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Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Dolph Lundgren
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Дольф Лундгрен
Dolph Lundgren
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Дата рождения
3 ноября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Дольф Лундгрен
Родился 3 ноября 1957 года. Стокгольм, Швеция
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Фильмография Дольф Лундгрен
Одни дома
комедия, семейный
2021, США
5.0
Падение замка
боевик
2021, США
6.0
Команда котиков
анимация
2021, ЮАР
8.0
Ускорение
боевик, криминал, триллер
2019, США
4.0
Бесконечная ночь
боевик, криминал, драма
2019, Италия / США
3.0
Жених 2: На Берлин!
комедия
2018, Россия
0.0
Чёрные воды
боевик, драма, триллер
2018, Канада / США
4.0
Крид 2
спорт, драма, боевик
2018, США
7.0
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Новости звезд на нашем канале Телеграм
Дольф Лундгрен считает, что «Аквамен 2» будет гораздо лучше оригинального фильма
По словам звезды, сценарий получился значительно увлекательней.
Написать
30 ноября 2021 13:48
По словам Дольфа Лундгрена, «Драго» может стать следующим спин-оффом «Рокки»
Также актер поделился парой важных цитат о своем персонаже.
Написать
30 ноября 2021 13:07
Дольф Лундгрен готовит документальный фильм о самом себе
Актер считает, что сейчас «идеальное время» для создания подобной ленты.
Написать
17 ноября 2021 12:06
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Статьи о персоне
Женился на ровеснице дочери: 63-летний Дольф Лундгрен сыграл тайную свадьбу
И ровесница, и выглядит, как дочь.
Написать
18 декабря 2020 15:47
Фото: как сегодня выглядят бывшие девушки Бонда
Пока многострадальный «Бонд 25» ищет нового режиссера на фоне слухов о том, что Дэниел Крэйг и Дэнни Бойл разошлись в вопросах кастинга злодея и девушки Бонда, мы решили вспомнить, как выглядят сегодня бывшие девушки Бонда – в числе которых были и модели, певицы, и культовые актрисы.
1 комментарий
21 сентября 2018 00:06
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