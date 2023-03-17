Бен Аффлек заявил, что не будет снимать фильмы DC под руководством Джеймса Ганна

Новый творческий руководитель киновселенный DC Джеймс Ганн в своих комментариях неоднократно упоминал, что он хотел бы привлечь Бена Аффлека в качестве постановщика одного из своих будущих супергеройских фильмов. Сейчас Аффлек занимается рекламной кампанией своей драмы «Эйр». В обширном интервью The Hollywood Reporter он прокомментировал потенциальное сотрудничество с Ганном. По словам Аффлека, он точно не будет снимать супергеройские фильмы под руководством Ганна и его коллеги Питера Сафрана:

«Я бы не стал режиссировать что-либо для DC под руководством Ганна. Ни в коем случае. Я ничего не имею против Джеймса Ганна — он хороший человек и не сомневаюсь, что он замечательно справится с поставленной задачей. Мне просто не хочется соответствовать их стилю. Подобное меня не интересует».

Причина, по которой Аффлек решил завязать с супергеройской деятельностью, связана с неудачным опытом съемок в «Лиге справедливости». До этого кроссовера Аффлек планировал самостоятельно срежиссировать сольный фильм о Бэтмене в своем исполнении — это было еще до запуска «Бэтмена» Мэтта Ривза. Прочувствовав весь ужас производственного ада, который происходил на площадке «Лиги справедливости», Аффлек решил больше не связываться с подобными проектами. Съемки «Лиги справедливости» сопровождалась постоянным давлением со стороны Warner Bros., после чего у режиссера Зака Снайдера произошла личная трагедия, из-за которой он оставил блокбастер. Его заменил Джосс Уидон, значительно переработавший картину в угоду студии. В итоге фильм провалился по всем фронтам.

Несмотря на острое нежелание участвовать в блокбастерах DC Studios, Аффлек ненадолго вернется к образу Брюса Уэйна в двух фильмах: во «Флэше» и «Аквамене и потерянное царство». «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном, который не входит в основную вселенную DC, выйдет в прокат осенью 2025 года. Анонсированный кинокомикс Ганна «Отважный и смелый», где будут фигурировать новая версия Бэмена, а также Робин, пока не получил дату релиза.