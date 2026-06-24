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Постер мультфильма Остров забвения
9.1
Остров забвения - Трейлер
Киноафиша Фильмы Остров забвения
9.1

Остров забвения

, 2026
Forgotten Island
США / боевик, приключения, анимация
Трейлеры
Пойду 1
Не пойду 0
Постер мультфильма Остров забвения
9.1
Пойду 1
Не пойду 0
Остров забвения - Трейлер
Остров забвения  Трейлер

О фильме

Подруги Джо и Раиса застревают на мистическом острове Накали, где единственный выход может стоить им всех общих воспоминаний.

В ролях

Дэйв Франко
Дэйв Франко
Raww
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Мэнни Хасинто
Мэнни Хасинто
Лиа Салонга
Dreaded Manananggal
Лиза Соберано
Лиза Соберано
Raissa modify
H.E.R.
H.E.R.
Jo
Ронни Чиэн
Ронни Чиэн
Долли де Леон
Jo Koy
Amielynn Abellera
Kristin Villanueva
Tita 3
Kristin Villanueva
Tita 3
Сценарист Джоэль Кроуфорд, Джануэль Меркадо
Композитор Nathan Matthew David
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 24 июня 2026
Дата выхода
17 сентября 2026 Австралия
1 октября 2026 Австрия
24 сентября 2026 Аргентина
24 сентября 2026 Бахрейн
7 октября 2026 Бельгия
25 сентября 2026 Болгария
24 сентября 2026 Боливия
24 сентября 2026 Бразилия
16 октября 2026 Великобритания
24 сентября 2026 Венесуэла
25 сентября 2026 Вьетнам
24 сентября 2026 Гватемала
1 октября 2026 Германия
24 сентября 2026 Гондурас
24 сентября 2026 Гонконг
8 октября 2026 Греция
15 октября 2026 Дания
24 сентября 2026 Египет
24 сентября 2026 Израиль
25 сентября 2026 Индия
25 сентября 2026 Индонезия
25 сентября 2026 Испания
24 сентября 2026 Италия
25 сентября 2026 Канада
24 сентября 2026 Катар
24 сентября 2026 Колумбия
24 сентября 2026 Коста-Рика
24 сентября 2026 Кувейт
16 октября 2026 Латвия
23 октября 2026 Литва
21 октября 2026 Люксембург
24 сентября 2026 Малайзия
16 сентября 2026 Мексика
30 сентября 2026 Нидерланды
24 сентября 2026 Никарагуа
17 сентября 2026 Новая Зеландия
24 сентября 2026 ОАЭ
24 сентября 2026 Оман
24 сентября 2026 Панама
24 сентября 2026 Парагвай
1 октября 2026 Перу
2 октября 2026 Польша
16 октября 2026 Румыния
25 сентября 2026 США
24 сентября 2026 Сальвадор
24 сентября 2026 Саудовская Аравия
29 октября 2026 Сербия o.A.
24 сентября 2026 Сингапур
24 сентября 2026 Словакия
1 октября 2026 Таиланд
25 сентября 2026 Тайвань
25 сентября 2026 Турция
15 октября 2026 Украина
24 сентября 2026 Уругвай
23 сентября 2026 Филиппины
21 октября 2026 Франция TP
24 сентября 2026 Чехия
24 сентября 2026 Чили
30 сентября 2026 Швейцария
25 сентября 2026 Швеция
24 сентября 2026 Эквадор
23 октября 2026 Эстония
25 сентября 2026 ЮАР
23 сентября 2026 Южная Корея
Производство DreamWorks Animation
Другие названия
Forgotten Island, La isla olvidada, A Ilha Esquecida, Остров забвения, 誤闖遺忘島, Aizmirstā sala, Bortglömda ön, Die vergessene Insel, Elfelejtett sziget, Hòn Đảo Quên Lãng, L'île de l'oubli, L'île des souvenirs, L'isola dei ricordi, Unustatud saar, Zapomniana wyspa, Isla Olvidada, Limot na Isla, Nakalimutang Isla, 포가튼 아일랜드, Zapomenutý ostrov, Vergessene Insel, Hòn Đảo Huyền Bí, 被遗忘的岛屿

Рейтинг мультфильма

9.1
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 15 апреля 2026

Трейлеры мультфильма

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Остров забвения - Трейлер
Остров забвения Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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