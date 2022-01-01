Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кен Джонг

Кен Джонг

Ken Jeong
Кен Джонг
Кен Джонг Ken Jeong
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 июля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Кен Джонг

Родился 13 июля 1969 года. Гринсборо, Северная каролина, США.

Фильмография Кен Джонг
Пончары. Глобальное закругление
Пончары. Глобальное закругление
анимация 2021, США
6.0
Оккупация: миссия «Дождь»
Оккупация: миссия «Дождь»
фантастика, боевик 2021, Австралия / США
6.0
Мой шпион
Мой шпион
комедия, семейный 2019, США
7.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Леди и Бродяга
Леди и Бродяга
мелодрама, драма, мюзикл, семейный 2019, США
6.0
Где-то там
Где-то там
комедия, драма 2019, США
5.0
Безумно богатые азиаты
Безумно богатые азиаты
комедия 2018, США
7.0
Волшебный парк Джун
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши