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Киноафиша Фильмы Аквамен Цитаты из фильма Аквамен

Цитаты из фильма Аквамен

[Мера прыгает из самолёта в пустыню]
Cargo Pilot Она прыгнула! У неё не было парашюта!
Arthur Curry Рыжие! Их просто надо любить.
[прыгает за ней]
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[Мера и Артур находят атлантическое устройство в пустыне]
Мера [не получается активировать] Ничего.
Артур Карри Конечно, оно не работает. Оно тут пылится со времён, когда Сахара ещё не была пустыней!
Мера Когда Сахара ещё не была пустыней... Ты лучше всего соображаешь, когда вообще не думаешь. Не двигайся.
[извлекает пот из Артура]
Мера Нам нужна вода. Ты — самый близкий источник.
[использует воду, чтобы запустить устройство]
Артур Карри Красавица. Я бы просто на него попис##л.
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[Мера уничтожает устройство]
Arthur Curry ПОДОЖДИ! Мы же должны были это записать?
Mera Я запомнила. А ты?
Arthur Curry Эээ, да.
Mera Что там было?
Arthur Curry Что-то про трезубец.
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Queen Atlanna Я — Атланна, королева Атлантиды.
Thomas Curry Я — Томас, смотритель маяка.
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Orm Народ Атлантиды, слушайте меня! Мой брат пришёл с поверхности... чтобы оспорить мой трон! Давайте решим это по-древнему: через кровь боги объявляют свою волю!
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[последние слова]
Артур Карри [рассказывает] Мой отец был смотрителем маяка. Моя мать — королева. Им не суждено было встретиться. Но их любовь спасла мир. Они сделали меня тем, кто я есть: сыном суши, королём морей. Я — защитник глубин. Я — Аквамен.
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Arthur Curry Нам нужно повернуть назад. Мы всё ещё можем предупредить поверхность, попытаться подготовить их к тому, что грядёт...
Mera Повернуть назад?
Arthur Curry Слушай, я с самого детства научился не показывать слабость, понял? Я решаю проблемы с помощью злости и кулаков. Я прямолинейный инструмент, и я в этом чертовски хорош. За всю эту поездку меня только и били. Я не лидер. Я не король. Я не умею работать или играть с другими. И я не могу позволить тебе погибнуть, пытаясь сделать меня кем-то другим.
Mera Ты думаешь, что не достоин вести, потому что ты из двух разных миров? Но именно поэтому ты достоин! Ты мост между сушей и морем! Теперь я это вижу. Вопрос в том, а ты?
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Mera У Атлантиды всегда был король. Но теперь нужен кто-то больший.
Arthur Curry А кто может быть больше короля?
Queen Atlanna Герой. Король сражается лишь за свой народ. Ты же — за всех.
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[Аквамен врывается в подлодку, захваченную пиратами]
Артур Карри Разрешите войти на борт.
🧡
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Мера [просматривает книжный ларёк на Сицилии] Я только что узнала кое-что очень интересное.
[поднимает копию «Пиноккио»]
Мера «Пиноккио». Ты рисковал нашими жизнями из-за того, что прочитал в *детской книжке*?
Артур Карри Подожди, это книга? Вот это да. Я думал, это фильм.
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Cue Ball Эй, приятель. Ты тот самый Рыбный мальчик с телевизора?
Arthur Curry Я — Рыбный человек. Чего тебе надо?
Cue Ball [угрожающе] Я скажу тебе, чего хочу...
[дружелюбно]
Cue Ball Можно с тобой сфоткаться?
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Young Arthur (13) Я уже умею плавать.
Nuidis Vulko Совсем нет. Ты должен забыть всё, чему учат на поверхности, погрузиться глубже и открыть в себе атлантические инстинкты.
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[Джесси Кейн зажат под ракетой]
Дэвид Кейн Стой! Ты не можешь оставить его здесь! Помоги мне! Пожалуйста!
Артур Карри Ты убил невинных! Проси у моря пощады!
🧡
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[Артур побеждает Орма]
Orm Заканчивай!
Arthur Curry Откажись от трона.
Orm Пощады у нас нет.
Arthur Curry Может, ты не заметил, брат...
[опускает трезубец]
Arthur Curry ...но я не такой, как вы.
Orm Делай!
[срывает шлем]
Orm УБЕЙ МЕНЯ!
Queen Atlanna НЕТ! Достаточно этой бойни!
Orm ...Мама?
