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Трансформеры: Восхождение Звероботов
Transformers: Rise of the Beasts
Трансформеры: Восхождение Звероботов, 2023
2023 / США
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Год выпуска
2023
Премьера в России
8 июня 2024
Премьера в мире
7 июня 2023
Прокатчик
Централ Партнершип
Режиссер
Стивен Кейпл мл.
В ролях
Энтони Рамос
Доминик Фишбэк
Лорен Луна Велес
Питер Каллен
Все актеры и съемочная группа
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«Трансформеры: Восхождение Звероботов» положат начало новой трилогии в рамках франшизы
У Paramount большие планы на серию о роботах.
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16 февраля 2022 15:14
Студия Paramount перенесла релиз нового «Звездного пути» и «Трансформеров: Восхождение Звероботов»
Теперь им придется конкурировать в прокате с проектами Marvel и Disney.
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11 ноября 2021 14:46
Завершились съемки «Трансформеров: Восхождение Звероботов»
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