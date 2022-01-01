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Трансформеры 3: Темная сторона Луны Трансформеры 3: Темная сторона Луны
Киноафиша Фильмы Трансформеры 3: Темная сторона Луны Трансформеры 3: Темная сторона Луны, 2011: актеры и роли
Transformers: The Dark Of The Moon Трансформеры 3: Темная сторона Луны 2011 / США
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126 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Трансформеры 3: Темная сторона Луны, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй Майкл Бэй Michael Bay
В ролях
Шайа ЛаБаф Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf Роузи Хантингтон-Уайтли Роузи Хантингтон-Уайтли Rosie Huntington-Whiteley Кен Джонг Кен Джонг Ken Jeong Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Джош Дюамель Джош Дюамель Josh Duhamel Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Тайриз Гибсон Тайриз Гибсон Tyrese Gibson Патрик Демпси Патрик Демпси Patrick Dempsey Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Кевин Данн Кевин Данн Kevin Dunn Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Леонард Нимой Leonard Nimoy Чарльз Адлер Charlie Adler
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