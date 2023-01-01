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Трансформеры 3: Темная сторона Луны
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Transformers: The Dark Of The Moon
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
2011 / США
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7.9
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128
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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