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Mera [знакомит Артура с Атлантидой] Добро пожаловать домой.
Arthur Curry Это охрененно!
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Orm Здесь, внизу, у нас есть легенда о Карафене — древнем морском чудовище, настолько мощном, что даже сам король Атлан не смог его сдержать. Поэтому он запер его в глубинах океана. В этой бездне существо выжидает свой час, чтобы снова подняться. Атлантида была в ожидании, и теперь зверь пробудился.
Arthur Curry Знаешь, был момент, когда я хотел встретиться с тобой, познакомиться с моим младшим братом, дать ему понять, что он не один, и чтобы мы могли вместе проводить время. Если бы я только знал, каким ты окажешься му#аком.
Orm Ты был причиной казни нашей матери. И с тех пор я тебя ненавижу. Но я не хочу тебя убивать, Артур. Я дам тебе один шанс. Возвращайся домой. Никогда не возвращайся в Атлантиду. Ты не выиграешь эту войну. Война придёт на поверхность, хочешь ты того или нет. И я принесу с собой гнев Семь Морей.
Arthur Curry Ты знаешь, я не могу допустить этого.
Orm Я знаю.
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Arthur Curry [рассказывает] Моя мать сбежала от предначертанного брака, оставила весь свой мир позади, но в отцовском маяке она нашла нечто неожиданное. А мой отец нашёл любовь всей своей жизни.
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Orm Трезубец не изменит того, кто ты есть! Ты — ублюдок наполовину! Атлантида никогда не примет тебя своим королём!
Arthur Curry Тогда через кровь боги покажут свою волю!
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Manta Мне кажется, мне понадобится шлем побольше.
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Arthur Curry Каков план?
Mera План был сначала заполучить Трезубец, а потом бросить вызов Орму за трон!
Arthur Curry Так что мы сделали всё не по порядку, такое бывает!
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David Kane Я охочусь на просторах океана. Ты — Аквамен. Рано или поздно мы должны были встретиться!
Arthur Curry Давай не делать это привычкой.
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Arthur Curry У нас хвост!
Mera Что это вообще значит?
Arthur Curry За нами гонятся!
Mera Почему сразу так не сказал?
Arthur Curry За нами гонятся!
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Король Атлан [передача] В этом трезубце — сила Атлантиды. В чужих руках он принесёт лишь разрушение. В руках истинного наследника он объединит все наши королевства — и над водой, и под ней. Если ты ищешь мою силу, докажи, что достоин её. Отправляйся за край света — к скрытому морю. Загляни в бутылку — там спрятан путь. Только истинный король сможет увидеть его во всей полноте.
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[Орм и Артур стучат своими трезубцами, чтобы начать дуэль]
Orm Ты владеешь трезубцем нашей матери. Мощным, но с изъянами. Как и она. Я держу трезубец отца, и он никогда не терпел поражения!
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[из трейлера]
Королева Атланна [молодому Артуру] Легенда гласит, что однажды... придёт новый король. И он с помощью трона соединит Атлантиду вновь.
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Queen Atlanna [Томасу] Я вернусь к тебе, когда будет безопасно. Однажды, прямо здесь, на рассвете, мы снова будем вместе.
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[в баре]
Артур Карри Как так получается, что я могу дышать под водой, а ты всё равно можешь меня напоить?
Томас Карри Это *моя* суперсила.
[они смеются]
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[подводная тренировка]
Nuidis Vulko Океан — это не просто наш дом, он — часть нас.
Молодой Артур (девять лет) Ты умеешь говорить под водой!... Погоди, я тоже могу говорить под водой! Это круто!
Nuidis Vulko Мы можем гораздо больше, чем просто говорить. Быть атлантом — это не только дышать под водой, твоё тело приспособлено выживать в экстремальном холоде и давлении, а глаза видят в темноте.
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Mera Атланты — это многое, но прощать они точно не умеют.
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[Атланна сдерживает обещание и встречается с Томасом на рассвете]
Thomas Curry Ты вернулся! Ты вернулся!
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King Nereus Насилие всегда терзало поверхность. Они сами себя уничтожат.
Orm Но не раньше, чем уничтожат нас. Мы слишком долго скрывались. Пришло время Атлантиде восстать вновь.
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Джесси Кейн [поднимает кинжал перед сыном] Держи.
Дэвид Кейн Я не могу взять эту рухлядь. Это любовь всей твоей жизни.
