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Джеймс Ван

James Wan
Джеймс Ван
Джеймс Ван James Wan
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Дата рождения
27 февраля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Ли Уоннелл
Ли Уоннелл
близкие друзья
Биография Джеймса Вана

Содержание:

Джеймс Ван — Фильмы
«Заклятие» Джеймса Вана
Ужасы Джеймса Вана
Джеймс Ван — Личная жизнь

Австралийский режиссер Джеймс Ван родился 27 февраля 1977 года в Кучинге, Малайзия. Там он окончил школу святого Томаса, после чего перебрался с семьей в Мельбурн. В Австралии он поступает в киношколу, где знакомится со своим будущим товарищем и коллегой Ли Уоннеллом.

Джеймс Ван — Фильмы

Все началось для Джеймса Вана еще во времена киношколы. Вместе с Ли Уоннеллом он написал сценарий к фильму «Пила», который должен был стать их зачетной работой. Руководитель ребят остался под сильным впечатлением от текста и отправил его в Голливуд. Спустя несколько месяцев пришел ответ, в котором говорилось, что молодых людей приглашают снимать фильм.

До того, как снять «Пилу», Джеймс Ван также выступил режиссером ленты «Адский» совместно с Шенноном Янгом. В 2003 году он выпускает судьбоносную короткометражку, которая в 2004 году становится фильмом «Пила: Игра на выживание». Картина рассказывает историю Джона Крамера, который после пережитой автокатастрофы решает преподать людям урок о том, какую ценность имеет человеческая жизнь. В первой части двое незнакомых мужчин оказываются запертыми в ванной комнате и прикованными наручниками за ногу. От каждого их решения напрямую зависят их шансы на выживание.

Картина имела большой коммерческий успех, учитывая скромный бюджет. Начиная с 2005 года в прокат стали выходить продолжения истории о Пиле. Однако Джеймс Ван выступал на их производстве лишь в качестве исполнительного продюсера, а не режиссера. После выхода седьмой части было решено, что она станет последней, но позже стали появляться слухи о восьмом фильме. В итоге в 2017 году в прокат вышла «Пила 8», продюсером которой вновь выступил Джеймс Ван.

В 2015 году Джеймс Ван становится режиссером фильма «Форсаж 7» с Вином Дизелем, Мишель Родригес, Дуэйном Джонсоном и другими. Картина имела большой кассовый успех. Именно этот фильм проложил постановщику путь в крупное голливудское кино. Было решено, что именно Джеймс Ван станет режиссером сольного фильма про Аквамена из «Лиги справедливости». Картина вышла в прокат в 2018 году и получила в основном восторженные отзывы критиков и зрителей.

«Заклятие» Джеймса Вана

Еще одной визитной карточкой австралийского режиссера является фильм «Заклятие» с Верой Фармигой и Патриком Уилсоном. Картина рассказывает о паранормальных детективах Эде и Лоррейн Уоррен, которые отправляются расследовать одно загадочное дело в сокрытый от посторонних дом. Семья, живущая там, сталкивается с неким демоном, одолеть которого могут лишь главные герои. Картина 2013 года имела большой успех, поэтому в 2016 году в прокат вышел сиквел, продолжающий историю супругов Уоррен, режиссером которой вновь выступил Джеймс Ван. Кроме того, в 2018 свет увидел спин-офф «Проклятие монахини», продюсером которого также стал Ван.

Ужасы Джеймса Вана

Джеймс Ван по большей части известен именно благодаря своим фильмам ужасов, которые сделали ему имя. Все началось с «Пилы», за которой последовала его следующая лента «Мертвая тишина», которая, однако, не сыскала такого же успеха, как его дебют. Та же участь ждала и его картину «Смертный приговор». В 2010 году Ван снял хоррор «Астрал», который реабилитировал его карьеру, собрав около 70 миллионов долларов при бюджете всего в полтора. Также Джеймс Ван снял «Астрал 2» в 2013 году.

Джеймс Ван — Личная жизнь

О личной жизни Джеймса Вана практически ничего не известно. Режиссер не женат.

Интересные факты о Джеймсе Ване

- На сценарий «Пилы» Джеймса Вана и Ли Уоннелла вдохновили собственные мечты и страхи.

- Рост Джеймса Вана — 1.61 м.

- Джеймс Ван и его коллега и друг Ли Уоннелл работали вместе над пятью проектами.

Фильмография Джеймса Вана
Аквамен 2
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик 2023, США
0.0
Злое
Злое
ужасы 2021, США
7.0
Аквамен
Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.0
Заклятие 2
Заклятие 2
ужасы 2016, США
7.0
Форсаж 7
Форсаж 7
криминал, триллер, боевик 2015, США
7.0
Заклятие
Заклятие
триллер, ужасы 2013, США
8.0
Астрал: Глава 2
Астрал: Глава 2
ужасы, триллер 2013, США
7.0
Астрал
Астрал
ужасы, триллер 2011, США
8.0
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Джеймс Ван Джеймс Ван Джеймс Ван Джеймс Ван
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Патрик Уилсон сообщил, что съемки «Астрала 5» пройдут весной Это первые новости о фильме за долгое время. 
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4 февраля 2022 14:25
Sony, компания Джеймса Вана и сценарист «Лунного рыцаря» готовят интригующий научно-фантастический фильм Предстоящую картину характеризуют как смесь «Чужих» и «Назад в будущее».
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14 января 2022 15:01
Режиссер Джеймс Ван объявил об окончании съемок «Аквамена 2» И поделился забавным фото с Джейсоном Момоа и Патриком Уилсоном. 
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13 января 2022 16:54
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Ли Уоннелл
Ли Уоннелл Leigh Whannell
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