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Джош Дюамель
Джош Дюамель
Josh Duhamel
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Джош Дюамель
Josh Duhamel
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Дата рождения
14 ноября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Майнот, Северная Дакота, США
Рост
193 см
Биография Джоша Дюамеля
Родился 14 ноября 1972 года. Майнот, Северная Дакота, США.
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Фильмография Джоша Дюамеля
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
2022, США
0.0
Ночь анимированных мертвецов
анимация, ужасы
2021, США
4.0
Потерянный муж
драма, мелодрама
2020, США
6.0
Думай как собака
комедия
2019, США
5.0
Телесные игры
комедия
2019, США / Канада
4.0
С любовью, Саймон
драма
2018, США
7.0
Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер
2017, США
7.0
Шоу
драма
2017, США
5.0
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Рене Зеллвегер компульсивно лжет в новом трейлере криминального мини-сериала «Кое-что о Пэм»
В основу проекта NBC легла история реального преступления.
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28 февраля 2022 10:55
Вышел трейлер мини-сериала «Кое-что о Пэм» с Рене Зеллвегер в роли коварной убийцы
В ролике огласили дату премьеры.
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4 февраля 2022 14:51
Джош Дюамель исполнит ведущую роль во втором сезоне сериала «Могучие утята: Новые правила»
В шоу Disney+ сменилась центральная звезда.
Написать
25 января 2022 16:04
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