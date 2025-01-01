OrmНарод Атлантиды, слушайте меня! Мой брат пришёл с поверхности... чтобы оспорить мой трон! Давайте решим это по-древнему: через кровь боги объявляют свою волю!
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[последние слова]
Артур Карри[рассказывает]Мой отец был смотрителем маяка. Моя мать — королева. Им не суждено было встретиться. Но их любовь спасла мир. Они сделали меня тем, кто я есть: сыном суши, королём морей. Я — защитник глубин. Я — Аквамен.
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Arthur CurryНам нужно повернуть назад. Мы всё ещё можем предупредить поверхность, попытаться подготовить их к тому, что грядёт...
Arthur CurryСлушай, я с самого детства научился не показывать слабость, понял? Я решаю проблемы с помощью злости и кулаков. Я прямолинейный инструмент, и я в этом чертовски хорош. За всю эту поездку меня только и били. Я не лидер. Я не король. Я не умею работать или играть с другими. И я не могу позволить тебе погибнуть, пытаясь сделать меня кем-то другим.
MeraТы думаешь, что не достоин вести, потому что ты из двух разных миров? Но именно поэтому ты достоин! Ты мост между сушей и морем! Теперь я это вижу. Вопрос в том, а ты?
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MeraУ Атлантиды всегда был король. Но теперь нужен кто-то больший.
OrmЗдесь, внизу, у нас есть легенда о Карафене — древнем морском чудовище, настолько мощном, что даже сам король Атлан не смог его сдержать. Поэтому он запер его в глубинах океана. В этой бездне существо выжидает свой час, чтобы снова подняться. Атлантида была в ожидании, и теперь зверь пробудился.
Arthur CurryЗнаешь, был момент, когда я хотел встретиться с тобой, познакомиться с моим младшим братом, дать ему понять, что он не один, и чтобы мы могли вместе проводить время. Если бы я только знал, каким ты окажешься му#аком.
OrmТы был причиной казни нашей матери. И с тех пор я тебя ненавижу. Но я не хочу тебя убивать, Артур. Я дам тебе один шанс. Возвращайся домой. Никогда не возвращайся в Атлантиду. Ты не выиграешь эту войну. Война придёт на поверхность, хочешь ты того или нет. И я принесу с собой гнев Семь Морей.
Король Атлан[передача]В этом трезубце — сила Атлантиды. В чужих руках он принесёт лишь разрушение. В руках истинного наследника он объединит все наши королевства — и над водой, и под ней. Если ты ищешь мою силу, докажи, что достоин её. Отправляйся за край света — к скрытому морю. Загляни в бутылку — там спрятан путь. Только истинный король сможет увидеть его во всей полноте.
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[Орм и Артур стучат своими трезубцами, чтобы начать дуэль]
OrmТы владеешь трезубцем нашей матери. Мощным, но с изъянами. Как и она. Я держу трезубец отца, и он никогда не терпел поражения!
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[из трейлера]
Королева Атланна[молодому Артуру]Легенда гласит, что однажды... придёт новый король. И он с помощью трона соединит Атлантиду вновь.
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Queen Atlanna[Томасу]Я вернусь к тебе, когда будет безопасно. Однажды, прямо здесь, на рассвете, мы снова будем вместе.
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[в баре]
Артур КарриКак так получается, что я могу дышать под водой, а ты всё равно можешь меня напоить?
Дэвид КейнЯ не могу взять эту рухлядь. Это любовь всей твоей жизни.
Джесси КейнЯ никогда не рассказывал тебе историю, связанную с этим. Это было твоего деда. Он был одним из первых водолазов ВМС во Второй мировой. Он так тихо плавал в воде, что его отряд прозвал его Манта. Но после войны страна о нем забыла, и он вернулся к морю, выживал и добывал пропитание с помощью ума и этого ножа. Он подарил его мне, когда мне было столько же, сколько тебе. А теперь он твой, сын.
KarathenТебе здесь не место. Я охраняю Трезубец от ложных королей с самого начала и уже тысячу лет. Я видел, как величайшие чемпионы пытались и терпели неудачу, но никогда не чувствовал никого такого недостойного, как ты. Ты смеешь прийти сюда со своей запятнанной помесью крови и претендовать на величайшее сокровище Атлантиды?
[Артур тянется к Трезубцу, но его отталкивают]
KarathenБудь так. Полукровка! Ты считал себя достойным? Ты считал себя королём? Ты оскверняешь это место своим присутствием!
Arthur CurryСтой! Ты прав, я полукровка и помесь. Но я пришёл сюда не потому, что считал себя достойным. Я знаю, что нет.
KarathenНи один смертный не разговаривал со мной со времён короля Атлана. Кто ты?
Arthur CurryЯ никто. Я пришёл, потому что выбора не было. Я пришёл, чтобы спасти свой дом и людей, которых люблю. Я пришёл, потому что Трезубец — наша единственная надежда. И если этого недостаточно... тогда к л##у с вами!
Karathen[отступает]Никто не освобождал Трезубец из рук Атлана. Если он сочтёт тебя недостойным... ну, я не ел целую вечность и я ужасно голоден.
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Mera[впервые в самолёте]Я никогда не была так высоко... и так далеко от дома.
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MeraМоя обязанность — не любить, а быть верной своей семье и народу, и я отвернулась от них обоих. Иногда приходится делать правильное, даже если сердце противится.
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Manta[цитирует Лавкрафта]Омерзение таится и грезит в глубинах, а разложение охватывает шаткие города людей!
