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Трансформеры 3: Темная сторона Луны
Трансформеры 3: Темная сторона Луны, 2011: актеры и роли
Transformers: The Dark Of The Moon
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
2011 / США
Трейлер
8.0
Оцените
126
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Трансформеры 3: Темная сторона Луны, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй
Michael Bay
В ролях
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Роузи Хантингтон-Уайтли
Rosie Huntington-Whiteley
Кен Джонг
Ken Jeong
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Джон Малкович
John Malkovich
Джош Дюамель
Josh Duhamel
Джон Туртурро
John Turturro
Тайриз Гибсон
Tyrese Gibson
Патрик Демпси
Patrick Dempsey
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Кевин Данн
Kevin Dunn
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Леонард Нимой
Leonard Nimoy
Чарльз Адлер
Charlie Adler
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