Джесси Кейн Я никогда не рассказывал тебе историю, связанную с этим. Это было твоего деда. Он был одним из первых водолазов ВМС во Второй мировой. Он так тихо плавал в воде, что его отряд прозвал его Манта. Но после войны страна о нем забыла, и он вернулся к морю, выживал и добывал пропитание с помощью ума и этого ножа. Он подарил его мне, когда мне было столько же, сколько тебе. А теперь он твой, сын.
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Arthur Curry Я даже не знаю твоего имени.
Mera Меня зовут И’Мэра-Зебелла-Чалла. Но можешь звать меня Мэра.
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Orm Пришло время Атлантиде снова подняться.
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Fisherman Princess [видит Артура в действии] Тренч! Он командует Тренчем!
King Nereus Невозможно!
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[Артур подходит к Трезубцу Атлана]
Karathen Тебе здесь не место. Я охраняю Трезубец от ложных королей с самого начала и уже тысячу лет. Я видел, как величайшие чемпионы пытались и терпели неудачу, но никогда не чувствовал никого такого недостойного, как ты. Ты смеешь прийти сюда со своей запятнанной помесью крови и претендовать на величайшее сокровище Атлантиды?
[Артур тянется к Трезубцу, но его отталкивают]
Karathen Будь так. Полукровка! Ты считал себя достойным? Ты считал себя королём? Ты оскверняешь это место своим присутствием!
Arthur Curry Стой! Ты прав, я полукровка и помесь. Но я пришёл сюда не потому, что считал себя достойным. Я знаю, что нет.
Karathen [удивлённо] Ты меня понимаешь?
Arthur Curry Понимаю.
Karathen Ни один смертный не разговаривал со мной со времён короля Атлана. Кто ты?
Arthur Curry Я никто. Я пришёл, потому что выбора не было. Я пришёл, чтобы спасти свой дом и людей, которых люблю. Я пришёл, потому что Трезубец — наша единственная надежда. И если этого недостаточно... тогда к л##у с вами!
Karathen [отступает] Никто не освобождал Трезубец из рук Атлана. Если он сочтёт тебя недостойным... ну, я не ел целую вечность и я ужасно голоден.
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Mera [впервые в самолёте] Я никогда не была так высоко... и так далеко от дома.
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Mera Моя обязанность — не любить, а быть верной своей семье и народу, и я отвернулась от них обоих. Иногда приходится делать правильное, даже если сердце противится.
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Manta [цитирует Лавкрафта] Омерзение таится и грезит в глубинах, а разложение охватывает шаткие города людей!
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[Орм побеждает Артура]
Orm Я — единственный настоящий король!
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[Артур сбивает Джесси]
Дэвид Кейн ПАПА!
Артур Карри Папа?
[к Джесси]
Артур Карри Это твой ребёнок? Позор тебе.
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Мера Ты должен победить Орма.
Артур Карри А если я не смогу?
Мера В прошлый раз ты сражался с ним на его территории. В этот раз — на своей.
[Мера целует Артура]
Артур Карри [ошеломлённый] Какой там был план?
Мера [улыбается] План — не дать себя убить.
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[первые слова]
Arthur Curry [рассказывает] Жюль Верн однажды написал: «Поставь два корабля в открытом море, без ветра и течения... они всё равно встретятся». Так и мои родители познакомились: как два корабля, предназначенные друг для друга.
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[цунами сметает побережье]
Mera Это дело Орма. Хуже будет.
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Nuidis Vulko Твоя мать любила тебя больше всего на свете, но ей пришлось вернуться в Атлантиду, чтобы защитить тебя. Её брак с королём Орваксом был заключён давно, поэтому она должна была выйти за него и родить сына — принца Орма. Но Орвакс в конце концов узнал о тебе, охватило его безумное чувство ревности, и он принес её в жертву существам из Бездны.
Юный Артур (шестнадцать лет) Ты хочешь сказать, что её казнили из-за меня?
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Orm Вулко, мой верный визирь, ты стоишь у трона с тех пор, как мой отец занял его. Есть ли у тебя совет для меня, когда начинается эта война?
Nuidis Vulko Я уже дал его, мой король. Но, как всегда, буду стоять на страже твоего решения.
Orm Моё решение. Защищать его... а ты предаёшь! Думаешь, я не знаю о твоей измене, что ты всегда был верен бастарду моей матери, что годы обучал его, чтобы он сверг меня с трона. Не отрицаешь?
[стражи окружают Вулко]
Nuidis Vulko Не отрицаю.
