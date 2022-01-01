Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кен Джонг
Кен Джонг
Ken Jeong
О персоне
Фильмография
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Кен Джонг
Ken Jeong
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 июля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Кен Джонг
Родился 13 июля 1969 года. Гринсборо, Северная каролина, США.
Развернуть
Фильмография Кен Джонг
Пончары. Глобальное закругление
анимация
2021, США
6.0
Оккупация: миссия «Дождь»
фантастика, боевик
2021, Австралия / США
6.0
Мой шпион
комедия, семейный
2019, США
7.0
Мстители: Финал
боевик, фантастика
2019, США
8.0
Леди и Бродяга
мелодрама, драма, мюзикл, семейный
2019, США
6.0
Где-то там
комедия, драма
2019, США
5.0
Безумно богатые азиаты
комедия
2018, США
7.0
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный
2018, США / Испания
7.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»