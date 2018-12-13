Наша рецензия

Когда-то встретились морская царица Атланна и смотритель маяка Том Карри. От их любви родился ребёнок Артур, которому суждено стать законным властителем морей. Но жители Атлантиды не прощают беглецов, и мать насильно вернули в подводное царство. Артур вырос под присмотром отца и наставника-атланта Вулко, научившего его всем силам и умениям атлантов. Спустя много лет он получил прозвище Аквамен, и только он сможет остановить воинственного правителя Атлантиды Орма от войны с жителями Земли. А для…