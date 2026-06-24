Хрустящие кабачки «Легче легкого» на зиму: украсят даже новогодний стол – рецепт для самых ленивых без стерилизации и часов у плиты

Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась

Бумажки и звонки оператору отменяются с 1 августа? Как изменятся новые правила передачи показаний воды

В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел

«Мне бы такую работу, чтобы поменьше работы!»: этот простецкий тест на 5 вопросов покажет, настоящий ли вы киноман

Майкл и Миранда Пристли глотают пыль: детский мультфильм собрал $1,022 млрд и стал главным кассовым хитом 2026 года

Новый российский хит 2026 года стартовал с 3 000 000 просмотров: сериал с Аксеновой затягивает, но развязку ждать еще долго

Эта самая летняя серия «Трёх котов» первой набрала 1 млн просмотров, а сейчас дошла до 2 млн: почему взрослые узнают в ней себя

Надеваем шляпы и идем полоть грядки советской классики — угадайте фильм СССР по кадру с огородом (тест)

Фанаты назвали главный хит первого полугодия 2026 года от Триикс Медиа: «Тут рядом с “Первым отделом” ни один сериал не стоит»