Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II бегут от полиции и поют песню в новом трейлере боевика «Скорая»

«В плавании я уношусь далеко, в то место, о котором всегда слышал, это как сон, ветер несет меня, и скоро я стану свободным».