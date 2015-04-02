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Помнится, вторая часть «Трансформеров» начиналась со слов «великое сострадание» и «глубокое откровение». Примерно к пятой минуте фильма Майкл Бэй, конечно, опомнился и заставил матушку главного героя накушаться студенческих конфет с травкой, а самого героя – весело «проблеваться от инопланетных зародышей», но, видимо, неловкость за «сострадание» с «откровением» крепко запала в трансформированный режиссерский мозг,…