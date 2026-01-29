Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Жозефина

Жозефина

Josephine
Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2026
Производство Free Association, Kaplan Morrison, Kinematics
Другие названия
Josephine
В ролях
Джемма Чан
Ченнинг Татум
Филип Эттинджер
Элеанор Пьента
Майкл Анджело Ковино
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb
Наша рецензия

Драма-триллер с Ченнингом Татумом, в котором детская невинность встречается лицом к лицу с насилием. Режиссерка Бет де Араужо представила в конкурсной программе фестиваля «Сандэнс» свой второй полнометражный фильм «Жозефина», основанный на личном опыте. Картина рассказывает историю несправедливо раннего взросления восьмилетней Жозефины (Мэйсон Ривз), ставшей свидетельницей жестокого изнасилования женщины в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Уже в первые десять минут просмотра в горле встает комок, который невозможно сглотнуть до финальных…

Отзывы о фильме

