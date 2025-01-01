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Киноафиша Фильмы Лига справедливости Цитаты из фильма Лига справедливости

Цитаты из фильма Лига справедливости

Barry Allen Сколько человек в этой спецкоманде?
Bruce Wayne Трое, включая тебя.
Barry Allen Трое? Против кого?
Bruce Wayne Расскажу тебе в самолёте.
Barry Allen [садится в машину] Самолёт? Какие у тебя там суперсилы?
Bruce Wayne Я богатый.
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Bruce Wayne Я собираю команду людей с особыми способностями. Видишь ли, я верю, что приближаются враги...
Barry Allen Стоп, я в деле.
Bruce Wayne Ты?
Barry Allen Да, я... мне нужны... друзья. Люди — сложные существа, они требуют много внимания. У них, эм... есть ритм, который я пока не смог понять — например, бранч! Что такое бранч? Ты стоишь в очереди час, чтобы поесть, по сути, обед. Я не знаю... Люди... немного медленные.
Bruce Wayne [улыбается] Постараюсь не отставать.
Barry Allen [держит бэтаранг] Можно я оставлю это?
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Superman Ты умеешь кровоточить?
[бросает Бэтмена в стену]
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[ферму Кента забрали, но Брюс вернул её Кларку]
Кларк Кент «Спасибо, Брюс» — это слишком мало за то, что ты сделал.
Брюс Уэйн Я просто исправил ошибку, вот и всё.
Кларк Кент Как ты забрал дом у банка?
Брюс Уэйн Я купил банк.
Кларк Кент Весь банк?
Брюс Уэйн Это у меня как рефлекс, не знаю...
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Steppenwolf Здесь нет защитников. Нет Фонарей. Нет Криптонцев. Этот мир падёт, как и все остальные.
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Bruce Wayne [в комнате Флэша] Барри Аллен! Брюс Уэйн.
Barry Allen Ты сказал это так, будто объяснил, почему незнакомец сидит в темноте на моём втором любимом кресле.
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Bruce Wayne Артур Карри. Известный как Защитник Океанов. Аквамен. Говорят, ты можешь разговаривать с рыбами.
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Диана Принс Тебе пора перестать горевать по родителям.
Брюс Уэйн Ты бы не говорил, сам сто лет сбегал из-за того, что твой парень умер!
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Комиссар Гордон [Бэтмену] Рад видеть, что ты снова играешь с другими.
Аквамен [подходит и оценивает Бэтмена] Выглядишь, как летучая мышь. Мне нравится.
Бэтмен [Гордону] Возможно, это временно...
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Barry Allen Кого бы ты ни искал, это не я.
[Брюс бросает бэтаранг в Барри, который с суперскоростью отступает и ловит его]
Barry Allen Ты — Бэтмен?
Bruce Wayne Так ты быстрый.
Barry Allen Это слишком упрощённо.
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Bruce Wayne Мне нужна твоя помощь. В эту деревню с моря приходит незнакомец. Он приходит зимой, когда люди голодают. Привозит рыбу. Он приходит на королевский отлив. Это было прошлой ночью.
[мужчина говорит по-исландски]
Arthur Curry Айсберги в гавани, четыре месяца с тех пор, как последний корабль прошёл.
Bruce Wayne Этот незнакомец не приплывает на корабле. Враг идёт издалека. Мне нужны воины. Я строю союз, чтобы защититься. Слушай, я дам тебе 25 тысяч, чтобы ты сейчас же поговорил с этим человеком. На улице.
Arthur Curry [говорит по-исландски с другими] Уверен, он всё равно отдаст мне деньги.
[остальные смеются]
Bruce Wayne [видит картинку с тремя Материнскими Коробками] Расскажи мне, что это за три коробки, и я дам 30.
Arthur Curry Тебе лучше уходить.
Bruce Wayne Ты хоть укажешь, где находится Атлантида?
