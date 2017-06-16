Трансформеры: Последний рыцарь, 2017

Первые «Трансформеры» вышли на экраны в 2007 году. С тех пор фильм разросся до очень кассовой франшизы, которая продолжит выходить ещё долгие годы. Картина «Трансформеры: Эпоха истребления» стал новой главой в истории о роботах из космоса. Режиссёр всех предыдущих частей Майкл Бэй ещё до выпуска в прокат четвёртой части заявил, что решил снять и пятую. Новый фильм, соответственно, имеет, и новый подзаголовок «Трансформеры: Последний рыцарь». Сценаристами были назначены люди, создававшие «Железного человека», а продюсерами, помимо самого Бэя, выступили Йен Брайс («Человек-паук», «Хэнкок»), Том ДеСанто («Люди Икс»), Лоренцо Ди Бонавентура («Константин: Повелитель тьмы») и другие. Некоторые из них уже работали на прошлых «Трансформерах».

Картина «Трансформеры: Последний рыцарь» продолжит историю героя Марка Уолберга из прошлой части. Также в фильме появятся новые звёзды: Энтони Хопкинс («Молчание ягнят») и Жан Дюжарден («Артист»). В сюжет вернётся и персонаж Джоша Дюамеля из предыдущих «Трансформеров». Пока Оптимус Прайм ищет в космосе своих создателей, Земля подверглась новой угрозе.