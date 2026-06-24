Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Подруги Джо и Раиса застревают на мистическом острове Накали, где единственный выход может стоить им всех общих воспоминаний.
|17 сентября 2026
|Австралия
|1 октября 2026
|Австрия
|24 сентября 2026
|Аргентина
|24 сентября 2026
|Бахрейн
|7 октября 2026
|Бельгия
|25 сентября 2026
|Болгария
|24 сентября 2026
|Боливия
|24 сентября 2026
|Бразилия
|16 октября 2026
|Великобритания
|24 сентября 2026
|Венесуэла
|25 сентября 2026
|Вьетнам
|24 сентября 2026
|Гватемала
|1 октября 2026
|Германия
|24 сентября 2026
|Гондурас
|24 сентября 2026
|Гонконг
|8 октября 2026
|Греция
|15 октября 2026
|Дания
|24 сентября 2026
|Египет
|24 сентября 2026
|Израиль
|25 сентября 2026
|Индия
|25 сентября 2026
|Индонезия
|25 сентября 2026
|Испания
|24 сентября 2026
|Италия
|25 сентября 2026
|Канада
|24 сентября 2026
|Катар
|24 сентября 2026
|Колумбия
|24 сентября 2026
|Коста-Рика
|24 сентября 2026
|Кувейт
|16 октября 2026
|Латвия
|23 октября 2026
|Литва
|21 октября 2026
|Люксембург
|24 сентября 2026
|Малайзия
|16 сентября 2026
|Мексика
|30 сентября 2026
|Нидерланды
|24 сентября 2026
|Никарагуа
|17 сентября 2026
|Новая Зеландия
|24 сентября 2026
|ОАЭ
|24 сентября 2026
|Оман
|24 сентября 2026
|Панама
|24 сентября 2026
|Парагвай
|1 октября 2026
|Перу
|2 октября 2026
|Польша
|16 октября 2026
|Румыния
|25 сентября 2026
|США
|24 сентября 2026
|Сальвадор
|24 сентября 2026
|Саудовская Аравия
|29 октября 2026
|Сербия
|o.A.
|24 сентября 2026
|Сингапур
|24 сентября 2026
|Словакия
|1 октября 2026
|Таиланд
|25 сентября 2026
|Тайвань
|25 сентября 2026
|Турция
|15 октября 2026
|Украина
|24 сентября 2026
|Уругвай
|23 сентября 2026
|Филиппины
|21 октября 2026
|Франция
|TP
|24 сентября 2026
|Чехия
|24 сентября 2026
|Чили
|30 сентября 2026
|Швейцария
|25 сентября 2026
|Швеция
|24 сентября 2026
|Эквадор
|23 октября 2026
|Эстония
|25 сентября 2026
|ЮАР
|23 сентября 2026
|Южная Корея