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Aquaman Так твой гениальный план — умереть? Ты правда с ума сошёл.
Batman Я не тот, кто пришёл с вилами.
Aquaman [прыгает с Бэтмобиля на Парадемона] Йа-ху!
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Bruce Wayne [видит костюм Флэша] Ткань из кварцевого песка на основе кремния. Устойчива к истиранию. Термоустойчива.
Barry Allen Эм... да, я... соревнуюсь в фигурном катании.
Bruce Wayne Именно такую ткань использовали на космическом шаттле, чтобы он не сгорел при возвращении в атмосферу.
Barry Allen Я действительно... соревнуюсь в фигурном катании.
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Arthur Curry Так, дайте мне проверить, правильно ли я понял. Ты это делаешь, одетый как летучая мышь? Как настоящая летучая мышь.
Bruce Wayne Это работало двадцать лет в Готэме.
Arthur Curry Ах, эта дерьмовая дырявая дыра.
Bruce Wayne Когда начнётся бой, мы понадобимся тебе.
Arthur Curry Не надейся, Бэтмен.
Bruce Wayne Почему нет?
Arthur Curry Потому что мне не нравится, когда ты приходишь сюда, лезешь в мои дела и в мою жизнь. Люди из Атлантиды говорят мне: «Сделай это». А теперь ты говоришь: «Сделай то». Я хочу, чтобы меня оставили в покое.
Bruce Wayne Вот почему ты помогаешь этим людям посреди ниоткуда? Потому что ты можешь просто уйти?
Arthur Curry Я помогаю им, потому что никто другой этого не делает.
Bruce Wayne Если хочешь их защитить, тебе нужно работать со мной.
Arthur Curry «Сильный человек — сильнее в одиночку». Ты такое слышал?
Bruce Wayne Это не пословица. Это прямо противоположно пословице.
Arthur Curry Да... Но это не значит, что я не прав.
Bruce Wayne Ты слышал про Супермена? Он погиб, сражаясь рядом со мной.
Arthur Curry Вот именно.
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The Flash Ладно, в общем вот в чём дело. Понимаешь, я боюсь насекомых, оружия, высокомерных громил и *убийств*. Я тут не могу. Круто, что вы готовы драться и всё такое, но — честно — я никогда в деле не участвовал. Обычно я просто толкаю людей и бегу!
Batman Спасай одного.
The Flash Кого?
Batman Спасай одного человека.
The Flash Э… Кого именно?
Batman Не говори, не дерись. Заходи, выноси одного.
The Flash А-а потом?
Batman Поймёшь.
The Flash ...Ладно.
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Alfred Pennyworth Распознавание лиц здесь хромает. Но есть частичное совпадение. Виктор Стоун. Гениальный интеллект, стипендия по футболу в GCU и умерший.
Bruce Wayne Понятно. Сказки и страшилки.
Alfred Pennyworth Тосковал по временам, когда самой большой проблемой были взрывающиеся заводные пингвины.
Bruce Wayne Простая жизнь.
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Bruce Wayne Миру нужен Супермен... команде нужен Кларк. Он более человечен, чем я. Он жил в этом мире, влюблялся, работал. Несмотря на всю эту силу.
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Commissioner Gordon Сколько вас там?
Batman Мало.
Commissioner Gordon Ты правда думаешь, что...?
[Гордон поворачивается и видит, что Бэтмен, Киборг и Чудо-женщина исчезли]
The Flash Ого. Они просто... Они правда просто исчезли, да? Вот это бестактно.
[Флэш убегает]
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Bruce Wayne Супермен был маяком для всего мира. Он не просто спасал людей, он заставлял их видеть лучшие стороны себя.
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Cyborg Вот так.
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Виктор Стоун [спасает Аквамена] Ещё рано сдаваться!
Артур Карри Братан!
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Cyborg [взаимодействует с Найткраулером] Спасибо, Альфред, но я справлюсь с этого момента.
