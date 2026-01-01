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Майкл Бич
Майкл Бич Michael Beach
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Майкл Бич

Michael Beach

Дата рождения
30 октября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Роксбери, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

8.1
Божья благодать: история Шейлы Джонсон (2023)
Обмани меня 8.0
Обмани меня (2009)
Полиция Чикаго 7.9
Полиция Чикаго (2014)

Фильмография Майкл Бич

Идеальная пара
Идеальная пара
драма, криминал, детектив 2024, США
Детективы с того света 7.6
Детективы с того света
ужасы, мистика 2024, США
Шелби Оукс. Город-призрак 5.8
Шелби Оукс. Город-призрак Shelby Oaks
ужасы, триллер 2024, США
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Пила Х 7.6
Пила Х Saw X
криминал, драма, ужасы 2023, США
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8.1
Божья благодать: история Шейлы Джонсон God's Grace: The Sheila Johnson Story
драма 2023, США
Цени каждый день 6.2
Цени каждый день
драма, мелодрама 2020, США
Искусственный интеллект 6.1
Искусственный интеллект Superintelligence
боевик, комедия 2020, США
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Темное наследие 6.2
Темное наследие Inheritance
триллер 2020, США
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Новости о Майкл Бич
Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10»
Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10»
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Исхудавший Саймон Пегг и растерянная Лили Коллинз в пугающем трейлере триллера «Наследство»
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Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
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