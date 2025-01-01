[первые реплики]
Ребёнок из подкаста 2
[кадр с телефона: Супермен с полицией, пожарными и медиками после геройского поступка] Вот он!
Ребёнок из подкаста 1
Тс-с! Тс-с! Пошли.
[к Супермену]
Ребёнок из подкаста 1
Супермен! Супермен! Можно задать вам пару вопросов?
Ребёнок из подкаста 2
Это для нашего подкаста.
Ребёнок из подкаста 1
Сколько же людей вы уже спасли?
Ребёнок из подкаста 1
Да ладно. Правда ли ваш символ означает «надежду»?
Ребёнок из подкаста 2
Но он похож на букву «С».
Супермен
Да, он должен так выглядеть. Он как река — идёт туда-сюда. Моя н-
[пауза]
Супермен
Один знакомый говорил, что надежда — как ключи от машины: легко потерять, но если поискать, обычно она рядом.
Ребёнок из подкаста 2
Вы когда-нибудь дрались с бегемотом?
Ребёнок из подкаста 1
[шёпотом Ребёнку из подкаста 2, Супермен улыбается] Тс-с! Не об этом!
Ребёнок из подкаста 2
[шёпотом Ребёнку из подкаста 1] Но бегемоты — самые опасные!
Ребёнок из подкаста 1
[к Супермену] Эм... Что же, э-э... Что лучше всего на планете Земля?
[Супермен обдумывает, потом улыбается, собираясь ответить, но подкаст внезапно заканчивается]