Трансформеры: Последний рыцарь, 2017

Первые «Трансформеры» вышли на экраны в 2007 году. С тех пор фильм разросся до очень кассовой франшизы, которая продолжит выходить ещё долгие годы. Картина «Трансформеры: Эпоха истребления» стал новой главой в истории о роботах из космоса. Режиссёр всех предыдущих частей Майкл Бэй ещё до выпуска в прокат четвёртой части заявил, что решил снять и пятую. Новый фильм, соответственно, имеет, и новый подзаголовок «Трансформеры: Последний рыцарь». Сценаристами были назначены люди, создававшие «Железного человека», а продюсерами, помимо самого Бэя, выступили Йен Брайс («Человек-паук», «Хэнкок»), Том ДеСанто («Люди Икс»), Лоренцо Ди Бонавентура («Константин: Повелитель тьмы») и другие. Некоторые из них уже работали на прошлых «Трансформерах».
Картина «Трансформеры: Последний рыцарь» продолжит историю героя Марка Уолберга из прошлой части. Также в фильме появятся новые звёзды: Энтони Хопкинс («Молчание ягнят») и Жан Дюжарден («Артист»). В сюжет вернётся и персонаж Джоша Дюамеля из предыдущих «Трансформеров». Пока Оптимус Прайм ищет в космосе своих создателей, Земля подверглась новой угрозе.
- Майкл Бэй уже неоднократно заявлял, что после очередной части «Трансформеров» покидает проект, но всегда возвращался. То же самое он сказал и касательно новой картины «Трансформеры: Последний рыцарь», которая должна стать для него последней
- Фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» выходит на экран ровно спустя 10 лет после релиза самых первых «Трансформеров», который состоялся летом 2007 года
- Майкл Бэй является известным любителем животных, поэтому в новых «Трансформерах» снимется собака по кличке Фрейя, которая страдает эпилепсией
- «Трансформеры: Последний рыцарь» станет вторым голливудским фильмом, снятым на Кубе после «Форсажа 8»
- Мегатрон предстанет перед зрителями в обновлённом дизайне, основанном на классическом мультфильме 1984 года
Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.
Выход новых трансформеров - это, определенно, знаменательный день в кинематографе.… Читать дальше…
третья часть в целом нормальная, но после неё всё хуже и хуже, всё ниже и ниже впечатления и… Читать дальше…