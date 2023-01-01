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Фильмы про русалок и сирен
Фильмы про русалок и сирен
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Русалочка
мелодрама, приключения, фэнтези
2023, США
5.0
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик
2023, США
0.0
Русалка и дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
7.0
Смотрите за 1
Лука
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
8.0
Русалка в Париже
мелодрама, фэнтези, комедия
2020, Франция
5.0
Смотрите за 1
Русалка на суше
детектив, триллер, ужасы, фэнтези
2019, США
6.0
Смотрите за 1
Русалка
драма, фэнтези, ужасы
2019, США
4.0
Смотрите за 1
Аквамен
фантастика, приключения, боевик
2018, США
8.0
Русалка. Озеро мертвых
ужасы
2018, Россия
6.0
Смотрите онлайн
Рассказы Русалочки
мелодрама, приключения, драма, фэнтези
2018, США
4.0
Смотреть онлайн
Форма воды
военный, мистика
2017, США
7.0
Атлантида
фэнтези, триллер
2017, Испания / Франция
6.0
Смотрите за 1
Девственницы
драма
2017, Бельгия / Израиль / Франция
6.0
Русалка
мелодрама, драма, фэнтези, комедия
2016, Китай
6.0
Рыба-мечта
комедия
2016, Россия / Эстония
6.0
Смотрите за 1
Русалочка
драма, фэнтези, мелодрама
2016, США
4.0
Пэн: Путешествие в Нетландию
семейный, комедия, фэнтези, приключения
2015, США
6.0
Barbie: Приключения Русалочки 2
анимация, семейный
2011, Канада / США
6.0
Барби: Приключения Русалочки
семейный, анимация
2010, США
7.0
Ундина
фэнтези, драма
2009, Ирландия / США
6.0
Русалочка: начало истории Ариэль
анимация, семейный, сказка
2008, США
7.0
Принцесса
комедия, семейный, фэнтези
2008, Канада
5.0
Девушка из воды
сказка, триллер, драма, мистика
2006, США
5.0
Аквамарин
фэнтези, комедия, семейный, мелодрама
2006, США / Австралия
6.0
Питер Пэн
семейный, приключения, сказка, боевик
2003, США
7.0
Русалочка 2: Возвращение в море
анимация, драма, семейный
2000, США / Канада / Австралия / Тайвань
5.0
Русалочка
мюзикл, анимация, сказка, семейный
1989, США
7.0
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