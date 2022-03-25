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Майкл Бэй
Майкл Бэй
Michael Bay
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Майкл Бэй
Michael Bay
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Дата рождения
17 февраля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Биография Майкл Бэй
Режиссер, продюсер, актер. Родился 17 февраля 1965 года. Лос-Анджелес, США.
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Фильмография Майкл Бэй
Скорая
боевик, драма, триллер
2022, США
8.0
Призрачная шестерка
боевик
2019, США
6.0
Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер
2017, США
7.0
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
боевик, триллер, драма, военный
2016, США
7.0
Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик
2014, США
7.0
Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия
2013, США
7.0
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика
2011, США
7.0
Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик
2009, США
8.0
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Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II бегут от полиции и поют песню в новом трейлере боевика «Скорая»
«В плавании я уношусь далеко, в то место, о котором всегда слышал, это как сон, ветер несет меня, и скоро я стану свободным».
Написать
25 марта 2022 10:36
Майкл Бэй настаивает, что взрыв в фильме «Перл-Харбор» масштабнее, чем в «007: СПЕКТР»
Режиссер поделился своим секретным рецептом.
Написать
22 февраля 2022 15:49
Джейк Джилленхол самостоятельно снимал некоторые сцены «Скорой», отбирая камеру у режиссера Майкла Бэя
Актер вслед за своей сестрой пробует себя в режиссуре.
Написать
18 февраля 2022 16:59
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