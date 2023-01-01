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Трансформеры 3: Темная сторона Луны Трансформеры 3: Темная сторона Луны
Киноафиша Фильмы Трансформеры 3: Темная сторона Луны Награды и номинации фильма Трансформеры 3: Темная сторона Луны
Transformers: The Dark Of The Moon Трансформеры 3: Темная сторона Луны 2011 / США
7.9 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Награды и номинации фильма Трансформеры 3: Темная сторона Луны

Вся информация о фильме
Золотая малина 2012 Золотая малина 2012
Худший фильм
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшее сведение звука
Номинант
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