Alfred Pennyworth Эээ... мы знакомы?
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Bruce Wayne Что в этих трёх ящиках?
Arthur Curry [идёт по воде] Это древняя история.
Bruce Wayne Что это? Человечество тает полярные льды, уничтожает экосистему. Они это заслужили?
Arthur Curry Слушай, меня не волнует, если океаны поднимутся.
Bruce Wayne А если они закипят?
Arthur Curry В костюме летучей мыши. Ты с ума сошёл, Брюс Уэйн.
[Артур ныряет в воду и уплывает]
Bruce Wayne Это не значит, что я неправ.
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Kal-El Ты это сделал!
Batman Мне пришлось.
Kal-El Ты не даёшь мне жить, ты не даёшь мне умереть.
Batman Мир нуждается в тебе.
Kal-El Но нужен ли он *тебе*?
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[после того, как Супермен его побил и бросил на землю]
Бэтмен Да... Что-то определённо кровит.
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Diana Prince Говорили, что эпоха героев больше не наступит.
Bruce Wayne Она должна наступить. У нас больше нет времени!
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Lois Lane Среди нас есть герои. Не чтобы заставить нас чувствовать себя меньше, а чтобы напомнить нам, что делает нас великими.
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[видя Супермена живым снова]
Флэш Кладбище домашних животных!
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German Archaeologist Что ты делала на выходных, Диана?
Diana Prince Я?
German Archaeologist Да.
Diana Prince Ничего особенного.
German Archaeologist Ты всегда так говоришь.
Diana Prince Что тут скажешь, я не такая уж и интересная.
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Arthur Curry Честно говоря... думаю, мы умрём задолго до этого. И знаешь что? Меня это не пугает. Это достойный конец. Но нам нужно остановить Степпенвульфа. Супермен не появился.
[Брюсу]
Arthur Curry У тебя нет сил, без обид.
[Виктору]
Arthur Curry Этот парень может работать на врага. Мы не знаем.
[Барри]
Arthur Curry Ты спотыкаешься на ровном месте, и я тоже...
[Диане]
Arthur Curry Вуф, ты красива, сильна... и ужасно крута. Я знаю, мы воевали с амазонками, но это было до меня. Знаешь что? Я не хочу умирать. Я молод. У меня куча дел. Мне кажется... я так и не принял ни море, ни землю. Всю жизнь был одиночкой. Но быть частью чего-то большего, вот этого... может, я боюсь, потому что... так и должно быть...
[Брюс улыбается и кивает Артуру, который смотрит вниз и понимает, что сидит на Золотой лассо Дианы. Раздражённо он вытаскивает его из-под себя и бросает ей обратно]
Diana Prince Мне кажется, это было прекрасно.
Arthur Curry [как Барри начинает говорить] Стоит только слово сказать — и ты познакомишься с каждой пираньей, которую я знаю.
Barry Allen ...честно, я ничего не слышал после слов «мы все умрём».
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Bruce Wayne Я верю, что враг идёт издалека. Я ищу воинов, этого незнакомца. Других таких же, как он. Я создаю союз, чтобы защитить нас. Очень важно, чтобы я увидел этого человека.
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[Артур Карри спасает человека от утопления]
Артур Карри [берёт бутылку виски] За него плачу я!
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Superman Рад, что не пропустил это.
Wonder Woman Я тоже.
Batman Да, *теперь* она рада.
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Superman [Флэшу] Медлительный!
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Меналлиппа Стрела не была выпущена уже пять тысяч лет. Люди не поймут, что это значит.
Королева Ипполита Люди — нет. Она поймёт.
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Сотрудник Старлабса Пожалуйста, у нас семьи!
Степпенвульф Почему все мне это твердят?
[отбрасывает его в сторону]
Степпенвульф Бесполезен!
[поднимает Сайласа]
Степпенвульф Ты тогда! Где моя материнская коробка?
Сайлас Стоун Я умру, но не скажу!
