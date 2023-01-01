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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 2010: актеры и роли
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010 / США / Великобритания
Трейлер
8.3
Оцените
323
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс
David Yates
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Руперт Гринт
Rupert Grint
Эмма Уотсон
Emma Watson
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Бонни Райт
Bonnie Wright
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Алан Рикман
Alan Rickman
Рис Иванс
Rhys Ifans
Мишель Фэйрли
Michelle Fairley
Эванна Линч
Evanna Lynch
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
Том Фелтон
Tom Felton
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Джон Херт
John Hurt
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Билл Найи
Bill Nighy
Ричард Гриффитс
Richard Griffiths
Джули Уолтерс
Julie Walters
Иэн Келли
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Хелен МакКрори
Helen McCrory
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Джеймс Фелпс
James Phelps
Оливер Фелпс
Oliver Phelps
Марк Уильямс
Mark Williams
Джордж Харрис
Клеманс Поэзи
Clemence Poesy
Наталия Тена
Natalia Tena
Мэттью Льюис
Matthew Lewis
Фредди Строма
Freddie Stroma
Джошуа Хердман
Josh Herdman
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
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