Режиссерка Бет де Араужо представила в конкурсной программе фестиваля «Сандэнс» свой второй полнометражный фильм «Жозефина», основанный на личном опыте. Картина рассказывает историю несправедливо раннего взросления восьмилетней Жозефины (Мэйсон Ривз), ставшей свидетельницей жестокого изнасилования женщины в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Уже в первые десять минут просмотра в горле встает комок, который невозможно сглотнуть до финальных…