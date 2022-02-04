Содержание:

Джеймс Ван — Фильмы

«Заклятие» Джеймса Вана

Ужасы Джеймса Вана

Джеймс Ван — Личная жизнь

Австралийский режиссер Джеймс Ван родился 27 февраля 1977 года в Кучинге, Малайзия. Там он окончил школу святого Томаса, после чего перебрался с семьей в Мельбурн. В Австралии он поступает в киношколу, где знакомится со своим будущим товарищем и коллегой Ли Уоннеллом.

Джеймс Ван — Фильмы

Все началось для Джеймса Вана еще во времена киношколы. Вместе с Ли Уоннеллом он написал сценарий к фильму «Пила», который должен был стать их зачетной работой. Руководитель ребят остался под сильным впечатлением от текста и отправил его в Голливуд. Спустя несколько месяцев пришел ответ, в котором говорилось, что молодых людей приглашают снимать фильм.

До того, как снять «Пилу», Джеймс Ван также выступил режиссером ленты «Адский» совместно с Шенноном Янгом. В 2003 году он выпускает судьбоносную короткометражку, которая в 2004 году становится фильмом «Пила: Игра на выживание». Картина рассказывает историю Джона Крамера, который после пережитой автокатастрофы решает преподать людям урок о том, какую ценность имеет человеческая жизнь. В первой части двое незнакомых мужчин оказываются запертыми в ванной комнате и прикованными наручниками за ногу. От каждого их решения напрямую зависят их шансы на выживание.

Картина имела большой коммерческий успех, учитывая скромный бюджет. Начиная с 2005 года в прокат стали выходить продолжения истории о Пиле. Однако Джеймс Ван выступал на их производстве лишь в качестве исполнительного продюсера, а не режиссера. После выхода седьмой части было решено, что она станет последней, но позже стали появляться слухи о восьмом фильме. В итоге в 2017 году в прокат вышла «Пила 8», продюсером которой вновь выступил Джеймс Ван.

В 2015 году Джеймс Ван становится режиссером фильма «Форсаж 7» с Вином Дизелем, Мишель Родригес, Дуэйном Джонсоном и другими. Картина имела большой кассовый успех. Именно этот фильм проложил постановщику путь в крупное голливудское кино. Было решено, что именно Джеймс Ван станет режиссером сольного фильма про Аквамена из «Лиги справедливости». Картина вышла в прокат в 2018 году и получила в основном восторженные отзывы критиков и зрителей.

«Заклятие» Джеймса Вана

Еще одной визитной карточкой австралийского режиссера является фильм «Заклятие» с Верой Фармигой и Патриком Уилсоном. Картина рассказывает о паранормальных детективах Эде и Лоррейн Уоррен, которые отправляются расследовать одно загадочное дело в сокрытый от посторонних дом. Семья, живущая там, сталкивается с неким демоном, одолеть которого могут лишь главные герои. Картина 2013 года имела большой успех, поэтому в 2016 году в прокат вышел сиквел, продолжающий историю супругов Уоррен, режиссером которой вновь выступил Джеймс Ван. Кроме того, в 2018 свет увидел спин-офф «Проклятие монахини», продюсером которого также стал Ван.

Ужасы Джеймса Вана

Джеймс Ван по большей части известен именно благодаря своим фильмам ужасов, которые сделали ему имя. Все началось с «Пилы», за которой последовала его следующая лента «Мертвая тишина», которая, однако, не сыскала такого же успеха, как его дебют. Та же участь ждала и его картину «Смертный приговор». В 2010 году Ван снял хоррор «Астрал», который реабилитировал его карьеру, собрав около 70 миллионов долларов при бюджете всего в полтора. Также Джеймс Ван снял «Астрал 2» в 2013 году.

Джеймс Ван — Личная жизнь

О личной жизни Джеймса Вана практически ничего не известно. Режиссер не женат.