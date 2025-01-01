[первые реплики]

Ребёнок из подкаста 2 [кадр с телефона: Супермен с полицией, пожарными и медиками после геройского поступка] Вот он!

Ребёнок из подкаста 1 Тс-с! Тс-с! Пошли.

[к Супермену]

Ребёнок из подкаста 1 Супермен! Супермен! Можно задать вам пару вопросов?

Ребёнок из подкаста 2 Это для нашего подкаста.

Супермен Ну, в таком случае...

Ребёнок из подкаста 1 Сколько же людей вы уже спасли?

Ребёнок из подкаста 1 Да ладно. Правда ли ваш символ означает «надежду»?

Супермен Да, именно так.

Ребёнок из подкаста 2 Но он похож на букву «С».

Супермен Да, он должен так выглядеть. Он как река — идёт туда-сюда. Моя н-

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Супермен Один знакомый говорил, что надежда — как ключи от машины: легко потерять, но если поискать, обычно она рядом.

Ребёнок из подкаста 2 Вы когда-нибудь дрались с бегемотом?

Ребёнок из подкаста 1 [шёпотом Ребёнку из подкаста 2, Супермен улыбается] Тс-с! Не об этом!

Ребёнок из подкаста 2 [шёпотом Ребёнку из подкаста 1] Но бегемоты — самые опасные!

Ребёнок из подкаста 1 [к Супермену] Эм... Что же, э-э... Что лучше всего на планете Земля?