Степпенвульф Наконец-то кто-то, кто не жалуется. Но ты будешь орать.
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Black Clad Alpha Не могу в это поверить. Кто ты?
Чудо-женщина Верующая.
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Steppenwolf Вы все слишком слабы, чтобы увидеть правду!
Superman [появляется за ним] Что ж, я верю в правду. Но я ещё и большой поклонник справедливости.
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Diana Prince Ты заставляла меня возглавить команду, но лидеры ведут людей на смерть. Я всегда сражалась, когда была нужна. Но вести за собой, выйти на свет и сказать людям: «Это стоит вашей жизни»... это твоя вина. Все они — Стив Тревор.
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Lex Luthor Я просто праздновал возвращение Бога. Он вырвался из-под земли!
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Bruce Wayne Нам нужно быть готовыми. Ты, я, остальные... атака идёт издалека.
Diana Prince Она не идёт, Брюс. Она уже здесь. А остальные... где они?
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Bruce Wayne Должно быть сто, сто пятьдесят футов.
Alfred Pennyworth Должно быть.
Bruce Wayne Большой круглый стол. Шесть стульев, прямо там.
Diana Prince Но места хватит и для других.
Bruce Wayne Но места хватит и для других.
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Cyborg [пытаемся разъединить три Материнские коробки] Супермен! Надо разорвать эти штуки. Ещё пару секунд, и ты увидишь свой шанс.
Superman Обратная реакция есть?
Cyborg Серьёзная. Но, думаю, мы выдержим.
Superman Отлично... потому что я очень люблю жить.
Cyborg Я тоже.
[Оба разъединяют Материнские коробки, что вызывает сильный взрыв и сбивает их с ног]
Batman Кларк...
Superman [стонет] Передумал — хочу умереть.
Cyborg [оба смеются от боли] Чёрт, у меня *пальцы* на ногах болят! Я даже не понимаю, как у меня могут болеть пальцы!
Wonder Woman Дети. Я работаю с детьми.
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Lois Lane Хотелось бы, чтобы ты осталась ещё немного.
Clark Kent Почему?
Lois Lane Потому что теперь мне придётся тебя отпустить.
Clark Kent Брюс.
Lois Lane Он нуждается в тебе.
Clark Kent Пожалуй, я ему должен.
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Bruce Wayne Материнская плата была создана, чтобы изменять планету. Но что если ты сильнее планеты? Если твои клетки спят, но не способны разрушаться? Импульс от материнской платы...
Barry Allen ...может вернуть его к жизни.
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Lois Lane Вот что мы знаем: мир погрузился во тьму, и хотя у нас есть причины бояться, у нас есть сила этого не делать. Среди нас есть герои, чтобы напомнить, что только из страха рождается мужество. Что только из тьмы мы можем по-настоящему почувствовать свет.
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Bruce Wayne [Диане] Супермен был маяком для всего мира... Почему ты нет? Ты — вдохновение, Диана. Ты не просто спасаешь людей, ты заставляешь их видеть в себе лучшее. А я о тебе и слыхом не слыхивал, пока Лютор не выманил тебя, украдя фотографию твоего погибшего парня. Ты закрылась на целый век, так что не надо говорить о том, что я двигаюсь дальше!
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Mera Твоя мать пошла бы на поверхность, чтобы остановить эту штуку. Но её здесь нет, так что это должен сделать ты.
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Batman [Парадемон собирается напасть на него] С**а.
Wonder Woman ААА!
[сбивает парадемона с Бэтмобиля]
The Flash [пробегая мимо] О, черт!
Cyborg [заканчивает с несколькими парадемонами] Пожалуйста.
Aquaman [прыгает на крыло Бэтмобиля] ДА!
Batman Это не по плану.
Alfred Pennyworth Нет, Мастер Уэйн. Это команда.
Cyborg Эй, вините даму. Мы бы ушли без тебя, но она не спросила, хочешь ли ты.