Orm Почему? Я чистокровный! Я посвятил всю жизнь Атлантиде! Ему было наплевать на неё! Ты клялся служить трону!
Nuidis Vulko Я служу! Артур — всего лишь наполовину атлант, но он уже вдвое лучший король, чем ты когда-либо будешь!
Orm [обращаясь к стражам] Заберите его. Но пусть увидит всё.
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Queen Atlanna Откуда я родом, море уносит наши слёзы.
Thomas Curry Не здесь. Здесь ты их чувствуешь.
🧡
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[внутри глотки кита]
Как ты вообще это делаешь?
Не знаю. Иногда я их слышу, а они меня.
Ну да, потому что вы оба — большие, тупые животные.
Эй, я тебя спас!
Я тебя первой спасла!
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[Томас настраивает камеру, чтобы сфотографировать себя, Атланну и их новорождённого сына]
Радиоведущий Ураган четвёртой категории Артур должен выйти на сушу после двух часов дня...
Томас Карри Как насчёт... «Артур»?
Королева Атланна После урагана?
Томас Карри В честь легенды! Он же король, не так ли?
Королева Атланна Он больше, чем просто король. Он живое доказательство, что наши народы могут сосуществовать.
[обнимает малыша]
Королева Атланна Однажды ты сможешь объединить наши миры.
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Arthur Curry Ты кто, черт возьми?
Manta Может, это пробудит твою память.
[выдвигает нож на рукаве]
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Jesse (Manta's Father) [Дэвиду] Тебе нужно выжить, чтобы убить этого с#к##у!
🧡
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[Орм арестован]
Нуидис Вулко [охранникам] Заберите его. Но следите, чтобы он увидел.
[Орм горько улыбается]
Артур Карри [когда Орма ведут мимо него] Когда будешь готов... поговорим.
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Queen Atlanna [рассказывает историю маленькому Артуру] ... и Трезубцем мог владеть только самый сильный атлант. И он даровал королю власть над Семью Морями. Он сделал его настолько могущественным, что океан позавидовал и послал страшное землетрясение, чтобы уничтожить Атлантиду. Она пала и ушла на дно океана. Но легенда гласит, что однажды придет новый король, который с помощью силы Трезубца снова соберет Атлантиду воедино.
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Nuidis Vulko Как ты мог быть таким глупцом и позволить Орму втянуть себя в бой?
Arthur Curry Мне кажется, это решит все наши проблемы. Я побежу его в бою, война закончится, и я вернусь домой.
Nuidis Vulko Ты грозный боец на суше, но здесь ты не в своей стихии, буквально.
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Mera [когда Артур общается с китом] Что ты делаешь?
Arthur Curry Слушай, это сработало у Пиноккио.
Mera Кто?
Arthur Curry Неважно, иди сюда, залезай. Давай!
[кит открывает пасть, они плывут внутрь]
Mera Отлично, нас сейчас сожрут.
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Orm Сегодня мы объединяем наши королевства. Завтра мы сожжём поверхность! ВОССТАНЬ, АТЛАНТИДА!
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Arthur Curry Ты тот парень из подводной лодки!
Manta Верно!
[пырнул его]
Manta Но теперь у меня атлантийская сталь! Зовите меня... Чёрная Манта!
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Orm Присоединяйся ко мне или умри!
Brine King И ты хочешь, чтобы я обращался к тебе как к Вашему Высочеству?
Orm Не Высочество. Зови меня... Повелитель Океана.
Brine King Можешь взять мою армию, ты мягкотелый слизняк, но моей верности ты никогда не получишь!
Orm Так тому и быть!
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Queen Atlanna Ты боишься.
Arthur Curry Да.
Queen Atlanna Хорошо. Ты готов.
🧡
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[Артур находит Томаса на пирсе на рассвете]
Arthur Curry Я всегда знаю, где тебя искать.
Thomas Curry Старые привычки.
🧡
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[Артур появляется у Брина, верхом на Карафене]
Нуйдис Вулко Король восстал.
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Manta [к Аквамену] Ты не уйдёшь. Ты мне должен кровь!
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Mera Это были элитные коммандос Орма. Их командир — он не из Атлантиды; я его раньше не видела.
Arthur Curry Да, я знаю. Он и его отец были пиратами. И он винит меня в смерти отца.
Mera Они выбрали опасный путь. Это не твоя вина.
