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Трансформеры: Восхождение Звероботов
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Трансформеры: Восхождение Звероботов, 2023

2023 / США
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Год выпуска 2023
Премьера в России 8 июня 2024
Премьера в мире 7 июня 2023
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стивен Кейпл мл.
Стивен Кейпл мл.
В ролях
Энтони Рамос
Доминик Фишбэк
Доминик Фишбэк
Лорен Луна Велес
Лорен Луна Велес
Питер Каллен
Питер Каллен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трансформеры: Восхождение Звероботов 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Трансформеры: Восхождение Звероботов» положат начало новой трилогии в рамках франшизы У Paramount большие планы на серию о роботах.
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16 февраля 2022 15:14
Студия Paramount перенесла релиз нового «Звездного пути» и «Трансформеров: Восхождение Звероботов» Теперь им придется конкурировать в прокате с проектами Marvel и Disney.
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11 ноября 2021 14:46
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