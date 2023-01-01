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Капитан Марвел Капитан Марвел
Киноафиша Фильмы Капитан Марвел Награды и номинации фильма Капитан Марвел
Captain Marvel Капитан Марвел 2019 / США
7.3 Оцените
250 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Капитан Марвел

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучшая драка
Победитель
Лучший герой
Номинант
Лучший герой
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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