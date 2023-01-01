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Скоро в прокате "Заклятие Абизу"
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Лига справедливости
Лига справедливости, 2017: актеры и роли
The Justice League
Лига справедливости
2017 / США
Трейлер
7.5
Оцените
103
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Лига справедливости, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Зак Снайдер
Zack Snyder
В ролях
Эми Адамс
Amy Adams
Бен Аффлек
Ben Affleck
Генри Кавилл
Henry Cavill
Джейсон Момоа
Jason Momoa
Галь Гадот
Gal Gadot
Рэй Фишер
Ray Fisher
Эмбер Херд
Amber Heard
Эзра Миллер
Ezra Miller
Дайан Лэйн
Diane Lane
Конни Нильсен
Connie Nielsen
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Джесси Айзенберг
Jesse Eisenberg
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