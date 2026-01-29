«Жозефина»: Рецензия Киноафиши

Режиссерка Бет де Араужо представила в конкурсной программе фестиваля «Сандэнс» свой второй полнометражный фильм «Жозефина», основанный на личном опыте. Картина рассказывает историю несправедливо раннего взросления восьмилетней Жозефины (Мэйсон Ривз), ставшей свидетельницей жестокого изнасилования женщины в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Уже в первые десять минут просмотра в горле встает комок, который невозможно сглотнуть до финальных титров.

Пока взрослые подбирают подходящее для детских ушей объяснение произошедшего, Жозефина берет дело в свои руки и гуглит с телефона мамы, Клэр (Джемма Чан), что же такое изнасилование. Очень скоро любой представитель мужского пола начинает восприниматься ею как прямая угроза — от младенца в утробе до собственного отца (Ченнинг Татум).

Непреодолимое чувство опасности отражается в ее неконтролируемом поведении в школе и дома, а любой острый предмет в ее руках — повод для зрителя почувствовать напряжение. В определенный момент Жозефина становится единственным свидетелем, который может посадить маньяка за решетку. Восьмилетней девочке предстоит сделать самостоятельный выбор по поводу дачи показаний, в котором для нее нет выигрышного исхода. Родители невольно сталкиваются с вопросами, на которые не существует готовых ответов: как помочь ребенку осмыслить тяжелые темы, пугающие самих взрослых, и как защитить дочь в социально-правовой системе, где женская уязвимость находится под постоянной угрозой.

Режиссерка Бет де Араужо мастерски создает триллеры, уровень тревожного ужаса в которых превосходит многие хорроры. «Жозефина» оказывается куда более плавным вхождением в ее творчество, чем дебютная картина «Мягкие и спокойные» (2022), которая по сей день шокирует своей радикальностью. В новой работе режиссерка показывает детский взгляд на необратимую жестокость мира и не позволяет от нее отвернуться.

В фильме используется ряд операторских приемов, усиливающих ощущение фундаментальной несправедливости происходящего. Детское восприятие разрушающейся картины мира передается через субъективную камеру, а резкий переход от наивности к проницательности — через крупные планы лица Жозефины. Чтобы подчеркнуть дезориентацию ребенка в контексте взрослых ситуаций, ключевые сцены сняты одним непрерывным кадром, без монтажных склеек. А пронзительное музыкальное сопровождение, написанное мужем режиссерки Майлзом Россом, превращает материал в почти неподъемный эмоциональный груз.

Один из самых неожиданных «скримеров» возникает без предупреждения: камера статично скользит слева направо через комнату Жозефины, и в кадре появляется маньяк — тот самый, который изнасиловал девушку на ее глазах. Его вальяжное существование рядом с девочкой оказывает более кошмарный эффект, чем любой другой бугимен из фильмов ужасов. Почти постоянное присутствие сексуального маньяка в фильме функционирует одновременно как воображаемая и потенциально реальная угроза. Даже если он сядет за решетку, то сможет выйти на свободу к тому моменту, как Жозефина будет подростком.

В «Жозефине» большой акцент сделан на противопоставлении мужской и женской энергии. С самого начала ясно, что Жозефина — папина дочка. Это с нужным для разрядки юмором подчеркивается в сцене, где Дэмьен подвешивает девочку на турнике за гравитационные ботинки, пока Клэр оттачивает балетные позиции. С ростом напряжения вокруг предстоящей дачи показаний Жозефина постепенно отдаляется от отца, находя в матери поддерживающую фигуру. Дэмьен, несмотря на заботу, демонстрирует стереотипное патриархальное мышление: он требует от дочери в восемь лет быть вершителем справедливости. И тем не менее, в финале женская уязвимость и мужская стойкость переплетаются между собой в Жозефине и Дэмьене. На контрасте с началом истории дочка становится опорой для хрупкого отца, который наконец осознает тяжесть ее ноши.

Джемма Чан сочетает в своей героине мягкость и мудрость, а Ченнинг Татум раскрывается, возможно, в самой драматической роли своей карьеры. Но главным триумфом картины становится блистательно-пронзительный дебют Мэйсон Ривз. После премьеры Бет де Араужо рассказала, что случайно наткнулась на девочку всего за пару недель до начала съемок. Можно утверждать, что эта встреча стала судьбоносной как для актрисы, так и для режиссерки.

«Жозефина» — фильм о маленькой девочке, которая находит в себе силы противостоять несправедливости в моменты, когда взрослые готовы сдаться. Это редкая работа, которая честно обличает пороки общества, безнадежность системы и одновременно вдохновляет на борьбу и преодоление страхов. Картина обязательна к просмотру всем, кто готов к интенсивной и эмоционально честной драме.