Arthur Curry Мне так не кажется. Это зависело от меня, и я позволил ему умереть. Я мог спасти его, но не сделал этого. А теперь у меня враг. И он мог бы навредить тебе. И это была бы моя вина.
Mera Он теперь позади нас. Главное — то, что впереди.
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Мера [к Орму] Ваше Высочество, нет победы в том, чтобы побеждать дураков! Ваш брат явно — идиот!
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Nuidis Vulko Если мы хотим предотвратить эту войну, ты должен свергнуть его сейчас.
Arthur Curry Я же уже говорил, я не хочу быть королём!
Mera Ты не понимаешь! Как только его объявят Владыкой Океана, будет слишком поздно! Сила, которая окажется у него в руках, не сравнится ни с чем, что ты когда-либо видел.
Arthur Curry Я с поверхности, меня никто всерьёз не воспримет. Я даже не знаю, с чего начать!
Nuidis Vulko Завоевать сердца и умы людей, доказать им, что ты достоин! И добыть это.
[открывает свиток с изображением трезубца]
Arthur Curry [показывает свой трезубец] У меня уже есть такой.
Nuidis Vulko Не такой, как этот. Это — потерянный трезубец Атлантиды.
Arthur Curry О, ещё одна сказка?
Nuidis Vulko Это не просто история, это правда. Его ковали лучшие оружейники в истории. Изготовлен из стали Посейдона для короля Атлана, первого правителя Атлантиды. Легенда гласит, что трезубец обладает силой повелевать морями.
Arthur Curry И что с ним случилось?
Nuidis Vulko Чтобы понять это, нужно вернуться в эпоху до Великого Падения, когда король Атлан правил всем, и королевства Атлантиды были едины. Это было время великого процветания и технологического прогресса. Мы открыли секрет неограниченной энергии в эпоху, когда остальной мир ещё считал землю плоской. Но мы стали слишком амбициозны, слишком жаждали власти. Океан поглотил нас, и Атлантида ушла под воду. Но та сила, что разрушила нашу цивилизацию, проложила путь в будущее. Она дала нам способность дышать под водой. Так мы эволюционировали. Другие регрессировали, стали дикарями. А король провёл остаток дней в добровольном изгнании. Ни он, ни трезубец больше никогда не появлялись.
[поднимает устройство]
Nuidis Vulko Одна из наших археологических групп обнаружила это несколько месяцев назад. Это древняя запись, датируемая первой династией. Я верю, что в ней содержится последнее послание Атлана своему народу и указание на местонахождение священного трезубца.
Arthur Curry И что в ней говорится?
Mera Мы не знаем. Технология слишком старая.
Nuidis Vulko На цилиндре есть отметка Королевства Дезертиров. Ты должен доставить его туда и добыть послание. Ключ к последнему пристанищу Атлана — внутри.
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Nuidis Vulko Мы приглашаем тебя, король Нереус, стать первым, кто присоединится к союзу короля Орма!
King Nereus Как будто у нас есть выбор, Вулко! По закону для восхождения и нападения нужны четыре из Семь Королевств. Потерянная нация и Отступники давно пали. Трещина? Там одни животные. Солёная вода никогда не присоединится к вам, а Рыбаки — трусы. Без меня и моей армии твои планы мертворождённые. Но я знаю, чего ты на самом деле хочешь. Как только завоюешь дружбу четырёх королевств, тебя переименуют... в Владыку Океана.
Orm Это всего лишь титул.
King Nereus Я не дурак, король Орм. В качестве Владыки Океана ты станешь командующим самой мощной армией на планете!
Orm Я — естественный выбор для лидерства.
King Nereus Правда? А как насчёт слухов, что есть другой? Атлантец, живущий на поверхности? Из королевской крови?... Ты можешь сидеть на троне Атлантиды, но твои права на него слабы. Как ты вообще собираешься объединить империю?
Orm Ублюдок моей матери даже в Атлантиде никогда не был! Его верность — поверхности...
[взрыв]
Nuidis Vulko Жители поверхности! К ОРУЖИЮ!
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[Артура приводят в цепях в королевский суд]
Король Орм Добро пожаловать в Атлантиду, брат. Не могу поверить, что ты наконец здесь. Я слышал о тебе столько историй. Все эти годы я стыдился нашей матери за то, что она осквернилась с обитателем поверхности, стыдился того, что у меня есть полукровный брат, которому я хотел проткнуть трезубец прямо в сердце. Но теперь, когда ты наконец передо мной, должен признаться... я в смятении.
