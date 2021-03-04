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Луди Линь
Луди Линь
Ludi Lin
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Луди Линь
Ludi Lin
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Дата рождения
11 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Биография Луди Линя
Родился 11 ноября 1987 года. Фучжоу, Китай.
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Фильмография Луди Линя
Мортал комбат
боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
7.0
Аквамен
фантастика, приключения, боевик
2018, США
8.0
Могучие рейнджеры
боевик, фантастика
2017, США
6.0
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Опубликованы новые фото со съемок «Мортал Комбат»
Режиссер Саймон Маккуойд работает с актерским составом.
Написать
4 марта 2021 12:47
Скорпион, Саб-Зиро, Джакс и другие герои на первых кадрах из перезапуска «Мортал Комбат»
Также стали доступны первые подробности про героя Льюиса Тана.
Написать
18 января 2021 12:35
Премьера новой «Смертельной битвы» отложена до тех пор, пока вновь не будут открыты кинотеатры
Релиз должен был состояться в январе 2021-го.
Написать
12 ноября 2020 13:54
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