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, 2026
By Any Means
США / боевик, криминал, триллер
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Любой ценой  Трейлер

О фильме

Напряженное партнерство между закоренелым мафиозным киллером и молодым чернокожим агентом ФБР приводит к непростому союзу, в рамках которого им предстоит выследить виновных в убийстве лидеров движения за гражданские права, раскрывая заговор, который подвергает испытанию пределы справедливости, верности и выживания.

В ролях

Марк Уолберг
Марк Уолберг
Greg Scarpa
Яхья Абдул-Матин II
Яхья Абдул-Матин II
Николь Бахари
Николь Бахари
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Джош Лукас
Джош Лукас
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Лиза Гэй Хэмилтон
Лиза Гэй Хэмилтон
Ла Чанз
Scott Kasics
Photographer
Ли Перкинс
Biko Eisen-Martin
Режиссер Элеганс Брэттон
Сценарист Саша Пенн, Theodore Witcher
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 3 сентября 2026
Дата выхода
3 сентября 2026 Австралия
9 сентября 2026 Бельгия
5 ноября 2026 Бразилия
10 сентября 2026 Мексика
3 сентября 2026 ОАЭ 18TC
11 сентября 2026 Румыния
4 сентября 2026 США
17 сентября 2026 Сербия o.A.
17 сентября 2026 Хорватия o.A.
17 сентября 2026 Черногория o.A.
Производство Hammerstone Studios, Jeff Rice Films, 3:33 Creative Productions
Другие названия
By Any Means, No Limite da Justiça, CI34

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