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Superman И как я могу помочь?
Batman [насчёт Киборга] Пока выиграем для него время — он сможет остановить эту штуку, которая уничтожит всю жизнь на Земле... надеемся.
Superman Я знаю, ты меня не воскресил, потому что я тебе нравлюсь.
Batman Я... не... н##...
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Barry Allen [после того, как Киборг ненадолго ушёл во время первой битвы со Степпенвульфом] Он только что нас кинул?
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Bruce Wayne Мне приснился сон. Это был конец света.
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Queen Hippolyta Послушай меня, Диана.
[пускает огненную стрелу]
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Лоис Лейн [после воскрешения Кларка] Ты хорошо пахнешь.
Кларк Кент А разве раньше не пахла?
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Diana Prince Они дети!
Black Clad Alpha И такими они всегда останутся.
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Диана Принс [из специального ролика с Comic-Con 2016] Он согласился сражаться с нами?
Брюс Уэйн Вроде того.
Диана Принс Вроде-вроде или вроде-не вроде?
Брюс Уэйн Скорее вроде-не вроде.
Диана Принс Он сказал нет.
Брюс Уэйн Он сказал нет.
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Black Clad Alpha Это лучшая надежда человечества. Долой современный мир, назад в тёмные века и к безопасности святого страха.
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Bruce Wayne Стив Тревор говорил тебе об этом?
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Barry Allen [зажирает целую пиццу по дороге к машине Брюса] Это что-то вроде слоя измерения реальности, который, кажется, управляет пространственно-временным континуумом. Я называю это Силой Скорости. Из-за неё я сжигаю невероятное количество калорий, поэтому я как чёрная дыра для всяких вкусняшек. Я — дырка для вкусняшек.
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[парадемон взрывается]
Burglar Что это было?
Batman Разведчик.
Burglar Из космоса? Как инопланетная армия?
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Victor Stone Кто-нибудь знает?
Silas Stone Что?
Victor Stone В лаборатории. Кто-нибудь знает, что я жив?
Silas Stone Э-э... Я не думал, что ты готов, чтобы они...
Victor Stone Чтобы что? Чтобы они увидели монстра?
Silas Stone Ты не монстр.
Victor Stone Странно, что ты подумал, что я говорю про себя.
Silas Stone То, что я сделал... Я потерял твою мать в той аварии. Я не мог... Я не вынес бы потерять сына.
Victor Stone Но ты потерял. Во мне язык, которого я не знаю. Это не просто цифры — он инопланетный. Каждый день я просыпаюсь другим. Изменённым. Как ты...
[Виктор парит над полом и опускается обратно]
Victor Stone Вчера я так не мог. С тех пор как к нам пришли гости с Криптона, все ждут следующего инопланетного вторжения. Теперь я задаюсь вопросом, не я ли это.
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[первые реплики]
Ребёнок из подкаста 2 [кадр с телефона: Супермен с полицией, пожарными и медиками после геройского поступка] Вот он!
Ребёнок из подкаста 1 Тс-с! Тс-с! Пошли.
[к Супермену]
Ребёнок из подкаста 1 Супермен! Супермен! Можно задать вам пару вопросов?
Ребёнок из подкаста 2 Это для нашего подкаста.
Супермен Ну, в таком случае...
Ребёнок из подкаста 1 Сколько же людей вы уже спасли?
Супермен Я...
Ребёнок из подкаста 1 Да ладно. Правда ли ваш символ означает «надежду»?
Супермен Да, именно так.
Ребёнок из подкаста 2 Но он похож на букву «С».
Супермен Да, он должен так выглядеть. Он как река — идёт туда-сюда. Моя н-
[пауза]
Супермен Один знакомый говорил, что надежда — как ключи от машины: легко потерять, но если поискать, обычно она рядом.
Ребёнок из подкаста 2 Вы когда-нибудь дрались с бегемотом?
