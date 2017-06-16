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Трансформеры: Последний рыцарь Трансформеры: Последний рыцарь
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Transformers: The Last Knight

Трансформеры: Последний рыцарь, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Первые «Трансформеры» вышли на экраны в 2007 году. С тех пор фильм разросся до очень кассовой франшизы, которая продолжит выходить ещё долгие годы. Картина «Трансформеры: Эпоха истребления» стал новой главой в истории о роботах из космоса. Режиссёр всех предыдущих частей Майкл Бэй ещё до выпуска в прокат четвёртой части заявил, что решил снять и пятую. Новый фильм, соответственно, имеет, и новый подзаголовок «Трансформеры: Последний рыцарь». Сценаристами были назначены люди, создававшие «Железного человека», а продюсерами, помимо самого Бэя, выступили Йен Брайс («Человек-паук», «Хэнкок»), Том ДеСанто («Люди Икс»), Лоренцо Ди Бонавентура («Константин: Повелитель тьмы») и другие. Некоторые из них уже работали на прошлых «Трансформерах».

Картина «Трансформеры: Последний рыцарь» продолжит историю героя Марка Уолберга из прошлой части. Также в фильме появятся новые звёзды: Энтони Хопкинс («Молчание ягнят») и Жан Дюжарден («Артист»). В сюжет вернётся и персонаж Джоша Дюамеля из предыдущих «Трансформеров». Пока Оптимус Прайм ищет в космосе своих создателей, Земля подверглась новой угрозе. 

- Майкл Бэй уже неоднократно заявлял, что после очередной части «Трансформеров» покидает проект, но всегда возвращался. То же самое он сказал и касательно новой картины «Трансформеры: Последний рыцарь», которая должна стать для него последней

 - Фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» выходит на экран ровно спустя 10 лет после релиза самых первых «Трансформеров», который состоялся летом 2007 года

- Майкл Бэй является известным любителем животных, поэтому в новых «Трансформерах» снимется собака по кличке Фрейя, которая страдает эпилепсией

- «Трансформеры: Последний рыцарь» станет вторым голливудским фильмом, снятым на Кубе после «Форсажа 8»

- Мегатрон предстанет перед зрителями в обновлённом дизайне, основанном на классическом мультфильме 1984 года

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

7.3 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 июня 2017
Премьера онлайн 12 сентября 2017
Премьера в мире 16 июня 2017
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Тайриз Гибсон
Тайриз Гибсон
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Изабела Монер
Изабела Монер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трансформеры: Последний рыцарь 13 постеров
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Наша рецензия
Возрадуйтесь, школяры! – учебники истории теперь можно смело выкинуть на помойку. Ибо они (учебники) без зазрения совести вешают нам лапшу на уши. Какой факт ни возьми – всё было вовсе не так. Вспомним хоть короля Артура. Знаете, почему он победил саксов? Да потому что алкаш и шарлатан Мерлин вовремя обнаружил большую пещеру. А в ней – разбившийся инопланетный корабль. Видимо, прогуливаясь между обломков, будущий чародей встретил (та-дам, сюрприз!) … двенадцатиметровых…
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Тимур Сахапов 24 июня 2017, 03:24
"Трансформеры: Последний рыцарь: Минимализм в деле"
Выход новых трансформеров - это, определенно, знаменательный день в кинематографе.… Читать дальше…
Андрей 9 июля 2017, 21:35
после первых двух частей - большие ожидания, но...
третья часть в целом нормальная, но после неё всё хуже и хуже, всё ниже и ниже впечатления и… Читать дальше…
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