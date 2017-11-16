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Мир пытается прийти в себя после смерти Супермена. Повсюду появляются парадемоны - предвестники Степпенвулфа, питающиеся страхами людей. Бэтмен всеми силами старается справиться с ними, придумать варианты борьбы и в итоге ему приходится создать Лигу для защиты планеты от пришельцев. К нему присоединяются Флэш, Аквамен, Киборг и уже хорошо известная зрителям Чудо-женщина. Всем понятно, что если они что-нибудь не придумают, то миру грозит конец света. Поэтому герои разрабатывают план по…