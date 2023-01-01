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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 2010: актеры и роли
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 2010 / США / Великобритания
8.3 Оцените
323 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс Дэвид Йейтс David Yates
В ролях
Дэниел Рэдклифф Дэниел Рэдклифф Daniel Radcliffe Руперт Гринт Руперт Гринт Rupert Grint Эмма Уотсон Эмма Уотсон Emma Watson Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Бонни Райт Бонни Райт Bonnie Wright Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Рис Иванс Рис Иванс Rhys Ifans Мишель Фэйрли Мишель Фэйрли Michelle Fairley Эванна Линч Эванна Линч Evanna Lynch Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson Том Фелтон Том Фелтон Tom Felton Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Джон Херт Джон Херт John Hurt Робби Колтрейн Робби Колтрейн Robbie Coltrane Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Ричард Гриффитс Ричард Гриффитс Richard Griffiths Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Иэн Келли Фиона Шоу Фиона Шоу Fiona Shaw Хелен МакКрори Хелен МакКрори Helen McCrory Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Джеймс Фелпс James Phelps Оливер Фелпс Oliver Phelps Марк Уильямс Марк Уильямс Mark Williams Джордж Харрис Клеманс Поэзи Клеманс Поэзи Clemence Poesy Наталия Тена Наталия Тена Natalia Tena Мэттью Льюис Мэттью Льюис Matthew Lewis Фредди Строма Фредди Строма Freddie Stroma Джошуа Хердман Джошуа Хердман Josh Herdman Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton
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