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David Kane Давай так: ты не будешь учить меня, как быть пиратом, а я не буду рассказывать тебе, как командовать.
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[из трейлера]
Артур Карри [Мере] Именно здесь Вулко научил меня плавать в первый раз.
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[в середине пустыни Сахара, Мера снова проверяет свой трекер]
Arthur Curry Нет, нет, нет, перестань уже с этим! Нет!
[выбивает его из её руки]
Arthur Curry Твой тупой атлантический GPS только что велел тебе прыгнуть из самолёта посреди пустыни, а теперь мы здесь застряли...!
[под ним открывается провал, он падает с криком]
Mera [вздыхает] Если ты — следующий настоящий король, нам крышка.
[прыгает за ним]
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[Артур появляется с трезубцем Атлана]
Атланна Единственный настоящий король.
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Queen Atlanna Ты должна меня простить за всё.
Arthur Curry Это случилось из-за меня.
Queen Atlanna Не из-за тебя. Во всём этом нет твоей вины.
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Arthur Curry [рассказчик] Их два мира никогда не были предназначены встретиться, а я — плод любви, которой не должно было быть.
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Orm В прошлый раз ты проиграл, потому что твое оружие с поверхности подвело тебя. Наше — нет.
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[Атланна встречается с Ормом]
Orm Я не понимаю... мы думали, что ты...
Queen Atlanna Я знаю. Артур спас меня.
Orm Ты с ним?
Queen Atlanna Да. Вы оба мои дети, и я вас очень люблю. Но вы заблуждаетесь. Ваш отец говорил, что есть два мира. Он ошибался. Земля и море — одно целое.
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[смотрит телевизор]
Thomas Curry Я знал, что ты не сможешь вечно стоять в стороне. Твоя мать всегда знала, что ты особенный.
Arthur Curry Не начинай.
Thomas Curry Она верила, что именно ты объединишь наши два мира.
Arthur Curry Перестань, пожалуйста.
Thomas Curry Какими бы ни были проблемы Атлантиды, ты выше их.
Arthur Curry Атлантида убила мою мать.
Thomas Curry Ты не можешь быть в этом уверен.
Arthur Curry Я уверен. Они убили её за то, что она любила тебя и родила меня. И ты это знаешь.
Thomas Curry Сынок, однажды тебе придётся перестать себя винить.
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Mera Твой сводный брат, Король Орм, собирается объявить войну миру на поверхности. Погибнут миллиарды — твои люди и мои. Мы должны его остановить.
Arthur Curry И как ты предлагаешь это сделать?
Mera Ты — первенец королевы Атланны. Трон по праву принадлежит тебе. Единственный способ остановить эту войну и спасти оба мира — занять свое законное место короля.
Arthur Curry [смеётся] Ты думаешь, если я просто появлюсь, Орм откажется от трона? Я — незаконнорожденный сын королевы, которую ваши люди казнили. Поверь, я не король.
Mera Согласна.
Arthur Curry Это круто.
Mera Но, почему-то Вулко верит в тебя, и именно поэтому я здесь. Вулко узнал местонахождение потерянного Трезубца Атлантиды.
Arthur Curry Сказки. Это миф.
Mera Это не миф. С этим святым Трезубцем люди тебя услышат. Тогда ты сможешь претендовать на свое право и свергнуть Орма.
Arthur Curry Мое право? Оно умерло вместе с моей матерью. Но обещаю тебе одно: если Орм нападёт, я обращусь с ним так же, как ваши люди с ней — без пощады.
🧡
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🥱
[после падения в провал и нахождения входа в Королевство Отступников]
Артур Карри [смеётся] Вот это да! Смотри, что я нашёл.
Мера [поднял брови] То, что *ты* нашёл?
Артур Карри Да.
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Orm Тот подводный аппарат едва работал. Но он выполнил свою задачу.
David Kane [в ярости] Кто-то из ваших вмешался.
Orm ОН не из нас.
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[Том приносит без сознания Атланну из бури]
Рекламный ролик Мы — нечто иное. Попробуй Артура Тричера!
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Orm Ты возглавишь моих лучших бойцов в личной армии, чтобы выследить эту полукровку истребить её. Я не могу до него дотянуться, а ты можешь. Он сбежал в твой мир. Убей его и женщину, с которой он, и получишь награду.
David Kane Убийство — вот моя награда.
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Arthur Curry Куда?
Mera В тот океан из песка, что ваш народ зовёт Сахарой.
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