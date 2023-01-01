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Аквамен
Аквамен, 2018: актеры и роли
Aquaman
Аквамен
2018 / США
Трейлер
8.1
Оцените
345
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Аквамен, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ван
James Wan
В ролях
Джейсон Момоа
Jason Momoa
Эмбер Херд
Amber Heard
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Николь Кидман
Nicole Kidman
Луди Линь
Ludi Lin
Дольф Лундгрен
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