важного? Мы видим героя, который сотрудничал с Фьюри с 90х в составе Щ.И.Т. Мы видим некий кубик, важный для фильма «Мстители. Конец игры» (помните Тессеракт, который Локи спер в первых Мстителях? Их получается не один?), мы видим котика, ради которого и стоит смотреть сей фильм( Ну ладно, ещё из-за отношений Гусса с персонажем Л. Джексона). Почти весь фильм мы наблюдаем становление Дэнверс (привет DC. Не такую ли фамилию носила Кара, которая Супергерл с почти таким же набором суперспособностей и такой же внешностью?). Причём рассказ об этом становлении выглядит нелепо. Чему-чему в отличие от Marvel научились DC, так это таким историям. Историям, как обычный герой стал супергероем.
Антогонист прописан по тем же канонам, что и в «Аквамене». И нам сразу понятно, кто жертва, кто предатель, а кто плохой мальчик/девочка.
Пойдёте ли вы в кино на этот фильм или нет - решать только вам. Терпеть на протяжении 85% фильма одно и то же выражение лица прекрасной актрисы Бри Ларсон, не понимающей, что она забыла в этом кинокомиксе- решать вам. Искать феминизмы в фильме, который заявлен одой этому движению, и которых там нет вовсе - решать вам. Смотреть на нелепую графику в imax, хотя, этот фильм хорошо смотрится на 2D экране - решать вам. Умиляться от котика (кошки) на экране, или умиляться котикам дома, приюте, на улице - решать тоже вам.
не запомнился фильм ;((
даже и отметить ничего не могу!
не стану, всё же говорить ни о героине, ни о актрисе - спишу всё на слабый сценарий.
6 баллов из 10ти
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