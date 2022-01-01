Человечество на протяжении всей истории существования сталкивалось с жестокостью в разных проявлениях. И становление цивилизованного общества не остановило этот процесс. Психологи считают, что многие люди способны быть жестокими, если поместить их в определенные обстоятельства.

Пять самых «сильных» фильмов про жестокость

Картины, в которых раскрываются самые неприглядные черты человеческой натуры, могут смотреть не все. Это тяжелое зрелище, после которого долго остаются неприятные ощущения. Но именно такие фильмы позволяют закалить характер. Главным героям подборки придется на себе почувствовать, какими жестокими могут быть люди. И даже тот, кто сначала казался добрым и милым, в финале может показать себя с самой дурной стороны.

Догвилль

Ленту Ларса фон Триера отличает практически полное отсутствие декораций. Все съемки велись в помещении, а дома и большая часть предметов были условно обозначены мелом прямо на полу. Но это не помешало картине стать одним из самых «сильных» фильмов про человеческую жестокость. Главная героиня – Грейс – спасается от гангстеров в небольшом городке, спрятанном в горах. Все местное население составляют 15 взрослых и 7 детей. Том помогает девушке и уговаривает жителей оставить ее. За 2 недели испытательного срока Грейс должна доказать, что ее можно считать хорошим человеком.

Вот только сами местные жители вскоре начнут пользоваться ее беззащитностью.

Соломенные псы

Дэвид и Эми решают переехать в небольшой городок, где выросла девушка, чтобы сбежать от суеты мегаполиса. Но провинциальная идиллия вскоре превратится для них в настоящий кошмар. Молодую пару постоянно провоцирует группа местных хулиганов. Дэвид не любит конфликтов, поэтому стремится найти общий язык с ними. Однако он не понимает того, что уже знает его супруга. Обидчики не остановятся ни перед чем, если решат разобраться с ними. И вскоре главному герою придется делать выбор – сохранить свои принципы или остаться в живых.

Мальчик в полосатой пижаме

Сюжет военной ленты с драматическим финалом основан на романе с одноименным названием. Действие начинается в Берлине, где живет маленький Бруно, его родители и сестра. Отец мальчика – высокопоставленный нацистский чиновник – вскоре получает новое назначение. Вся семья переезжает в сельскую местность. Здесь по соседству находится странное место. Бруно не понимает, почему люди там ходят в полосатых пижамах и почему из трубы частенько идет черный дым. Но он считает, что лучшего места сложно представить.

И вскоре заводит знакомство со Шмуэлем, который живет в лагере.

Отстреливая собак

Фильм рассказывает о жестком геноциде целого народа в Руанде. В середине 90-х годов прошлого века местные жители истребили почти миллион представителей народа тутси. Название отсылает к нелепой ситуации, в которой ООН не имела права вмешиваться в происходящий геноцид. При этом организация отстреливала собак, которые питались телами погибших людей. Жестокая правда без прикрас показана глазами двух главных героев – католического священника и молодого учителя.

Голодные игры

В этом фильме жестокость возведена в абсолют и считается нормой. Голодные игры, участниками которых каждый год становятся 24 подростка, забирают жизни детей. Но при этом транслируются по всем дистриктам и преподносятся как нечто торжественное и великое. Участники игр получают все самое лучшее и дорогое. Но только для того, чтобы через несколько дней лишиться жизни на арене. В конце этой жестокой схватки может выжить только один из них.