Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Бен Аффлек заявил, что не будет снимать фильмы DC под руководством Джеймса Ганна

Бен Аффлек заявил, что не будет снимать фильмы DC под руководством Джеймса Ганна

17 марта 2023 13:03
Бен Аффлек заявил, что не будет снимать фильмы DC под руководством Джеймса Ганна

Актеру не хочется соответствовать стилю нового руководства.

Новый творческий руководитель киновселенный DC Джеймс Ганн в своих комментариях неоднократно упоминал, что он хотел бы привлечь Бена Аффлека в качестве постановщика одного из своих будущих супергеройских фильмов. Сейчас Аффлек занимается рекламной кампанией своей драмы «Эйр». В обширном интервью The Hollywood Reporter он прокомментировал потенциальное сотрудничество с Ганном. По словам Аффлека, он точно не будет снимать супергеройские фильмы под руководством Ганна и его коллеги Питера Сафрана:

«Я бы не стал режиссировать что-либо для DC под руководством Ганна. Ни в коем случае. Я ничего не имею против Джеймса Ганна — он хороший человек и не сомневаюсь, что он замечательно справится с поставленной задачей. Мне просто не хочется соответствовать их стилю. Подобное меня не интересует».

Причина, по которой Аффлек решил завязать с супергеройской деятельностью, связана с неудачным опытом съемок в «Лиге справедливости». До этого кроссовера Аффлек планировал самостоятельно срежиссировать сольный фильм о Бэтмене в своем исполнении — это было еще до запуска «Бэтмена» Мэтта Ривза. Прочувствовав весь ужас производственного ада, который происходил на площадке «Лиги справедливости», Аффлек решил больше не связываться с подобными проектами. Съемки «Лиги справедливости» сопровождалась постоянным давлением со стороны Warner Bros., после чего у режиссера Зака Снайдера произошла личная трагедия, из-за которой он оставил блокбастер. Его заменил Джосс Уидон, значительно переработавший картину в угоду студии. В итоге фильм провалился по всем фронтам.

Несмотря на острое нежелание участвовать в блокбастерах DC Studios, Аффлек ненадолго вернется к образу Брюса Уэйна в двух фильмах: во «Флэше» и «Аквамене и потерянное царство». «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном, который не входит в основную вселенную DC, выйдет в прокат осенью 2025 года. Анонсированный кинокомикс Ганна «Отважный и смелый», где будут фигурировать новая версия Бэмена, а также Робин, пока не получил дату релиза.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Related video