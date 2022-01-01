Критики ругали первый фильм за перебор со спецэффектами, но он в первый же день показа побил рекорд по сборам. Как смотреть «Трансформеров» в кино, чтобы понимать, что там происходит?

Как смотреть все части «Трансформеров» в хронологическом порядке

2007, «Трансформеры»

Они довоевались — их родная планета разрушена. А Великая Искра, ее энергетический ресурс, вместе с вождем десепетиконов Мегатроном застряла где-то на Земле. Разыскивать их являются обе враждующие компании. Автоботы сознают, что, попади Искра в лапы десептиконов — и те погубят Вселенную. Выясняется, что владелец карты, где обозначено местоположение артефакта — праправнук Арчибальда Уитвики Сэм...

2009, «Трансформеры 2: Месть падших»

Автоботы под командованием Оптимуса Прайма объединяются с людьми майора Леннокса и становятся единым подразделением NEXT. Но президент США выносит решение: дружественные роботы должны покинуть Землю — мол, тогда прекратятся и атаки недружественных. Прайм готов выполнить приказ, но не уверен, что это решит проблему. Побеждая десептикона Демолишера, он услышал от него: «Вам не править, Падший восстанет». Упомянутый Падший тут один — мертвый Мегатрон. Неужели?.. Оптимус, ты не будешь смеяться, но да!

2011, «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны»

Выясняется, что первая высадка американцев на Луне в 1969 была секретной миссией по поиску разбившегося корабля автоботов. В наши дни украинский министр энергетики сообщает Ленноксу, что в Припяти найден объект инопланетного происхождения. Это оказывается деталь «Ковчега», погибшего звездолета автоботов...

2014, «Трансформеры 4: Эпоха истребления»

После побоища в Чикаго, обошедшееся человечеству в 1300 жертв, люди ненавидят трансформеров. Отряд оперативников ЦРУ «Могильный ветер» разыскивает и уничтожает их. В техасской глубинке непризнанный гений робототехники Кэйд Йегер покупает на авторазборке старый грузовик, чтоб на выручку от продажи запчастей оплатить обучение дочки в колледже. Грузовик странен: состоит из непонятного сплава, при подключении к аккумулятору начинает звать других автоботов…

2017, «Трансформеры 5: Последний рыцарь»

Во времена короля Артура Мерлин заключает взаимовыгодное соглашение с некими 12 рыцарями — те просят сохранить тайну их пребывания на Земле, а в обмен отдают Мерлину артефакт в виде посоха соглашаются помочь королю победить саксов. И делают это, превратившись в трехглавого дракона.

В наши дни разумные роботы, объявленные вне закона, уничтожаются международной «Службой ликвидации трансформеров». А Оптимус Прайм на родном Кибертроне узнает от колдуньи Квинтессы о значении посоха, некогда отданного земному волшебнику…

2018, «Бамблби»

Это спин-офф, рассказывающий историю Бамблби, попавшего на нашу планету в 1987 году и в виде автомобильчика «Фольксваген Жук» подружившегося с девушкой-автомехаником Чарли. Воспринимать его как начало всей киноистории трансформеров не следует: он никак на нее не влияет и из-за хронологической ошибки (Бамблби и Оптимус наблюдают за прилетом других, случившимся в этом же году, а не в 2007, как в каноне) является AU-версией.