Arthur Curry[рассказывает]Жюль Верн однажды написал: «Поставь два корабля в открытом море, без ветра и течения... они всё равно встретятся». Так и мои родители познакомились: как два корабля, предназначенные друг для друга.
Nuidis VulkoТвоя мать любила тебя больше всего на свете, но ей пришлось вернуться в Атлантиду, чтобы защитить тебя. Её брак с королём Орваксом был заключён давно, поэтому она должна была выйти за него и родить сына — принца Орма. Но Орвакс в конце концов узнал о тебе, охватило его безумное чувство ревности, и он принес её в жертву существам из Бездны.
Юный Артур (шестнадцать лет)Ты хочешь сказать, что её казнили из-за меня?
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OrmВулко, мой верный визирь, ты стоишь у трона с тех пор, как мой отец занял его. Есть ли у тебя совет для меня, когда начинается эта война?
Nuidis VulkoЯ уже дал его, мой король. Но, как всегда, буду стоять на страже твоего решения.
OrmМоё решение. Защищать его... а ты предаёшь! Думаешь, я не знаю о твоей измене, что ты всегда был верен бастарду моей матери, что годы обучал его, чтобы он сверг меня с трона. Не отрицаешь?
Нуидис Вулко[охранникам]Заберите его. Но следите, чтобы он увидел.
[Орм горько улыбается]
Артур Карри[когда Орма ведут мимо него]Когда будешь готов... поговорим.
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Queen Atlanna[рассказывает историю маленькому Артуру]... и Трезубцем мог владеть только самый сильный атлант. И он даровал королю власть над Семью Морями. Он сделал его настолько могущественным, что океан позавидовал и послал страшное землетрясение, чтобы уничтожить Атлантиду. Она пала и ушла на дно океана. Но легенда гласит, что однажды придет новый король, который с помощью силы Трезубца снова соберет Атлантиду воедино.
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Nuidis VulkoКак ты мог быть таким глупцом и позволить Орму втянуть себя в бой?
Arthur CurryМне кажется, это решит все наши проблемы. Я побежу его в бою, война закончится, и я вернусь домой.
Nuidis VulkoТы грозный боец на суше, но здесь ты не в своей стихии, буквально.
Nuidis VulkoЭто не просто история, это правда. Его ковали лучшие оружейники в истории. Изготовлен из стали Посейдона для короля Атлана, первого правителя Атлантиды. Легенда гласит, что трезубец обладает силой повелевать морями.
Nuidis VulkoЧтобы понять это, нужно вернуться в эпоху до Великого Падения, когда король Атлан правил всем, и королевства Атлантиды были едины. Это было время великого процветания и технологического прогресса. Мы открыли секрет неограниченной энергии в эпоху, когда остальной мир ещё считал землю плоской. Но мы стали слишком амбициозны, слишком жаждали власти. Океан поглотил нас, и Атлантида ушла под воду. Но та сила, что разрушила нашу цивилизацию, проложила путь в будущее. Она дала нам способность дышать под водой. Так мы эволюционировали. Другие регрессировали, стали дикарями. А король провёл остаток дней в добровольном изгнании. Ни он, ни трезубец больше никогда не появлялись.
[поднимает устройство]
Nuidis VulkoОдна из наших археологических групп обнаружила это несколько месяцев назад. Это древняя запись, датируемая первой династией. Я верю, что в ней содержится последнее послание Атлана своему народу и указание на местонахождение священного трезубца.
Nuidis VulkoНа цилиндре есть отметка Королевства Дезертиров. Ты должен доставить его туда и добыть послание. Ключ к последнему пристанищу Атлана — внутри.
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Nuidis VulkoМы приглашаем тебя, король Нереус, стать первым, кто присоединится к союзу короля Орма!
King NereusКак будто у нас есть выбор, Вулко! По закону для восхождения и нападения нужны четыре из Семь Королевств. Потерянная нация и Отступники давно пали. Трещина? Там одни животные. Солёная вода никогда не присоединится к вам, а Рыбаки — трусы. Без меня и моей армии твои планы мертворождённые. Но я знаю, чего ты на самом деле хочешь. Как только завоюешь дружбу четырёх королевств, тебя переименуют... в Владыку Океана.
King NereusПравда? А как насчёт слухов, что есть другой? Атлантец, живущий на поверхности? Из королевской крови?... Ты можешь сидеть на троне Атлантиды, но твои права на него слабы. Как ты вообще собираешься объединить империю?
OrmУблюдок моей матери даже в Атлантиде никогда не был! Его верность — поверхности...
Король ОрмДобро пожаловать в Атлантиду, брат. Не могу поверить, что ты наконец здесь. Я слышал о тебе столько историй. Все эти годы я стыдился нашей матери за то, что она осквернилась с обитателем поверхности, стыдился того, что у меня есть полукровный брат, которому я хотел проткнуть трезубец прямо в сердце. Но теперь, когда ты наконец передо мной, должен признаться... я в смятении.
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David KaneДавай так: ты не будешь учить меня, как быть пиратом, а я не буду рассказывать тебе, как командовать.
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[из трейлера]
Артур Карри[Мере]Именно здесь Вулко научил меня плавать в первый раз.
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[в середине пустыни Сахара, Мера снова проверяет свой трекер]
OrmТы возглавишь моих лучших бойцов в личной армии, чтобы выследить эту полукровку истребить её. Я не могу до него дотянуться, а ты можешь. Он сбежал в твой мир. Убей его и женщину, с которой он, и получишь награду.