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Майкл Бич
Michael Beach
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Персоны
Майкл Бич
Майкл Бич
Michael Beach
Дата рождения
30 октября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Роксбери, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Божья благодать: история Шейлы Джонсон
(2023)
8.0
Обмани меня
(2009)
7.9
Полиция Чикаго
(2014)
Фильмография Майкл Бич
Идеальная пара
драма, криминал, детектив
2024, США
7.6
Детективы с того света
ужасы, мистика
2024, США
5.8
Шелби Оукс. Город-призрак
Shelby Oaks
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Пила Х
Saw X
криминал, драма, ужасы
2023, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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8.1
Божья благодать: история Шейлы Джонсон
God's Grace: The Sheila Johnson Story
драма
2023, США
6.2
Цени каждый день
драма, мелодрама
2020, США
6.1
Искусственный интеллект
Superintelligence
боевик, комедия
2020, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Темное наследие
Inheritance
триллер
2020, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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