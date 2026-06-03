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Напряженное партнерство между закоренелым мафиозным киллером и молодым чернокожим агентом ФБР приводит к непростому союзу, в рамках которого им предстоит выследить виновных в убийстве лидеров движения за гражданские права, раскрывая заговор, который подвергает испытанию пределы справедливости, верности и выживания.
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