Ребёнок из подкаста 1 [шёпотом Ребёнку из подкаста 2, Супермен улыбается] Тс-с! Не об этом!
Ребёнок из подкаста 2 [шёпотом Ребёнку из подкаста 1] Но бегемоты — самые опасные!
Ребёнок из подкаста 1 [к Супермену] Эм... Что же, э-э... Что лучше всего на планете Земля?
[Супермен обдумывает, потом улыбается, собираясь ответить, но подкаст внезапно заканчивается]
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Diana Prince Тебе нужно научиться двигаться дальше.
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Philippus Степпенвульф...
Steppenwolf [подходя к Материнской Пластине] Матерь... тысячелетия изгнания, поисков, и наконец ты зовёшь меня домой.
Queen Hippolyta Тебе *не понравится* твой приём!
Steppenwolf О, я думаю, мне понравится.
[Он вонзает топорище в землю, вызывая орду Парадемонов]
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Bruce Wayne Но это наука вне наших возможностей. И в этом смысл науки — делать то, что никогда не делалось. Делать жизнь лучше.
Wonder Woman Или положить ей конец. Технологии — как любая сила. Без разума, без сердца — они уничтожают нас.
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Steppenwolf За Дарксайда!
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[Лига сталкивается с воскресшим Суперменом]
Aquaman С ним всё не в порядке.
Cyborg Сканирую... сканирую...
The Flash Что?
Cyborg Артур, тебе нужно расслабиться, у тебя адреналин зашкаливает...
Aquaman [сквозь стиснутые зубы] Потому что с ним *не* всё в порядке!
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Burglar Что тебе от меня надо?
Batman Страх. Они его чувствуют.
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Burglar [Бэтмену] Потому что они знают — он мёртв, да? Супермен. Его нет. Что теперь нам делать?
[Бэтмен прыгает с крыши]
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[Парадемоны атакуют Чудо-Женщину, появляется Найткраулер и расстреливает их из пушек]
Бэтмен Извините, ребята. Я с мечом не пришёл.
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[из трейлера]
Барри Аллен [смотрит вверх] О, круто! Это же Бэт-сигнал! Это твой...!
[шёпотом]
Барри Аллен Ой, тсс, извини. Это твой сигнал, значит, нам надо идти?
Брюс Уэйн Да, именно так.
Барри Аллен [смеётся] Это так классно!
[Брюс закатывает глаза на Диану, и все вместе отправляются в путь]
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Артур Карри [Степпенволф на грани поражения] Узнаёшь этот запах?
Брюс Уэйн Страх.
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[Степпенвульф прыгает на Найткраулера]
Бэтмен Чёрт... он *впрямь* высокий.
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Степпенвульф [ловит одну из ракет Ночного Ползунка голой рукой] Примитивные существа...
[Он отпускает ракету, чтобы она взорвалась о стену]
Флэш Что у нас сейчас под ногами?
[Зловещий гул]
Бэтмен ...Готэмская гавань.
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Lois Lane Тьма, самая настоящая тьма — это не отсутствие света. Это убеждённость, что свет никогда не вернётся.
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Степпенвулф [видит Киборга] Ах... ты рождён ею. Тварь хаоса.
Киборг Не так я это вижу.
Степпенвулф Дай этому время.
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The Flash [после того, как отбил меч Чудо-Женщины обратно в неё, Флэш спотыкается на лестнице] О, б#я.
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Галь Гадот
Галь Гадот
Gal Gadot
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Jason Momoa
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Рэй Фишер
Рэй Фишер
Ray Fisher
Эми Адамс
Эми Адамс
Amy Adams
Ричард Клиффорд
Richard Clifford
Lisa Loven Kongsli
Lisa Loven Kongsli
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Connie Nielsen
Джо Мортон
Джо Мортон
Joe Morton
Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон
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Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
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Эмбер Херд
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Холт МакКэллани
Холт МакКэллани
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